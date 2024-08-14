STARBUCKS | 星巴克中國回應換帥：總部的人事調整不涉及中國市場

星巴克易帥由Brian Niccol接任

星巴克宣布易帥，現任行政總裁納思瀚（Laxman Narasimhan）即時卸下CEO及董事職務，快餐品牌Chipotle Mexican Grill的行政總裁尼科爾（Brian Niccol）接任，今年9月9日開始擔任新職務。星巴克首席財務官Rachel Ruggeri將擔任臨時首席執行官直至該任命生效。



針對新的人事變動，星巴克中國有關人士表示，總部的人事調整不涉及中國市場。「我們對中國市場的信心和承諾一如既往，並將繼續專注於中國業務的長期發展」。

尼科爾任內令公司股價升超過7倍



尼科爾目前是快餐品牌Chipotle Mexican Grill的行政總裁，Chipotle成立於1993年，定位於墨西哥休閒快餐。WIND數據顯示，在同業比較中，Chipotle的市值僅次於麥當勞和星巴克。



尼科爾自2018年3月起擔任Chipotle行政總裁，其任內該公司股價升超過7倍。該公司近期公布的次季業績強勁，收入按年增長18.2%，同店銷售增長11.1%。相比下，星巴克在截至6月底的第三財季，全球可比銷售額減少3%，是連續第二季可比銷售倒退。

撰文：經濟通中國組

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票