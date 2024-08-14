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內房 | 陳啟宗：房地產業應由民企主導，監管必須要完善

14/08/2024

內房 | 陳啟宗：房地產業應由民企主導，監管必須要完善

 

　　2024博鰲房地產論壇昨日起一連4天在海南舉行。恒隆地產(00101)榮譽董事長陳啟宗今日在大會發言時表示，房地產應由民營企業主導，監管也必須要完善。


　　陳啟宗表示，「中國房地產市場民營企業家都很貪」是一個極大的謬誤，因為「貪」是市場經濟最主要的動力，沒貪就沒市場經濟，「所以貪不是罪，犯法的貪是罪」，而關鍵在於監管制度--不監管就會出問題，給予正確的監管就不會出問題。



國家應主力發展高新科技，房地產交給民企



　　他指出，目前大型房企都是國營，「因為國資委對他們管得很好，國資委不讓他們瘋，他們要瘋也瘋不起來」，但民營的不是這樣，「所以我不認為房地產長遠應該由國家的力量主導，我還是希望民企主導，因為國家要做的事太多，應該做一些民營不能做的、長遠一點的，包括科技的發展等等」。發展高新科技、高新製造業，只有國家才能帶動，而房地產並非高科技行業，因此房地產「絕對是一個應該由民營主導的行業，當然監管也必須要完善」。


　　他並稱，不相信香港的房地產商沒有內地的「瘋子」房地產商那麼貪，而美國、新加坡都一樣，「但是制度上比較完善的話，那個貪就被法律、制度所管理，管住它，它就不成為問題」。



房地產市場的難處已積累幾十年，不讓小泡沫破裂釀成大爆破



　　他認為，目前房地產市場的難處「是幾十年延續下來的」，主要有三大因素造就「瘋子」出現。一是賣地，政府靠賣地進帳進行基礎設施建設，雖然有好處，但長遠如此，「可能走得過頭了」；二是地產商買地、貸款環節的監管出問題，「房地產領域很多貪污的情況滋生」，但「現在這些領域都在往好的方向發展」；三是不讓壞的企業破產，房地產市場經過長久發展不可能沒有一次大調整，因為房地產行業本質就一定有相當強的循環性，不允許破產就產生了以往幾十年的很奇怪現象。


　　對於市場調整，他表示有兩種方法：一是把小泡沫一個一個爆破；二是不讓它爆破，但最後會凝聚成一個大泡沫來一次大爆破。他直言，以往中國30多年走過的道路正是這樣，不讓小泡沫破裂，就只能導致最後一次大的爆破，對經濟的影響就是極其大的。


　　他又認為，目前房地產前路越來越理性，從錯誤裏學習功課，監管的環境也在進步。作為做房地產的民企或者國企，經過這一役之後，將對房地產有一個比較理性健康的發展，是一大好事。

 

撰文：經濟通中國組

 

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