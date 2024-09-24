  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯

神州經脈 | 降準降息傾力救市，滬指漲幅逾四年最大，人幣同升

24/09/2024

　　中國「一行一局一會」今日（24日）聯合發布一系列刺激政策，火力全開救市，送出降準、降息、降存量房貸利率、降二套房房貸最低首付比例等的政策組合拳；同時創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展，更提出研究平準基金。政策力度、節奏超市場預期。滬深股市獲重大利好提振，全日出現久違的放量大漲，滬綜指收升4.15%，創2020年7月6日以來最大單日漲幅，深成指全日升4.36%，創業板飆5.54%，整個市場近5000隻個股上漲。

 

神州經脈 | 降準降息傾力救市，滬指漲幅逾四年最大，人幣同升

（資料圖片）

 

　　兩市成交額高達9713億元（人民幣．下同），較上個交易日放量大增4203億元或76%，為今年5月以來最大成交。

 

　　中國三大金融監管機構在開盤前推出經濟政策大禮包提振市場信心，股市應聲大漲，人民幣亦無視降息壓力走高。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0385，較上個交易日4時30分收盤價大升202點子，繼續創去年5月22日以來近一年半新高，全日在7.0318至7.0640之間波動，盤中幾乎升破7.03關口。今日人民幣兌一美元中間價報7.0510，較上個交易日升21點子，三連升，再創去年5月23日以來近一年半新高，上個交易日報7.0531。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行行長潘功勝今日在國新辦發布會上宣布，近期將下調存款準備金率0.5個百分點；年底將視情況或進一步降準0.25-0.5個百分點；將降低政策利率--7天逆回購操作利率0.2個百分點，從1.7%降至1.5%；降低存量房貸利率，預計平均降幅0.5個百分點左右；統一首套二套房貸最低首付比例，將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。潘功勝表示，預計本次降息將帶動中期借貸便利（MLF）利率下調0.3個百分點，預計貸款市場報價利率（LPR）和存款利率也將隨之下行0.2-0.25個百分點，對銀行淨息差影響總體保持中性。

 

2. 人行將創設證券、基金、保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首期操作規模5000億元，所獲資金只能用於投資股票市場；同時，創設股票回購增持專項再貸款，首期額度3000億元。潘功勝還透露，平準基金正在研究中。在談到人民幣匯率時，潘功勝稱，隨著國內外貨幣政策周期差收斂，人民幣匯率基本穩定的外部壓力明顯減輕。

 

3. 中證監主席吳清今日在國新辦發布會上表示，將制定推動中長期資金入市的指導意見，部署一系列支持中長期資金入市的安排；推動支持中央匯金公司加大增持股市力度、擴大投資範圍有關的安排；將發布促進併購重組措施，努力與各方面暢通私募股權創投基金募、投、管、退各環節；支持上市公司圍繞戰略新興產業、未來產業等來進行併購重組；積極鼓勵上市公司加強產業整合。

 

4. 金監總局局長李雲澤今日在國新辦發布會上表示，為鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展的能力，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本，將按照「統籌推進、分期分批、一行一策」的思路有序實施；將銀行系金融資產投資公司股權投資試點範圍擴至18個城市，適當放寬股權投資金額和限制；支持符合條件的保險機構設立私募證券投資基金，鼓勵引導保險資金開展長期權益投資。李雲澤又提到，商業銀行已審批白名單超5700個，審批通過融資金額達到1.43萬億元，支持400多萬套住房如期交付。

 

5. 美國商務部周一（23日）以國家安全考慮為由提出建議，要求在美國道路上行駛的聯網汽車，禁止使用中國及俄羅斯的的關鍵軟件和硬件。中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應，美方針對特定國家企業及產品採取歧視性做法，違反世貿組織的基本原則，擾亂國際貿易投資，破壞全球產供鏈穩定，最終也會損害美國自身的利益。美方應該停止以國家安全為名，行打壓遏制他國之實，為各國企業營造開放、公平、透明、非歧視的營商環境。中方將堅決維護自身合法權益。

 

6. 名創優品公布，斥約62.7億元現金向京東集團兩家全資附屬公司及牛奶公司收購永輝超市　共約26.68億股，佔約29.4%股權。有關收購需待股東批准。根據永輝超市截至今年6月30日的十大股東資料，名創優品料將成為永輝超市大股東，不過永輝超市的財務業績將入帳計作名創優品於聯營公司的投資。

 

7. 「雙11」將至，淘寶天貓官宣今年天貓雙11將為商家提供的補貼。消費者權益方面，今年天貓雙11將在滿減、立減活動基礎上，額外再投入300億消費券及紅包，為全體商家促成交。流量方面，天貓雙11將投入百億購買流量，通過與超200家互聯網平台合作，全面為商家拓客流。此外，今年天貓雙11還將投入百億為商家全面降經營成本。在天貓雙11開啟前夕，淘寶天貓將正式支持支付寶、微信等多種支付方式。

 

8. 上海迪士尼度假區宣布，將於今年年底前正式推行全新實名制購票政策，從購票到入園的整個流程均完全遵循「一人一證一票」。政策生效的具體日期將在生效日臨近前公布。每位計劃到訪上海迪士尼樂園的遊客均必須憑本人有效官方身份證件購買本人門票，且一張有效官方身份證件在同一到訪日期限購一張門票。以上實名制購票政策同樣適用於購買上海迪士尼樂園年卡。

 

撰文：經濟通中國組

 

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,351.91

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,208.22
    +83.57 (+0.198%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,732.93
    +14.36 (+0.251%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,074.52
    +100.25 (+0.558%)
精選預託證券 More
沒有相關資料。
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.630
變動率︰+17.023%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.440
變動率︰+14.019%
JD 京東
按盤價(USD)︰升33.900
變動率︰+13.911%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升113.800
變動率︰+11.241%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升118.470
變動率︰+4.794%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升181.970
變動率︰+4.126%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升120.870
變動率︰+3.965%
V
維薩卡
按盤價(USD)︰跌272.780
變動率︰-5.491%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2024 18:18 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：--
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2024 18:18 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00827 玖源集團
  • 0.039
  • 00295 江山控股
  • 0.029
  • 00006 電能實業
  • 51.850
  • 02038 富智康集團
  • 0.850
  • 08208 WMCH GLOBAL
  • 0.025
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 27.650
  • 目標︰$29.50
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.210
  • 目標︰--
  • 01113 長實集團
  • 32.500
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 23.800
  • 目標︰$25.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 92.000
  • 目標︰$91.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 92.000
  • 00700 騰訊控股
  • 402.200
  • 00941 中國移動
  • 73.500
  • 00388 香港交易所
  • 258.800
  • 00005 滙豐控股
  • 70.100
報章貼士
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 400.200
  • 目標︰$410.00
  • 01972 太古地產
  • 15.000
  • 目標︰$16.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.600
  • 目標︰$8.80
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 00857 中國石油股份
  • 6.220
即時重點新聞

24/09/2024 16:45  《盤後部署》人行出招恒指重上萬九，名創優品跌太傷20元博見底

24/09/2024 14:57  【傾力救市】一文看通：「一行一局一會」重磅措施

24/09/2024 16:34  香港於《全球金融中心指數》排名升至第三位，在亞太區居首

24/09/2024 15:07  【提振Ａ股】傾力救市滬指全日大漲4.2%，兩市成交額接近萬億

24/09/2024 15:19  《外資精點》滙豐研究下調恒指今年底目標，明年料見21860點

24/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４３﹒０８億元，買阿里沽盈富基金

24/09/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證料騰訊重返「啡底」，富瑞大幅看淡名創優品

24/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７８４１，一個月拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 滙豐研究下調恒指今年底目標，明年料見21860點新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 降準降息傾力救市，滬指漲幅逾四年最大，人幣同升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

香港於《全球金融中心指數》排名升至第三位，在亞太區居首新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

iOS 18升級懶人包！10大重點新功能超實用：全新相片界面方便整理回憶／Safari隱藏登入彈窗／自訂個人化主畫面／Apple Intelligence書寫功能
人氣文章

著數速遞

廚具開倉 | Le Creuset特賣會過千款低至3折！多買多折！教你頭輪搶筍貨+攞折扣券攻略！美亞清貨低至2折！不鏽鋼單柄鍋$79、廚剪$12
人氣文章

著數速遞

廚具開倉 | Le Creuset特賣會過千款低至3折！多買多折！教你頭輪搶筍貨+攞折扣券攻略！美亞清貨低至2折！不鏽鋼單柄鍋$79、廚剪$12
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌心態 | 背著伴侶和某人調情、談私密話題！「微出軌」殺傷力比一般出軌更大？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

期間限定！中環大館中菜廳山珍菇菌宴！$988十道菜嘗味菜單：鮮松茸雲霧帶子燉花膠、香酥雪燕阿拉斯加蟹盒、荔枝菌湯竹笙卷，為味蕾添上幽香詩情畫意
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀維港靚景餐廳翻新！滋補響螺燉湯、脆皮牛坑腩、惹味金榜醬煮大蝦、阿參醬星斑腩，中菜注入馬六甲娘惹元素超驚喜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中秋多美食 小心腸胃負擔大及醣份飆升 1
人氣文章
16歲少女iPhone邊充電邊睇片釀爆炸！燒傷手臂被褥枕頭燒毀！即睇如何避免充電器意外新文章
人氣文章
與貓玩耍險失明？26歲女求診發現感染寄生蟲！醫生拆解：弓形蟲傳播途徑+症狀+預防方法！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/09/2024
恒指 | 滙豐研究下調恒指今年底目標，明年料見21860點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中美 | 見證風雨30年

24/09/2024 14:00

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

23/09/2024 17:20

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金