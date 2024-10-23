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神州經脈 | IMF降經濟增長預期，滬指重上三千三，庫克再訪華

23/10/2024

　　滬深股市今日（23日）集體低開後回升，軍工股強力拉抬，三大股指午後衝高、均升逾1%，光伏板塊亦發力，惟尾盤升幅縮窄，滬綜指全日仍升0.52%，四連升，報3302.80點，勉強重上三千三關。深成指收升0.16%，創業板倒跌0.53%。

 

神州經脈 | IMF降經濟增長預期，滬指重上三千三，庫克再訪華

IMF將今年中國經濟增長預測從5%下調至4.8%。（資料圖片）

 

　　成交微增，兩市全日交易額近1.93萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升143億元或0.7%。

 

　　美元和美債收益率延續反彈，人民幣也持續承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日繼續低開低走，收報7.1268，較上個交易日4時30分收盤價跌56點子，三連跌，創8月27日以來近兩個月新低，全日在7.1240至7.1341之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1245，較上個交易日跌22點子，兩連跌，創10月18日以來近一周新低，與市場預測偏離17點，上個交易日報7.1223。

 

今日新聞精選

 

1. 半導體研究機構Tech Insights發布報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器使用台積電7納米製程。台積電今天表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，並已主動與美國商務部進行溝通，目前並未獲悉台積電成為任何調查對象。針對華為可能試圖繞開美國禁止晶片製造商為中國公司生產人工智能晶片的出口管制規定，台積電強調，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。

 

2. IMF發布最新報告，將今年中國經濟增長預測從5%下調至4.8%，並指影響增幅的原因是中國房地產行業疲軟、消費者信心低迷等。IMF還稱，全球市場可能低估了地緣政治風險，認為軍事衝突升級及美國大選將給金融市場帶來高度不確定性。

 

3. 美國聯邦官方網站消息，美國商務部10月21日起啟動變更情況審查，考慮部分撤消中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅，並邀請相關各方發表意見，所涉產品為某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏電池。

 

4. 蘋果CEO庫克近日再度訪華，現身北京的胡同、農場及蘋果公司王府井零售店。工信部部長金壯龍今日在北京會見了庫克，雙方就蘋果公司在華發展、網絡數據安全管理、雲服務等議題交換意見。中國移動董事長楊杰則在昨日與庫克會面，雙方就數字內容、5G產品合作等話題進行了交流。外界猜測庫克今次訪華是為推進蘋果AI落地中國，新浪引述庫克回應稱，正努力推進蘋果AI入華。

 

5. 社科院金融研究所發布報告建議，要加快推動中長期資金入市，加強互換便利與央行買賣國債協調配合，發行2萬億元特別國債支持設立股市平準基金，通過對藍籌龍頭股以及ETF的低買高賣來促進市場穩定。國家發改委亦表示，至目前，有將近一半增量政策已出台實施，其餘增量政策也將加快出台。2025年，中國將繼續發行超長期特別國債並進一步優化投向，仍將保持有力度的安排支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

 

6. 內地今日在北京、上海、海南、深圳正式啟動增值電信業務擴大對外開放試點，《中國日報》引述上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜表示，上海試點中，目前已預填申報表格的企業包括特斯拉、托克、滙豐金科、西門子數字醫療科技、獵聘、勤達睿、億利互聯、Unity、普洛斯等10家外資企業。

 

7. 美團無人機福田口岸航線今日正式開航，是內地首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線。該航線從福田星河COCO Park起飛，去到福田口岸前廣場的空投櫃，用戶落單後最快10分鐘就可收到「天降外賣」。美團無人機還與微信港幣錢包（WeChat Pay HK）合作，該航線支持異地下單及港幣支付。

 

8. 工信部發言人、總工程師趙志國表示，將聚焦加快推進新型工業化，在穩增長、擴需求、增動能、優環境方面下更大功夫，其中在增強發展動能方面，要培育壯大低空經濟、商業航天、生物製造等新產業新賽道；優化發展環境方面，強化行業引導，加強標準質量引領、增強行業自律，積極防止內捲式惡性競爭。

 

撰文：經濟通中國組

 

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