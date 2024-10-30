  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師

30/10/2024

　　今日（30日）是深圳創業板開市15周年，發展至今，創業板上市公司數量由當年首批28間飆升47.5倍至1358間，總市值超過12萬億元（人民幣．下同）。不過，今日A股整體疲軟，創業板指在15周年日亦收跌1.18%，滬綜指全日收跌0.61%，報3266.24點，深成指則跌0.12%。

 

神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師

神舟十九號3名航天員進駐中國太空站天和號核心艙，與神舟十八號3名航天員「太空會師」。（央視新聞微博圖片）


　　滬深兩市成交額18466億元，較上個交易日縮量2155億元或10.5%。

 

　　美國多項經濟數據公布前，美元漲勢暫歇，中國或加大財政刺激力度也部分提振市場情緒，人民幣獲得喘息時機。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1222，較上個交易日4時30分收盤價升195點子，結束三連跌，創10月25日以來近一周新高，全日在7.1220至7.1372之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1390，較上個交易日跌107點子，創8月19日以來逾兩個月新低，上個交易日報7.1283。


今日新聞精選


1. 歐盟委員會宣布已結束反補貼調查，決定自明日起對所有中國製電動車在現行10%基礎關稅外，加徵最高35.3%的額外關稅。除非達成解決方案，否則措施將為期5年。中國商務部新聞發言人回應稱，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟，並指目前雙方技術團隊正在進行新一階段磋商。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會表示，希望歐方以建設性態度與中方繼續推進磋商，展現誠意和靈活性，尋求解決方案，避免貿易摩擦擴大升級。



2. 加拿大宣布，自上周五（25日）起取消新冠疫情期間針對中國大陸航班施加的限制措施，包括「中國大陸航司每周飛往加拿大總計不超6個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿大客運航班」等，涉及中國國航等7間中國的航空公司。據《中國民航報》報道，加拿大航空公司計劃自12月7日起，將目前溫哥華直飛上海的每周4班往返航班，增至每周7班，並自明年1月15日起，恢復運營溫哥華直飛北京的每周7班往返航班，同時中方航空公司目前也在加快申請增班計劃。

 

3. 神舟十九號載人飛船今日凌晨4時27分順利發射升空，與火箭分離後進入預定軌道。約6.5小時後，神十九於今日上午11時成功對接中國太空站天和核心艙前向端口，3名航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤進駐太空站，與神十八的3名航天員葉光富、李聰、李廣蘇「太空會師」。神十九3名航天員將駐留半年，預計明年4月下旬或5月上旬返回地球。神十八的3名航天員料下周一（4日）返回地球。

 

4. 近日有消息稱，幾家光伏龍頭企業組件出貨價格有所上調。隆基綠能光伏組件價格上漲每瓦1-2分；天合光能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等頭部組件企業出貨價格已向上微調每瓦1-3分。據《界面新聞》今日引述晶科能源回應稱，基於行業「反內捲」會議所達成的共識，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極響應，期待行業早日重回健康發展軌道。

 

5. 小米昨晚舉行新品發布會，小米SU7 Ultra即日起開啟預售，預售價81.49萬元，2025年3月正式上市；現場並發布了小米15系列手機、小米澎湃OS 2以及小米平板7系列等16款「人車家全生態」新品。

 

6. 深圳龍華區日前發布《龍華區支持高端醫美行業高質量發展若干措施（徵求意見稿）》。其中提到，適當放寬龍華區醫療美容行業市場准入，鼓勵社會資本進入醫療美容產業。建立醫療美容產業審批綠色通道，簡化企業註冊、醫療機構審批等手續。

 

7. 現貨黃金價格再次突破歷史新高，每盎司升穿2780美元。內地足金飾品零售價隨之上漲，據內媒從周大福、六福珠寶、潮宏基、謝瑞麟等黃金珠寶品牌獲悉，今日境內足金飾品零售價突破每克820元，其中較高的達每克826元，再創新高。

 

8. 上海中原地產數據顯示，上周（21至27日）上海新建商品住宅成交面積19.98萬平方米，環比增加57.19%，創半年新高。同期上海新房供應面積達到19.20萬平方米，環比增加70.47%。成交的新房以中低價位為主，因此均價出現回落，為每平方米6.17萬元人民幣，環比下跌7.10%。二手房方面，根據網上房地產數據，上周上海二手房成交6745套，創2024年最高單周記錄，較929新政前增加55.95%。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,889.45

最大成交額股票

深300339

潤和軟件 #

77.520

最大成交額股票

滬688981

中芯國際

85.820

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,409.12
    +176.07 (+0.417%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,845.24
    +12.32 (+0.211%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,764.77
    +52.02 (+0.278%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌48.303
變動率︰-1.114%
較港股︰+0.84%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌84.637
變動率︰-1.448%
較港股︰+0.46%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.593
變動率︰-1.909%
較港股︰-0.58%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌61.506
變動率︰-2.058%
較港股︰+0.50%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.950
變動率︰+2.624%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升21.975
變動率︰+2.304%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌121.500
變動率︰-2.994%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌209.580
變動率︰-3.210%
精選美股 More
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升182.350
變動率︰+6.550%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升4.614
變動率︰+3.912%
AZN
AstraZeneca PLC
按盤價(USD)︰跌71.330
變動率︰-5.171%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌151.350
變動率︰-8.962%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/10/2024 10:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/10/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/10/2024 10:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00776 帝國科技集團
  • 8.750
  • 00388 香港交易所
  • 309.400
  • 00005 滙豐控股
  • 71.850
  • 08412 新愛德集團
  • 0.395
  • 01647 雄岸科技
  • 0.104
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 47.900
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 74.000
  • 目標︰$95.00
  • 09987 百勝中國
  • 347.000
  • 目標︰$400.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 495.200
  • 目標︰$548.50
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 71.850
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.850
  • 00700 騰訊控股
  • 411.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 184.700
報章貼士
  • 00811 新華文軒
  • 9.750
  • 目標︰$11.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.550
  • 目標︰$41.05
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.820
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.000
  • 光伏 More
  • 06865 福萊特玻璃
  • 15.500
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.400
即時重點新聞

30/10/2024 16:48  《盤後部署》恒指結算日收跌後市料觀望，復星醫藥績佳上望19元

30/10/2024 17:21  工行(01398)第三季多賺4%至986億人幣

30/10/2024 19:00  李嘉誠基金會再減持郵儲行約5589萬股H股，套現2.6億元

30/10/2024 17:15  建行(00939)第三季純利升3.8%至914.5億人幣

30/10/2024 16:54  中行(03988)第三季純利升4.4%至571.6億人幣

30/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４７﹒７９億元，買阿里沽盈富基金

30/10/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】高盛升滙控目標，大摩升券商目標惟降招證信証評級

30/10/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

渣打季績勝預期兼上調收入及股東分派指引，股價逆市破頂可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

網絡安全 | Norton：去年港人遭受節日網購詐騙平均損失逾7000元新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

美容美體儀器熱度不斷攀升！如何解鎖小紅書營銷策略，開創無限可能商機？
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

美容美體儀器熱度不斷攀升！如何解鎖小紅書營銷策略，開創無限可能商機？
人氣文章

政經范局．范強

日本政局 | 石破茂「過把癮就死」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「銘 — 瑪蒂奧．培利思個展」：在恐懼與掙扎中，尋到壯大自己的力量
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

新國寶幫重現江湖？再次引起收藏界軒然大波？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

本地食材炮製、四手聯乘！「田園到舌尖 海洋至餐桌」限定餐單：花竹蝦千層餅、騸牯牛牛肉他他、本地龍蝦湯、海鱺魚二澳米煲仔飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
卵巢癌 ｜ 如何辨識卵巢癌？38歲鋼琴老師堅強抗癌，腹腔積液達110磅，遭丈夫拋棄仍不放棄！卵巢癌4大徵狀：肚脹、尿頻等要注意！新文章
人氣文章
英國6面奧運金牌單車之神 確診末期癌剩兩個月命，妻子同時患罕見病！二人樂觀面對為年幼孩子作打算！
人氣文章
揭常食一類食物感染寄生蟲！醫生：肝吸蟲屬致癌生物！53歲男接受膽囊結石手術驚現大量肝吸蟲及蟲卵！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2024 22:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事30/10/2024
神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處