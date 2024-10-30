神州經脈 | 歐盟明起加中國電動車關稅，神舟十九航天員太空會師

今日（30日）是深圳創業板開市15周年，發展至今，創業板上市公司數量由當年首批28間飆升47.5倍至1358間，總市值超過12萬億元（人民幣．下同）。不過，今日A股整體疲軟，創業板指在15周年日亦收跌1.18%，滬綜指全日收跌0.61%，報3266.24點，深成指則跌0.12%。

神舟十九號3名航天員進駐中國太空站天和號核心艙，與神舟十八號3名航天員「太空會師」。（央視新聞微博圖片）



滬深兩市成交額18466億元，較上個交易日縮量2155億元或10.5%。

美國多項經濟數據公布前，美元漲勢暫歇，中國或加大財政刺激力度也部分提振市場情緒，人民幣獲得喘息時機。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1222，較上個交易日4時30分收盤價升195點子，結束三連跌，創10月25日以來近一周新高，全日在7.1220至7.1372之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1390，較上個交易日跌107點子，創8月19日以來逾兩個月新低，上個交易日報7.1283。



今日新聞精選



1. 歐盟委員會宣布已結束反補貼調查，決定自明日起對所有中國製電動車在現行10%基礎關稅外，加徵最高35.3%的額外關稅。除非達成解決方案，否則措施將為期5年。中國商務部新聞發言人回應稱，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟，並指目前雙方技術團隊正在進行新一階段磋商。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會表示，希望歐方以建設性態度與中方繼續推進磋商，展現誠意和靈活性，尋求解決方案，避免貿易摩擦擴大升級。





2. 加拿大宣布，自上周五（25日）起取消新冠疫情期間針對中國大陸航班施加的限制措施，包括「中國大陸航司每周飛往加拿大總計不超6個往返定期客運航班」及「禁止北京直飛加拿大客運航班」等，涉及中國國航等7間中國的航空公司。據《中國民航報》報道，加拿大航空公司計劃自12月7日起，將目前溫哥華直飛上海的每周4班往返航班，增至每周7班，並自明年1月15日起，恢復運營溫哥華直飛北京的每周7班往返航班，同時中方航空公司目前也在加快申請增班計劃。

3. 神舟十九號載人飛船今日凌晨4時27分順利發射升空，與火箭分離後進入預定軌道。約6.5小時後，神十九於今日上午11時成功對接中國太空站天和核心艙前向端口，3名航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤進駐太空站，與神十八的3名航天員葉光富、李聰、李廣蘇「太空會師」。神十九3名航天員將駐留半年，預計明年4月下旬或5月上旬返回地球。神十八的3名航天員料下周一（4日）返回地球。

4. 近日有消息稱，幾家光伏龍頭企業組件出貨價格有所上調。隆基綠能光伏組件價格上漲每瓦1-2分；天合光能、晶科能源、通威股份、晶澳科技等頭部組件企業出貨價格已向上微調每瓦1-3分。據《界面新聞》今日引述晶科能源回應稱，基於行業「反內捲」會議所達成的共識，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極響應，期待行業早日重回健康發展軌道。

5. 小米昨晚舉行新品發布會，小米SU7 Ultra即日起開啟預售，預售價81.49萬元，2025年3月正式上市；現場並發布了小米15系列手機、小米澎湃OS 2以及小米平板7系列等16款「人車家全生態」新品。

6. 深圳龍華區日前發布《龍華區支持高端醫美行業高質量發展若干措施（徵求意見稿）》。其中提到，適當放寬龍華區醫療美容行業市場准入，鼓勵社會資本進入醫療美容產業。建立醫療美容產業審批綠色通道，簡化企業註冊、醫療機構審批等手續。

7. 現貨黃金價格再次突破歷史新高，每盎司升穿2780美元。內地足金飾品零售價隨之上漲，據內媒從周大福、六福珠寶、潮宏基、謝瑞麟等黃金珠寶品牌獲悉，今日境內足金飾品零售價突破每克820元，其中較高的達每克826元，再創新高。

8. 上海中原地產數據顯示，上周（21至27日）上海新建商品住宅成交面積19.98萬平方米，環比增加57.19%，創半年新高。同期上海新房供應面積達到19.20萬平方米，環比增加70.47%。成交的新房以中低價位為主，因此均價出現回落，為每平方米6.17萬元人民幣，環比下跌7.10%。二手房方面，根據網上房地產數據，上周上海二手房成交6745套，創2024年最高單周記錄，較929新政前增加55.95%。

撰文：經濟通中國組

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