神州經脈 | 特朗普擬對華加一成關稅，華為首發純血鴻蒙手機

美國當選總統特朗普發出關稅威脅，惹市場關注中方是否有足夠政策對沖風險。滬綜指今日（26日）全天窄幅震盪，收市跌0.12%，錄三連跌，報3259.76點。深成指收跌0.84%，創業板指跌1.15%。交投熱情繼續冷卻，滬深兩市全日成交1.3萬億元（人民幣．下同），創9月26日以來新低，較上個交易日再減1852億元或12%。

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美國當選總統特朗普突然對中國等發出新的關稅威脅，美元全線上漲施壓人民幣走勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2578，較上個交易日4時30分收盤價跌116點子，三連跌，創7月24日以來四個月單日新低，全日在7.2466至7.2595之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1910，較上個交易日升8點子，兩連升，創11月18日以來逾一周新高。

今日新聞精選

1. 特朗普周一（25日）以非法移民和縱容毒品貿易為由，誓言上任即對墨西哥和加拿大所有進口產品徵收25%關稅，並對中國商品在原本關稅基礎上額外徵收10%關稅。中國駐華盛頓大使館表示，中美經貿合作本質上是互利的，貿易戰或關稅戰沒有贏家，又強調中國有意允許芬太尼前體流入美國的說法完全與事實不符，美國總統拜登和中國國家主席習近平去年達成協議後，中國已採取措施打擊毒品走私，並已向美方通報了涉美禁毒執法行動進展。

2. 中國財政部公布，1-10月，全國國有及國有控股企業營業總收入676606億元，同比增長0.9%；利潤總額35371.9億元，同比下降1.1%；應交稅費48524.7億元，同比下降0.4%。10月末，國有企業資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。

3. 華為今日下午2時30分舉行華為Mate品牌盛典，「史上最強Mate」華為Mate 70系列等新品正式發布。華為Mate 70系列首發衛星尋呼功能，採用第二代靈犀通信，搭載「純血鴻蒙」HarmonyOS NEXT以及HarmonyOS 4.3雙框架操作系統供用戶選擇切換，並擁有新技能--AI隔空傳送；普通版售5499元起，Pro版售6499元起，Pro+售8499元起，RS非凡大師售11999元起。同日發布的Mate X6售12999元起，其三網衛星典藏版是全球首款支持三網衛星通信的大眾智能手機。明年，華為發布的所有新機都將搭載原生鴻蒙系統。

4. 美國上周再禁止約30家中國企業的食品與金屬產品進口，原因是涉嫌強迫維吾爾人勞動。眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾表示，新制裁名單中有兩家公司是中國動力電池龍頭寧德時代的供應商。《路透》今日引述寧德時代回應指，公司沒有任何來自新疆地區的供應商，並指公司嚴格遵守包括美國在內的所有市場的所有法律法規。

5. 歐洲議會貿易委員會主席朗格上周五（22日）向德國媒體透露，歐盟與中國之間即將就電動汽車關稅達成協議。不過，《路透》轉述歐盟官員周一（25日）表示，歐盟和中國官員正討論關稅的替代方案，包括設定此類汽車在歐洲銷售的最低價格，但短期內不會達成任何解決方案。該歐盟官員說，朗格的說法是不正確的，儘管中歐會談確在繼續，但仍有一些阻礙雙方達成協議的障礙。

6. 對於歐盟指控多家中國企業協助俄羅斯企業開發應用於烏克蘭戰事的攻擊型無人機，並提議對這些中國企業實施制裁，中國外交部發言人毛寧強調，中方在烏克蘭問題上一直致力於勸和促談，從未向衝突方提供武器。中俄企業正常交往合作不針對第三方，不應受到第三方的干擾和影響；當前包括歐美在內的大多數國家都在同俄羅斯開展貿易。中方敦促歐方不要搞「雙重標準」，停止在沒有事實依據的情況下列名中國企業，對中方抹黑推責。

7. 據《彭博》報道，小米集團正在為其即將推出的智能手機準備一款自行設計的移動處理器，以減少對境外供應商高通公司和聯發科的依賴。報道指，這款處理器可能有助於讓小米更加自立，並在高通客戶主導的安卓市場中脫穎而出。據知情人士透露，這款自主設計晶片預計將於2025年開始量。

8. 香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，互聯互通的延展力代表了未來的無限可能性。在現有的滬深股通、債券通和互換通之外，當局正積極推進更多創新機制，包括房託基金（房地產投資信託基金，REITs）通、南向人民幣股票交易櫃台等新項目，為投資者提供更多元化的選擇，進一步深化兩地市場的聯動。

撰文：經濟通中國組

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