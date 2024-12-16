  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

神州經脈 | 工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小

16/12/2024

　　11月多項經濟數據公布，其中規模以上工業增加值同比增幅略優預期，惟當月社會消費品零售總額增幅和首11月全國固定資產投資增幅均比預期低；同月社融規模增量也低於市場估計數字，顯示中國內需仍待進一步激發的現實。

 

神州經脈 | 工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小

中國11月社會消費品零售總額同比增速放緩至3%的三個月低位。圖為北京一個商場的聖誕裝飾。（AP圖片）

 

　　滬深股市全日（16日）窄幅震盪，滬綜指收跌0.16%，報3386.33點，深成指亦跌1.3%，創業板指跌1.51%。兩市全天成交額近1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大幅縮量3694億元或18%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2822，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，四連跌，續創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2700至7.2831之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1882，較上個交易日跌6點子，三連跌，為12月10日以來近一周新低。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，11月工業增加值同比增5.4%略優於預期且增幅略為擴大，但社會消費品零售總額同比增速放緩至3%的三個月低位，大遜預期的增4.6%；1-11月固投增速則為3.3%，略遜預期且繼續放緩。首11月新建商品房銷售額降幅則收窄至19.2%，同期全國房地產開發投資降幅略擴大至10.4%。11月全國城鎮調查失業率則持平於5%。

 

2. 統計局解讀數據指，11月國民經濟運行總體平穩、穩中有進，惟外部環境更加錯綜複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固；消費增速放緩則因「雙11」網購啟動時間提前，但若整體看10-11月的整體消費情況，增速明顯快於第三季。統計局又指，從全年情況看，經濟社會發展主要目標有望順利實現。

 

3. 統計局公布11月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布數據測算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅縮窄至5.7%；11月環比跌幅則續收窄至0.1%，為去年6月以來十七個月最小降幅。經測算，11月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有17個（上月7個）；下跌49個（上月63個）；持平的有4個（上月0個）。

 

4. 國家統計局公布，11月，規模以上工業原煤產量4.3億噸，同比增幅收窄至1.8%；日均產量1426.6萬噸，創紀錄新高；進口煤炭5498萬噸，同比增幅放緩至26.4%。同期工業原油產量1725萬噸，同比增速放緩至0.2%；日均產量57.5萬噸；進口原油4852萬噸，由10月下降8.7%轉為增長14.4%。同期工業天然氣產量207億立方米，同比增長3.1%，增幅較10月大幅放緩5.3個百分點；日均產量6.9億立方米；進口1080萬噸，由10月增長20.7%轉為下降0.8%。同期規上工業發電量7495億千瓦時，同比增幅收窄至0.9%；日均發電249.8億千瓦時。

 

5. 《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀2024年中央經濟工作會議精神的文章。在大力提振消費方面，該負責人表示，明年將實施提振消費專項行動，重點是把促消費和惠民生緊密結合起來，包括加力擴圍，安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優化補貼發放流程。該負責人並提到，明年支持「兩新」的超長期特別國債資金將比今年大幅增加，並將研究把更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和領域納入政策支持範圍。

 

6. 財政部公布，1-11月，全國一般公共預算收入199010億元，同比下降0.6%。其中，全國稅收收入161922億元，同比下降3.9%；非稅收入37088億元，同比增長17%。主要稅收收入中，印花稅3185億元，同比下降12.1%，其中證券交易印花稅1087億元，同比下降35.9%。土地和房地產相關稅收中，契稅4631億元，同比下降13%；房產稅4254億元，同比增長18%；土地增值稅4574億元，同比下降8.1%。

 

7. 人民銀行數據顯示，11月末人行口徑外匯佔款餘額為220344.35億元人民幣，環比減少388.69億元，連續8個月減少。

 

8. 中美已續簽《中美科技合作協定》，確定自2024年8月27日起延長5年。今日下午外交部例行記者會上，發言人林劍對此表示，中美科技合作的本質是互利共贏的，而該協定的續簽是落實中美元首會晤共識的重要舉措，符合兩國人民利益、順應國際社會期待，不僅將推動兩國的科技進步和經濟社會發展，也將促進雙方應對全球共同挑戰、增進世界人民福祉。

 

撰文：經濟通中國組

 

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,911.84

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

25.750

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

111.011

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 43,812.44
    -15.62 (-0.036%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,082.35
    +31.26 (+0.517%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,192.95
    +266.23 (+1.336%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌296.026
變動率︰-2.213%
較港股︰-0.53%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌40.931
變動率︰-2.590%
較港股︰-1.49%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌54.789
變動率︰-2.894%
較港股︰-0.56%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.481
變動率︰-8.878%
較港股︰-10.00%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌9.788
變動率︰-3.564%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌20.070
變動率︰-3.971%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌26.785
變動率︰-4.134%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.072
變動率︰-8.731%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升15.285
變動率︰+6.367%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升460.150
變動率︰+5.483%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升199.570
變動率︰+4.279%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌113.500
變動率︰-5.715%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/12/2024 15:47 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/12/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/12/2024 15:47 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08305 洢人壹方控股
  • 0.171
  • 08296 中國生命集團
  • 0.540
  • 00027 銀河娛樂
  • 34.700
  • 02555 茶百道
  • 10.240
  • 00544 大同集團
  • 0.086
股份推介
  • 06936 順豐控股
  • 32.350
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 35.600
  • 目標︰$48.00
  • 01050 嘉利國際
  • 0.790
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.500
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 15.180
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.350
  • 00941 中國移動
  • 74.850
  • 00700 騰訊控股
  • 405.600
  • 00388 香港交易所
  • 297.600
  • 00005 滙豐控股
  • 75.000
報章貼士
  • 00123 越秀地產
  • 5.290
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 145.700
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 12.740
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2024 16:45  《盤後部署》內地零售數據差恒指續軟，淡市買入中石油搏財息兼收

16/12/2024 17:30  《新股上市》消息指草姬公開發售超購約6100倍，成今年超購王

16/12/2024 17:20  【互換通】港交所下月13日起接受在岸國債等作北向互換通抵押品

16/12/2024 15:48  【中經會】中央財辦：明年安排更多資金、納更多消費品入補貼範圍

16/12/2024 16:40  【聚焦人幣】人幣即期收跌27點子報7.2822，續創逾一年低

16/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買中移動沽盈富基金

16/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控、渣打目標，星展升攜程至７８４元

16/12/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４２，一周均較上日微降至３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 憧憬特朗普建戰略儲備，比特幣再創新高，相關ETF可部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

旅議會倡開放電視城及滙豐總行等吸引旅客，推智慧旅遊培訓從業員新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

歐豬正在雄起，德法情何以堪
人氣文章

陶冬天下．陶冬

歐央行勢棄與美同步，更積極減息救經濟
人氣文章

玩樂 What’s On

啟德全新《九龍城寨之圍城》沉浸式電影展覽︰新增五大打卡位、隱藏驚喜彩蛋，即場食叉燒飯＋買懷舊零食
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

江俊雅、香建峰聯展「克拉拉與橘貓貓」：好奇會否害死貓？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

重新演繹經典粵菜！星廚四手聯乘限定菜單：古法清燉鳳吞燕、威士忌老菜脯乾燒波士頓龍蝦、酸湯立鱗金目鯛
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

節日夫妻：大時大節才被記起！儀式般的聖誕和結婚周年紀念，冷淡反應源於孤寂？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐
人氣文章
如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病
人氣文章
24歲女設計師確診末期胃癌，4大習慣致病，醫生教你護胃4招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事16/12/2024
神州經脈 | 工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

高息定存 | 一周高息合集，華僑1個月定存4厘208日3.8...

15/12/2024 10:55

貨幣攻略

「狂人」上場勢打壓，香港怎應對？

13/12/2024 07:48

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處