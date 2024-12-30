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神州經脈 | 降準有空間滬指連升，新能源車政府採購佔比不低三成

30/12/2024

　　2024年倒數第二個交易日，滬深市場全天窄幅震盪，三大指數全部小幅收升，滬綜指升0.21%，三連升，收報3407.33點，守住三千四，深成指升0.1%，創業板升0.06%，兩市全天成交額僅1.28萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1578億元或11%。大金融股依然是撐市主力，保險及銀行板塊全天漲逾1%。

 

神州經脈 | 降準有空間滬指連升，新能源車政府採購佔比不低三成

（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2992，與上個交易日4時30分收盤價持平，續創12月19日以來逾一周新低。人民幣兌一美元中間價報7.1889，較上個交易日升4點子，兩連升，為12月25日以來新高。《彭博》報道指，中資企業響應今年中國證監會、國資委等要求上市公司提高分紅的號召，希望藉此推動投資價值。今年6至8月的中資港股分紅已創紀錄最大，這些分紅需要以自有資金或者購匯來滿足派息需求，因而春節前這波分紅購匯讓人民幣匯率在美元強勢的背景下雪上加霜。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行行長潘功勝接受《人民日報》訪問時指表示，銀行存款準備金率還有下調的空間，但對於下一次的降準降息，潘功勝並沒有給出明確時間點。他強調，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。人行在今年2月、9月分別降準0.5個百分點。潘功勝表示，降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，這個水平與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定空間。

 

2. 財政部發布進一步明確新能源汽車政府採購比例要求的通知，年度公務用車採購總量中新能源汽車佔比原則上不低於30%；對於路線相對固定、主要在城區行駛的公務用車，原則上100%採購新能源汽車。採購車輛租賃服務的，應當優先租賃使用新能源汽車。

 

3. 英國《金融時報》報道，今年已有超過80家在中國上市的公司高階主管被拘捕。在地方財政困難之下，俗稱「遠洋捕撈」的違規異地執法變得盛行，引發外界關注。

 

4. 野村中國首席經濟學家陸挺表示，內地房地產市場出清至關重要，不能無限期地讓開發商滾動他們的債務，又指「有些開發商可能需要破產」。他希望在明年下半年和2026年，全國房地產行業開始真正企穩及復甦。

 

5. 榮耀官網公告，榮耀終端有限公司已於2024年12月28日依法整體變更為股份有限公司，公司名稱變更為「榮耀終端股份有限公司」。本次股份制改造涉及公司形式及名稱變更，不影響公司的日常經營。股改完成後，榮耀將適時啟動IPO流程。

 

6. 華為Pura 70系列、Mate X5等多款手機開啟降價促銷優惠。其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠2000元，Mate X5優惠2500元。Pura 70系列是華為今年4月推出的高端旗艦手機。

 

7. 商務部自12月27日起對進口牛肉進行保障措施立案調查，調查期為2019年1月1日至2024年6月30日，調查期間不影響正常貿易。商務部最新發布通知稱，任何利害關係方可以申請召開聽證會，申請者應在通知發布之日起20日內提交申請表。

 

8. 比亞迪陷公關危機，外媒日前報道稱，巴西工作組調查發現該公司位於巴伊亞州工廠的163名工人住宿條件惡劣，處在「類似奴隸制」的工作狀態。巴西外交部12月27日宣布暫停向比亞迪發放臨時工作簽證，該批員工隸屬的China Jinjiang Construction Brazil Ltda（金匠集團）及比亞迪均發聲否認違規，但同意在達成終止合同協議前，將該批工人安置在酒店。

 

撰文：經濟通中國組

 

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