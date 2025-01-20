神州經脈 | LPR不變，Tiktok續命，深圳力保萬科穩定

滬深股市今日（20日）衝高回落，滬指最終勉強收升0.08%，報3244.38點，保住三連升之勢，深成指則升0.94%，創業板指漲1.81%。兩市全天成交額1.18萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增473億元或4%。

Tiktok周日在美國暫停約12小時後恢復服務。（AP圖片）

上周五中美元首通話或有助於緩和雙方經貿緊張關係，風險偏好有所改善帶動人民幣反彈。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3161，較上個交易日4時30分收盤價升123點子，三連升，創1月3日以來逾兩周新高，全日在7.3088至7.3246之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，較上個交易日升3點子，和市場預測偏離擴至逾1450點。

今日新聞精選

1. 人民銀行公布1月貸款市場報價利率（LPR），一年期、五年期以上LPR繼續維持不變，分別為3.1%、3.6%，符合市場預期，並且是連續三個月持平。市場人士認為，逆回購利率保持不動的情況下，LPR缺乏政策利率引導；同時近期流動性收斂，銀行負債成本提升亦抑制銀行下調LPR報價動力；疊加美聯儲議息會議在即，人民幣匯率壓力不減，且國內去年四季度經濟出現反彈跡象，政策利率降息仍待「擇機」。

2. 特朗普承諾將於就任美國總統後，動用行政命令延長TikTok運作90天。TikTok周日短暫暫停服務後已恢復正常使用。TikTok並發表聲明感謝特朗普，並表示將與特朗普一起尋找維持TikTok應用程序在美可用的長期解決方案。特朗普則提出其TikTok運營設想，希望美國在合資企業中擁有50%的股權，以此讓TikTok繼續運營。中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上回應稱，對於企業的運營和收購，中方始終認為應當根據市場的原則，由企業自主決定；如果涉及中國企業，應當符合中國的法律法規。

3. 據《彭博》引述知情人士報道，深圳市政府上周五（17日）就萬科的情況召開了閉門會議，當地政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營；官方還計劃引入新的審計方和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理，為下一步行動鋪平道路。不過討論仍處於初步階段，仍存在變數。萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企。在萬科流動性壓力增大的背景下，深圳政府此舉顯示出其正高度關注事態發展。

4. 為提振消費，內地早前公布購新補貼實施方案，個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數位產品，對於單件銷售價格不超過6000元的產品，最多補貼500元。有關方案今日落地實施。蘋果、華為等品牌多款手機近日集體降至6000元以內，拉開搶客戰。其中，蘋果iPhone 16 Plus 128G更是從6999元，直降千元至5999元，剛好符合補貼標準。

5. 到美國出席特朗普總統就職典禮的中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正，19日與美國候任副總統萬斯會面。特朗普的過渡團隊發聲明稱，萬斯與韓正討論了一系列議題，包括貿易平衡、地區穩定及芬太尼。《新華社》報道則指，韓正表示，中方願同美方一道，推動中美關係穩定、健康、可持續發展；又指儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。萬斯稱，經貿關係對美中雙方都很重要，美方願同中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作。

6. 據《路透》引述消息人士報道，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾將升任副行長，成為人行最年輕的副行長。消息人士表示，中央已完成對鄒瀾的考察，對其任命最快將於本周宣布。據《財新》此前報道，鄒瀾生於1974年，畢業於復旦大學會計系；早期曾在人行分別任職貨幣政策司、外匯交易中心，2003年人行成立金融市場司後，被調至該部門，至2019年7月出任金融市場司司長。2022年5月，鄒瀾接替落馬的孫國峰，出任人行最核心部門--貨幣政策司的司長。

7. 滴滴宣布滴滴出行App升級至7.0版本，開通試行「海外出行」功能，支持中文界面、線上支付和中文客服，方便用戶在當地打車。據App Store更新日誌顯示，滴滴海外出行首期試行服務覆蓋日本、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨8個國家國家的多個旅遊熱門城市。據報滴滴正推進兩項新舉措：一是國內App上線海外聚合出行服務，用戶可在日韓等地使用滴滴打到Grab、Kakao T等本地網約車；二是深耕拉美市場，拓展即時配送業務，未來將為本地電商商家提供送貨服務。

8. 國家統計局公布2024年四季度和全年國內生產總值（GDP）初步核算結果，其中，四季度金融業GDP絕對額24203億元，同比增長6.5%；全年為98544億元，增5.6%。四季度，房地產業GDP絕對額為22185億元，同比增2%；全年為84565億元，下跌1.8%。四季度，工業GDP絕對額為108260，同比增5.8%，其中製造業GDP絕對額為89825，增長6.2%。全年計，工業GDP絕對額為405442億元，增長5.7%，其中製造業GDP絕對額為335507億元，增長6%。

撰文：經濟通中國組

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