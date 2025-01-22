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神州經脈 | 特朗普擬加徵一成關稅，六部門推動險資入市，股匯跌

22/01/2025

　　美國總統特朗普周二（21日）表示，他仍在考慮對中國加徵10%關稅的事宜。關稅威脅逼近，滬深股市今日（22日）震盪下調，滬綜指收跌0.89%，二連跌，報3213.62點；深成指跌0.77%，創業板指軟0.54%。兩市全天成交1.14萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回落695億元或6%。

 

神州經脈 | 特朗普擬加徵一成關稅，六部門推動險資入市，股匯跌

（資料圖片）

 

　　特朗普發關稅「要價」影響暫有限，人民幣早盤大幅高開後震盪回落。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2800，較上個交易日4時30分收盤價小跌2點子，止四連升，全日在7.2600至7.2842之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1696，較上個交易日升7點子，三連升，續創2024年11月8日以來兩個半月新高，和市場預測收窄至946點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國總統特朗普周二表示，他的政府正在討論從2月1日起對從中國進口商品加徵10%關稅，因中國仍在向墨西哥和加拿大運送芬太尼。對此，中國外交部發言人毛寧在今日的例行記者會上回應稱，中方始終認為貿易戰、關稅戰沒有贏家，中方始終堅定維護國家利益。對於中美雙方是否已經或正在就關稅問題溝通，毛寧表示，中方願同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展。

 

2. 人民銀行今日在公開市場開展了11575億元14天期逆回購操作，規模創2020年2月3日以來單日最大，對沖今日對期的9595億元逆回購，即今日淨投放1980億元。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，儘管今日14天期逆回購規模很大，但預計春節前人行公開市場淨投放力度整體上會較為溫和，而綜合當前市場流動性安排、債市調控及宏觀經濟運行態勢判斷，春節前降準的可能性已經不大。

 

3. 中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，強調既要立足當下、更著眼長遠，重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企(職)業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。

 

4. 內地春運自1月14日啟動。據高德順風車數據顯示，春運首周全國順風車需求增長近八成，高德地圖上願意共享空座的自駕車主也增長了近七成。另滴滴出行數據顯示，春運以來，前往機場、火車站等大型交通樞紐的打車訂單同比上漲16%，前往戶外滑雪場的打車訂單同比漲24%；入境用戶的滴滴打車訂單漲超55%。滴滴料春節期間打車需求同比上漲25%，在香港使用滴滴打車需求亦預計將比節前上漲超50%。此外，港珠澳大橋管理局表示，1月28日（除夕）00:00至2月4日（正月初七）24:00，港珠澳大橋將免收7座及以下（含駕駛人座位）小型客車通行費。

 

5. 據《Tech星球》報道，B站正加碼電商布局，把此前的商家後台管理平台「B站工房」升級為「B站小店」，並將在本周分批上線虛擬物品售賣交易服務。此外，「UP主」主頁的原帶貨「櫥窗」也升級成為「小店」，用戶可以通過小店直購或者跳轉至淘寶等外部平台購買商品。報道指，B站這一系列舉措，意味B站正尋求在電商業務上的突破。

 

6. 英偉達CEO黃仁勳走訪兩岸行程的最後一站來到上海，他昨日中午現身陸家嘴一家中餐廳出席午宴。據《第一財經》報道，黃仁勳今次行程相對低調保密，他在1月19日抵達北京，而此前到訪了深圳和台灣。有分析指，黃仁勳此時訪華，一是傳遞友好的姿態，表明中國市場的重要性；二是親身傾聽來自中國市場的聲音。

 

7. 據《21世紀經濟報道》引述知情人士指，深圳市市監局、深圳市整形美容行業協會等日前召開「醫療美容機構合規使用醫療器械產品集體約談會」，主要涉及羥基磷灰石等產品，參會名單包括多間知名醫美機構和上游醫療器械生產企業。羥基磷灰石是人體和動物骨骼的主要無機成分，能參與體內代謝、促進缺損組織的修復，具有很好的生物相容性和生物可降解性，因而成為再生醫美新寵，但目前以醫美適應症獲批的羥基磷灰石仍空缺，醫美市場上用於臉部填充的羥基磷灰石大多是在打「擦邊球」。

 

8. 市場研究機構貝恩公司最新發布的報告顯示，受消費者信心不足、出國旅遊復甦、消費外流加劇等影響，2024年中國奢侈品市場銷售額預計下滑18%至20%，基本跌回2020年的水平。其中，第三季度降幅最大，第四季度表現則因中央頒布一系列刺激經濟措施有所改善。值得一提的是，海南島免稅市場面臨中國其他地區免稅店的擴張及鄰近國家的搶客壓力，加上中國電商平台的激烈價格戰，2024年的免稅銷售額下降約29%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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