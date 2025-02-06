《哪吒2》刷新中國票房，泡泡瑪特聯乘盲盒賣斷市

最新數據顯示，內地春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》》(《哪吒2》)票房57.82億元(人民幣．下同)，超越《長津湖》創下的57.75億元紀錄，刷新中國影史最高票房紀錄。

泡泡瑪特(09992)聯乘推出的「《哪吒2》天生羈絆系列」手辦公仔盲盒亦受熱捧，網上售罄，實體店也難以買到，網上出現二手放售。據內媒報道，整套全新未拆盲盒現貨價倍增至逾1100元，隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格更較原價高逾9倍。

泡泡瑪特：緊急調整生產計劃，積極補貨

泡泡瑪特方面人士表示，《哪吒2》本身就是非常優質的IP，此次聯名產品開發歷時1年半，不僅還原了電影中的經典名場面，也通過與版權方對電影進行的深度溝通，做了不少二創設計。《哪吒2》天生羈絆系列手辦是隨著電影熱度的走高，逐漸在泡泡瑪特的各個渠道售罄，公司緊急調整了生產計劃，積極補貨。

盲盒潮玩二手交易主要平台千島，截至周二(4日)，天生羈絆系列整盒成交均價851.2元，新發布的現貨全新未拆盲盒價格逾1000元；大部分已拆盒的單體手辦價格上漲2倍左右，其中，隱藏款「敖丙版哪吒」全新未拆袋價格升至697元，較原價飆逾9倍，預售期為3月20日的轉增名額價格普遍逾300元。

撰文：經濟通中國組

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