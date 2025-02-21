官媒披露座談會細節：任正非稱「缺芯少魂」憂慮已減弱

國家主席習近平周一(17日)在北京出席民營企業座談會，聽取6位民企負責人代表發言後發表重要講話。《人民日報》今日在頭版刊文披露座談會上的更多細節，包括華為創辦人任正非、比亞迪董事長王傳福、小米董事長雷軍等民企負責人代表的發言。

文章指，任正非在座談會上表示，中國曾經「缺芯少魂」的憂慮已經減弱，「我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起」。雷軍則對於未來發展充滿信心，「我們堅信，縱使國際風雲變幻，只要有以習近平同志為核心的黨中央帶領全國人民團結一致向前進，就沒有甚麼是不能戰勝的」。

「缺芯少魂」這一說法最早由時任科技部長徐冠華於1999年提出，他指「中國信息產業缺芯少魂」，當中「芯」是指芯片，「魂」則指操作系統。華為是中國實現科技自給自足的關鍵力量之一；華為已克服美國制裁，生產出國產先進芯片和操作系統。

不過，此前有報道指，任正非還在座談會上示警，儘管中國在智能駕駛、半導體等領域取得顯著進展，但仍需警惕「表面的繁榮掩蓋內功不足」，未來5年是中國科技產業的生死窗口期，民營企業必須成為全球技術規則的制定者。任正非並透露，華為已啟動「備胎計劃2.0」，聯合國內2000家企業重構半導體、工業軟件等關鍵領域生態，目標2028年實現全產業鏈自主化率超70%。

習近平：國家的創新需年輕一代貢獻力量

另外，文章指出，座談會上，王傳福「從我國新能源汽車從零起步講起，亮出了不斐的成績單」；雷軍「講述了這些年的曲折歷程，公司營收連續兩年負增長之後，2024年恢復了超30%的高速增長」；新希望集團董事長劉永好「談到了企業創立43年後的今天，傳統產業依然能煥發新的生命力的緣由」；上海韋爾半導體董事長虞仁榮「分析了供應鏈布局上的國產化率持續攀升和上下游發展的強勁帶動力」。

文章並指，杭州宇樹科技首席執行官王興興在座談會上表示，「我們的企業和我們自己，都是在中國土生土長的」；習近平勉勵他說，「你是這裏面最年輕的。國家的創新需要年輕一代貢獻力量」。

撰文：經濟通中國組

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