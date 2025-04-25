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神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅

25/04/2025

　　滬深股市今日（25日）全日窄幅上落，A股下午開市不久，政治局會議通稿發布，滬綜指由升轉跌，深成指及創業板指也收窄漲幅。分析師指出，市場短線跳水是在修正過高的政策預期；人行有望兌現降準，加之消費和房地產刺激加碼仍有空間，A股即便二次探底，預計不會跌破前期低點。滬綜指今日收低0.07%，報3295.06點，深成指收升0.39%，創業板指升0.59%。滬深兩市全天成交1.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加45億元或0.4%。

 

神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅

（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2832，較上個交易日4時30分收盤價升99點子，三連升，創4月2日以來逾三周新高，全日在7.2751至7.3000之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.2066，較上個交易日升32點子，兩連升。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，外部衝擊影響加大。要強化底線思維，充分備足預案，扎實做好經濟工作。要統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭。要對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例。要加快推動內外貿一體化。要加大服務業開放試點政策力度，加強對企業「走出去」的服務。要同國際社會一道，積極維護多邊主義，反對單邊霸凌行徑。

 

2. 政治局會議指，要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。適時降準降息，保持流動性充裕，加力支持實體經濟。創設新的結構性貨幣政策工具，設立新型政策性金融工具，支持科技創新、擴大消費、穩定外貿等。要堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期。要不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，加強超常規逆周期調節，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

 

3. 政治局會議指，要加快構建房地產發展新模式，加大高品質住房供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房地產市場穩定態勢。持續穩定和活躍資本市場。要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，增強消費對經濟增長的拉動作用。盡快清理消費領域限制性措施，設立服務消費與養老再貸款。要培育壯大新質生產力，打造一批新興支柱產業。持續用力推進關鍵核心技術攻關，創新推出債券市場的「科技板」，加快實施「人工智能+」行動。

 

4. 澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，政治局會議強調底線思維、備足預案，顯示新一輪刺激力度或許較小。主要政策體現定向、持續性；穩就業地位高於穩經濟。經濟學人智庫（EIU）中國經濟高級分析師徐天辰亦指，政策方向上比較明確：就業優先、服務消費、穩出口，但是錢從哪裏出來似乎比較晦澀，新一輪財政刺激似乎在觀望，政策性金融工具可能是主要增量。

 

5. 美國總統特朗普表示，美中兩國於華盛頓時間周四（24日）早上就解決貿易問題進行會談，但未有透露會談涉及的人員，又形容是誰人並不重要，強調一直有與中方會談。中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，「昨天，我和商務部的同事已經明確回答了這個問題。中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽」。

 

6. 近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的芯片免除加徵的125%關稅，僅對存儲芯片加徵這項對等關稅，內媒《財經》雜誌引述多名有芯片進口需求的科技公司相關人士報道指，確有8個與半導體／集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲芯片。這意味著部分流片地為美國的芯片進口關稅從125%降為0。另據外電報道，法國發動機製造商賽峰（Safran）首席執行官Olivier Andries表示，昨晚得知中國將對包括發動機在內的部分飛機零部件免徵進口關稅。

 

7. 商務部介紹消費品以舊換新情況，指政策實施以來，截至4月24日24時，已有超過1.2億人次享受到了真金白銀補貼優惠，帶動銷售額超過7200億元。其中，全國汽車以舊換新2700.5萬輛，12類家電以舊換新4746.6萬台，手機等數碼產品購新3661萬件，家裝廚衛換新3712.3萬件，電動自行車以舊換新420萬台。

 

8. 據《央視新聞》引述在線旅遊預訂平台數據報道，截至目前，今年「五一」入境遊訂單量同比增長173%，遊客主要來自韓國、日本、新加坡等國。航旅縱橫大數據則顯示，截至4月24日，五一假期國內航線機票預訂量超542萬張，比去年同期增長約31%；北京、上海、廣州等熱門城市是最集中的出發地和目的地，西南及西北方向的旅遊航線預訂增幅最為顯著。

 

撰文：經濟通中國組

 

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