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神州經脈 | 官媒批「內捲」競爭，匯金探索受託管理模式，人幣漲

26/05/2025

　　近日市場乏焦點，投資者觀望情緒濃，成交大減。滬綜指今日（26日）收跌0.05%，連跌三日，收報3346.84點，深成指軟0.41%，創業板指也跌0.8%。滬深兩市全天成交僅1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1457億元或12.6%。

 

神州經脈 | 官媒批「內捲」競爭，匯金探索受託管理模式，人幣漲

官媒發文批評內地多個行業都出現不健康的「內捲式」競爭，並指監管部門「該出手時就出手」。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1843，較上個交易日4時30分收盤價升52點子，四連升，續創2024年11月8日以來近七個月新高，全日在7.1674至7.1854之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1833，較上個交易日升86點子，創4月2日以來近兩個月新高，較市場預測偏弱近百點。

 

今日新聞精選

 

1. 「人民時評」發文指，低水平的「內捲式」競爭，浪費社會資源，不可持續，更會導致多輸結局。惡性降價、地方保護，讓部分新能源汽車銷量大漲、利潤大跌，一些項目資金鏈斷裂，讓車主陷入維保難；電商平台僅退款政策，擠壓商家生存空間，助長低質低價的不良風氣……要統籌好有效市場和有為政府的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。另外，發改委日前發布通知，重點整治汽車行業虛假宣傳、價格戰等亂象。長城汽車董事長魏建軍接受內媒訪問時表示，汽車產業中已經出現「恒大」，只不過仍未爆破。

 

2. 高盛報告指出，中國股市將受惠人民幣升值，人民幣兌美元每升值1%，將能推動中國股市升3%。人民幣前景支持對中國股票超配立場，在一個強勢貨幣下，非必需消費品、房地產和券商股通常會表現出色。高盛早前已上調人民幣匯價預測，美元兌人民幣12個月預測，由7.35調至7算。

 

3. 王健林近日再賣48家萬達廣場。據國家市場監管總局信息顯示，該筆交易已被無條件批准，太盟（珠海）管理諮詢合夥企業（有限合夥）、高和豐德（北京）企業管理服務有限公司、騰訊控股有限公司、北京市潘達商業管理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司直接或通過其各自關聯方共同設立合營企業，並通過合營企業收購大連萬達商業管理集團股份有限公司直接或間接持有的48家目標公司的100%股權，涉及北京、廣州、成都、杭州、南京、武漢等多個一二線城市。

 

4. 中央匯金公司近日召開2025年黨建與經營工作會議，提出前瞻謀劃好公司「十五五」發展規劃，探索完善國有金融資本受託管理模式，推動控參股機構持續當好服務實體經濟的「主力軍」、打造一流金融機構的「領頭雁」和維護金融穩定的「壓艙石」。

 

5. 陷入財困的幸福航空自五一假期前夕（4月28日）停航至今已近一個月，據《新浪財經》報道，幸福航空方面表示，目前還沒有接到航線恢復通知；內部員工則透露，公司已經明確再一次延長停航到10月25日。報道又引述消息指，幸福航空大股東西安國資方面曾在內部透露，正在為幸福航空尋找戰略投資，談妥後將復航，時間最快為3個月，最慢要到今年年底。

 

6. 在《上市公司重大資產重組管理辦法》修訂發布後，首單上市公司之間吸收合併交易出爐。內地芯片巨頭海光信息及超算巨頭中科曙光昨晚雙雙發布公告，二者正在籌劃由海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併中科曙光，並發行A股股票募集配套資金。兩家公司A股股票自5月26日起開始停牌。另據《路透》引述知情人士消息報道，英偉達將向中國市場推出一款新的AI芯片產品，該產品價格遠低於近期受限制的H20型號，計劃最快今年6月起量產，售價預計介乎6500到8000美元，而H20芯片目前售價為10000到12000美元。

 

7. 廣州海關數據顯示，今年1-4月，廣州市外貿進出口總值4002億元，同比增長17.6%，增速大勝全國水平的2.4%，亦較廣東省水平高出12.7個百分點。其中，出口累計2615.6億元，增長29.6%，增速大勝全國水平的7.5%；進口累計1386.4億元，增長0.1%，亦優於全國水平的下降4.2%。

 

8. 中國商務部公布，2025年1-4月，實際使用外資金額（FDI）3207.8億元，同比下降10.9%，較今年1-3月跌幅10.8%略增，顯示外資流出情況依舊。《路透》根據商務部公布的數據測算，4月單月FDI規模515.5億元，為2024年8月以來單月最低，較上年同期跌11.9%，繼3月創下15個月最高單月按年增速(13.2%)後重返跌勢。1-4月，全國新設立外商投資企業18832家，同比增長12.1%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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