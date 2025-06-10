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車企血戰 | 人民日報：有力有效整治「零公里二手車」

10/06/2025

車企血戰 | 人民日報：有力有效整治「零公里二手車」

 

　　近期，內地「零公里二手車」現象引發關注熱議。《人民日報》發表題為《有力有效整治『零公里二手車』》的文章指出，「零公里二手車」亂象叢生，負面影響不可小視。對車企而言，這種銷售模式在一定程度上有助於去庫存，但也壓縮了利潤空間，甚至加劇了虧損，不利於提高產品質量、加大創新資源投入。往深里看，「零公里二手車」頻現，本質上是汽車市場價格戰的延續，反映出整個行業存在「內捲式」惡性競爭。正視問題、凝聚合力、重拳治理，完善制度規範，引導行業加強自律，才能共同營造良好市場秩序，促進汽車產業高質量發展。

 

　　文章稱，有關部門應加強對二手車的註冊和入市監管，建立健全車輛全生命周期溯源系統，明確行業管理規範，嚴控上牌即轉售行為。同時，強化全行業自律，車企特別是新能源車企要告別「數據崇拜」，變拼銷量為拼質量、拼技術、拼創新、拼服務，專注於提升內在競爭力。消費者也應擦亮雙眼，培養良好消費素養和習慣，在選購車輛時，既看價格，更看產品品質和服務保障。

 

　　此前長城汽車董事長魏建軍表示，有些車企為了衝銷量，將車輛大量售賣給第三方，上牌註冊後即可算作業績，但實際上還是新車。這種變相降價手段，擾亂正常市場秩序，成為汽車行業「內捲」的突出表現。

 

撰文：經濟通中國組

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