澳門明天中午起接受港人用虹膜自助過關

澳門政府宣布，隨著大灣區的加速發展，港澳居民交流越趨頻繁，將自明天中午12時起，接受年滿11歲的香港永久性居民，使用虹膜自助過關入境。6個適用口岸包括關閘、港珠澳大橋、機場、氹仔客運碼頭、外港碼頭和內港碼頭口岸。

澳門當局表示，有關安排須事先登記虹膜，年滿18歲人士可利用具登記功能的通道，在過關時一併辦理。未滿18歲的人士則可由父母或監護人陪同，在早上10時至晚上7時期間，前往口岸的出入境事務站登記，屆時雙方須出示身份證明文件及關係證明。

當局指，今年內會將6個相關口岸的虹膜通道數量，由81條增至152條，並會持續檢視使用情況，繼續研究擴展適用群組，包括外傭、外地學生等長期逗留人士。

當局稱，目前已有30萬澳門居民登記使用虹膜通關，截至今年5月底累計超過1578萬人次使用，近月使用率佔澳門居民經傳統自助通道通關人次的42%，顯示有關服務高效便捷，深受歡迎。

撰文：經濟通採訪組

澳門特別行政區政府新聞局:

https://www.gcs.gov.mo/news/detail/zh-hant/N25FIduS1J?keyword=%E8%87%AA%E5%8A%A9%E9%81%8E%E9%97%9C

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