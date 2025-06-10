神州經脈 | 中美會談擬放鬆科技出口換稀土，滬指終止五連升

滬綜指今早（10日）開盤即衝上三千四，惟午後快速走低，全日收跌0.44%，終止五連升，報3384.82點，3400點得而復失；深成指也跌0.86%，創業板指更挫1.17%。滬深兩市全日成交量近1.42萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1289億元或約10%。

中國副總理何立峰(右)與美國財長貝森特在中美經貿磋商機制首次會議開始前握手。（AP圖片）

本周中美談判公布實際進展之前，即期匯價大概率不會選擇方向。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1869，較上個交易日4時30分收盤價跌31點子，創6月4日以來近一周新低，全日在7.1787至7.1942之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1840，較上個交易日升15點子，創5月26日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至13點。

今日新聞精選

1. 據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午與韓國總統李在明通電話。習近平表示，中韓要加強各層級各領域交流，增進戰略互信；要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通；要尊重彼此核心利益和重大關切，把牢雙邊關係大方向，確保中韓關係始終沿著正確軌道向前發展。《韓聯社》報道指，李在明在通話期間邀請習近平11月訪韓出席APEC峰會。李在明4日上任後，分別於6日和9日同美國總統特朗普和日本首相石破茂通電話。

2. 中美經貿磋商機制首次會議周一在倫敦蘭卡斯特宮舉行，中國副總理何立峰與美國財長貝森特進行了6個多小時的磋商。雙方將於當地時間周二上午10時再次會面。外電引述美方官員透露，中美之間的談判主要為緩和科技與稀土出口矛盾。美方暗示，為換取中國放鬆稀土出口限制的保證，願意取消對部分技術的出口管制。特朗普政府準備取消近期針對晶片設計軟件、飛機發動機部件、化學品及核材料的一系列限制，其中許多措施是過去幾周出台的。

3. 稀土告急，日本及印度的受影響行業均催促中國商務部加快稀土出口審批。據日本《共同社》報道，在華日企組織中國日本商會表示，已在上月底向中國商務部要求加快被列入管制對象的稀土出口審批。據稱，中國商務部對此積極回應，部分出口已開始獲准。另據《印度時報》報道，印度汽車行業敦促政府通過外交渠道與中方接觸，加快稀土出口審批流程。多家印度供應商已通過其在中國的合作夥伴，向中方有關部門申請稀土出口，但迄今為止尚未獲得任何許可。

4. 據國防部發布消息，中國國防部長董軍今日在北京會見來華訪問的南非國防軍司令馬普赫萬亞。董軍指，雙方應密切交流互動，加強戰略溝通，優化合作機制，拓展務實合作，推動兩軍關係向更深層次、更廣領域延伸，為構建高水平中南命運共同體貢獻更多力量。董軍上月未出席在新加坡舉行的香格里拉對話會，是自2019年以來中國防長首次不出席香格里拉對話會。中國國防部派出將由解放軍國防大學代表團參加會議，但未透露董軍缺席的具體原因。

5. 全球最大光伏會議SNEC PV+光伏大會暨展覽會今起一連四天在上海舉行。本屆大會執行主席、協鑫集團董事長朱共山在開幕式上致辭時，建議政企聯動促出清，以「市場化兼併重組＋技術淘汰機制＋政策強制約束」去產能，通過「供給側自律+需求端刺激」去庫存。天合光能董事長高紀凡則表示，當前光伏行業面臨貿易挑戰持續加劇、內捲外溢現象嚴重、供需失衡日益突出三大挑戰，破除內捲式競爭是根本和關鍵，而破除內捲的關鍵為整合行業、嚴控產能、知識產權保護。只有大規模的行業整合，光伏行業才能從過去的競爭局面走向合作局面。

6. 隨著泡泡瑪特旗下Labubu持續火爆，一些Labubu仿冒工廠也開始供不應求。據《第一財經》報道，東莞一家Labubu仿冒工廠負責人直言，現在加錢想要調貨也沒貨，「之前提前訂的，就該知足了，現在想訂都排不上」。另外，據《彭博》報道，中國一家銀行以贈送Labubu公仔來吸引儲戶的做法遭金融監管機構叫停，國家金融監督管理總局浙江監管局要求當地銀行不得以不合規的好處來吸引存款。報道指，這條指導意見出台前，平安銀行已在多個城市向存入5萬元、期限三個月的新儲戶贈送Labubu收藏品。

7. Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年5月共33個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜前100位，合計吸金20.2億美元，佔本期全球前100位手遊發行商收入36.6%。5月中國手遊發行商收入前30榜單中，騰訊、點點互動、網易、米哈遊、檸檬微趣穩坐前五位；5月中國App Store手遊收入前20榜單中，騰訊《王者榮耀》、《和平精英》，點點互動《無盡冬日》，騰訊《地下城與勇士：起源》、《金鏟鏟之戰》，繼續排在前五位。

8. 中國銀行間市場交易商協會發文指，自5月7日人民銀行和中證監聯合發布關於支持發行科技創新債券有關事宜的公告後，市場各方反應熱烈。截至6月7日，科技創新債券推出首月，全市場147家機構累計發行科技創新債券超3748億元，包括39家金融機構發行2239億元，108家非金融企業發行1509.98億元。

撰文：經濟通中國組

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