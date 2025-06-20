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抖音 | 特朗普稱已簽令延長TikTok「不賣就禁」期限

20/06/2025

抖音 | 特朗普稱已簽令延長TikTok「不賣就禁」期限

　　美國總統特朗普周四（19日）表示，他將原定於6月19日的字節跳動剝離TikTok美國資產的最後期限延長了90天。

 

　　他在社交媒體Truth Social發帖稱，「我剛剛簽署了行政命令，將關閉TikTok的最後期限延長90天（2025年9月17日）」，貼文還附上了相關文件副本。

 

　　特朗普此前已兩次批准聯邦政府暫緩執行一項原定於1月生效的強制出售或關閉TikTok 的法律。特朗普此前表示，他希望這款應用繼續運營，TikTok曾幫助他在總統大選中贏得年輕選民的支持。他還對中國國家主席習近平將批准TikTok出售感到樂觀。

 

　　TikTok在一份聲明中表示：「我們感謝特朗普總統的領導力和支持，確保TikTok繼續為超過1.7億美國用戶和750萬家依賴該平台的美國企業提供服務，同時我們將繼續與萬斯副總統的辦公室合作。」

 

撰文：經濟通中國組

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