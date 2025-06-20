內地車企 | 三部門開新能源車安全會議：不得誇大宣傳，內捲競爭

工信部裝備工業一司、國家市監總局質量發展局、國家消防救援局消防監督司聯合召開加強新能源汽車安全管理工作視頻會，研究部署本年度新能源汽車安全管理工作。會議指出不得進行誇大和虛假宣傳，堅決守牢安全底線；堅守長期主義，不搞「內捲式」競爭。

會議要求，車輛生產企業和動力電池生產企業要自覺扛起產品質量安全主體責任，圍繞產品設計驗證、生產製造、售後服務等方面做好風險防範，嚴格履行告知義務，引導消費者正確使用車輛，不得進行誇大和虛假宣傳，堅決守牢安全底線。要堅守長期主義，不搞「內捲式」競爭，絕不能偷工減料、以次充好，以犧牲產品性能、降低產品質量為代價實現短期的「降本增效」。

下一步，三部門將進一步加強工作協同，推進信息共享，組織開展安全隱患排查和缺陷調查，加大生產一致性監督檢查力度，督促企業提升安全監測平台效能，嚴肅查處企業違規行為，堅決維護產業發展良好秩序，推動中國智能網聯新能源汽車產業實現高質量發展。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情