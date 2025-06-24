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神州經脈 | 張一鳴成中國首富，十多地換車國補暫停，股匯齊揚

24/06/2025

　　地緣緊張情緒漸消退，滬綜指今日（24日）強彈，一舉站上3400點，盤中創三個月高位，收報3420.57點，升幅1.15%，為4月10日以來最大單日漲幅；深成指收漲1.68%，創業板指大升2.3%。成交放量，滬深兩市全日交易額約1.41萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增2920億元或26%。

 

神州經脈 | 張一鳴成中國首富，十多地換車國補暫停，股匯齊揚

官媒指目前有十多個地區暫停汽車置換補貼申請，主要是部分地區消費能力強，季度資金使用進度超預期。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1781，較上個交易日4時30分收盤價收升77點子，創2024年11月8日以來逾七個半月新高，全日在7.1718至7.1795之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1656，較上個交易日升54點子，創2024年11月8日以來創七個半月新高。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財。習近平稱，中方歡迎新方繼續深度融入中國發展，雙方要深入推進共建「一帶一路」合作，打造數字經濟、綠色發展、人工智能等領域標誌性成果，推動重大項目提質升級，續寫高質量合作新篇章。黃循財表示，新方願充分運用中國繁榮發展帶來的機遇，擴大雙邊貿易、投資規模，拓展數字經濟、人工智能、新能源等領域合作，加強人文交流，推動新中關係取得更大發展。

 

2. 美國總統特朗普宣布以色列和伊朗已經同意停火。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，中方高度關注中東局勢發展，不希望緊張局勢輪番升級，希望停火能夠盡早實現。事實證明軍事手段帶不來和平，對話談判才是解決問題的正道。中方呼籲有關當事方早日重返政治解決的正確軌道，中方願同國際社會一道，為維護中東地區和平穩定作出努力。不過《央視新聞》指，停火協議生效後，以色列國防軍稱偵測到伊朗再次發射彈道導彈，已被攔截。伊朗方面透過當地國營電視台否認在停火後對以色列發射導彈。

 

3. 內地雜誌《新財富》第23次發布500創富榜。2025年首富換人，字節跳動創辦人張一鳴以4815.7億元持股估值首次問鼎首富，比第二名鍾睒睒高出1200億元。AI造富效應明顯，DeepSeek創辦人梁文鋒以1846億元首次上榜即躋身前十，成為榜單中最年輕的前十富豪之一。整體來看，今年上榜的500位企業家（或家族）總持股市值為13.7萬億元，同比上漲11%，平均持股市值為273.8億元，上榜門檻為66.2億元，持股市值百億以上的企業家達341位。

 

4. 商務部辦公廳發布關於組織開展2025年千縣萬鎮新能源汽車消費季活動的通知，活動時間2025年7月至12月。通知要求，各地要認真落實汽車以舊換新政策，在新能源汽車消費季活動場地內普遍設置汽車以舊換新專區，組織推出更多適銷對路新能源車型，更好滿足縣鄉地區群眾多樣化購車需求。各地要因地制宜推進汽車流通消費改革試點工作，推動新能源汽車消費季活動與試點創建工作有機結合。

 

5. 新華社主辦《經濟參考報》報道，據該報記者不完全統計，目前已有十餘個地區暫停汽車置換補貼申請。報道引述某地方相關部門負責人表示，當前汽車報廢更新還在繼續執行，但汽車置換更新的中央和地方配套補貼資金暫時使用完畢，需要等待下半年中央下達資金情況再研究重啟；中央用於消費補貼的超長期特別國債是分季度分批次下達的，但部分省市消費能力強，資金使用進度超預期，導致活動暫停。

 

6. 據外電報道，業界普遍猜測華為最新筆記本電腦MateBook Fold採用中芯國際較新的5納米等效N+3製程節點芯片，但加拿大研究公司TechInsights在報告中表示，MateBook Fold採用的是麒麟X90芯片，以2023年8月首次推出的7納米N+2芯片為基礎；而行業領先者台積電預計將在今年晚些時候開始量產2納米芯片，比7納米技術超前三代。這很可能意味著中芯國際尚未掌握可支持量產的5納米製程技術，表明美國制裁對中國的半導體技術研發構成阻礙。

 

7. 中國已採取行動加強對兩種可用於生產芬太尼的化學品的管控。中國外交部發言人郭嘉昆對此回應稱，這一舉措是中國政府為履行聯合國禁毒公約締約國義務採取的自主措施，旨在嚴格管理易製毒化學品。中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，不存在芬太尼濫用的問題。美國如果真心想同中國在禁毒方面合作，就應正視客觀事實、糾正錯誤做法，以平等尊重、互惠的方式同中方對話。

 

8. 星巴克否認考慮全面出售其中國業務。星巴克在聲明中強調：「我們在中國擁有世界一流的團隊和強大的品牌，並看到該市場巨大的長期增長潛力。」公司表示，正在評估把握未來機遇的最佳方式，但並未啟動任何出售程序。早前有報道指，高瓴資本近日參與了星巴克中國區的反向管理層路演，表達了對收購星巴克中國業務的興趣。路演還吸引了凱雷投資、信宸資本等多家投資機構參與。

 

撰文：經濟通中國組

 

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