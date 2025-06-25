神州經脈 | 李強稱對經濟有信心，滬指年內新高，彩票銷售增兩成

滬深股市全日（25日）走高，滬綜指收升1.03%，三連升，報3455.97點，創年內新高，深成指收升1.72%，創業板大漲3.11%。滬深兩市全天成交額達1.6萬億元（人民幣．下同），為4月10日以來高位，較上個交易日增1882億元或13%。

滬綜指今日收升1.03%，三連升，報3455.97點，創年內新高，（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1713，較上個交易日4時30分收盤價升68點子，兩連升，續創2024年11月8日以來逾七個半月新高，全日在7.1674至7.1728之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1668，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏強41點。

今日新聞精選

1. 國務院總理李強在夏季達沃斯論壇開幕式上致辭時指，受地緣政治、技術革新及經濟結構影響，國際經貿格局正出現深刻變化，在經貿摩擦加劇下，全球產業鏈碎片化風險上升。他呼籲各國和氣生財，透過平等協商解決分歧，並指中國有信心、有能力保持經濟較快增長。

2. 國際貨幣基金組織（IMF）副總裁李波今日在2025夏季達沃斯論壇期間表示，穩定幣有可能成為非常高效的支付手段，也可以成為價值儲存的手段，前提是適度的應用。當前的問題在於如何進行有效監管。全球都在嘗試如何適度監管穩定幣，大家都希望建立關於穩定幣的有效法律和監管框架，IMF支持這些工作，也希望制定相關的國際標準，並已經出台一些初步指引。

3. 內媒指成都、深圳、長沙等一些城市的機場已明確禁止攜帶羅馬仕、安克宣布回收的同型號、同批次行動電源；順豐快遞目前亦暫停攬收純電池類物品，包括羅馬仕在內的所有品牌移動電源。國產羅馬仕（Romoss）、安克（Anker）品牌的移動電源部分批次因有過熱起火風險，近日在境內外緊急回收超過200萬件產品，而造成風險的主因是採用了安普瑞斯（Amprius）的問題電芯。這家中美合資公司供應電芯給至少8個品牌，包括安克、羅馬仕、小米、綠聯（UGREEN）、倍思（Baseus）、麥多多（Mcdodo）、傲基（AUKEY）、電友（ELECJET）。

4. 據《彭博》引述知情人士報道，中國主權財富基金--中投公司已取消出售約10億美元的美國私募股權投資組合。因中美官員早前敲定緩和關稅緊張局勢的框架，減輕了中投出售資產的壓力。今年4月，中美關稅戰蔓延至金融行業，中投公司據報尋求出售其在由凱雷、黑石等管理的基金中的基金份額，以降低對美國的敞口，但近期中投已向潛在買家和基金管理人發出訊號，表示其不再出售這些份額。

5. 國務院副總理何立峰23日至24日在河北調研，先後來到邯鄲、邢台，實地調研家電以舊換新情況和房地產開發銷售、新能源新材料產業發展等工作。何立峰表示，要加快構建全國統一大市場，積極擴大內需提振消費，加快構建房地產發展新模式，因地制宜發展新質生產力，更好推動經濟高質量發展。要持續推動大宗耐用消費品以舊換新政策落地見效，有力有效穩定市場預期。要加大力度促進外貿生產企業穩量提質，推動內外貿一體化結合發展。要聚焦主業，持續推動高端裝備製造、智能光伏、清潔能源、新材料等企業創新發展，並綜合整治內捲式競爭。

6. 台灣經濟主管部門近日表示已將601個實體納入「出口管制名單」，當中包括華為、中芯國際等大陸芯片研發企業，這意味台企向名單上的企業出口任何產品之前需要獲得當局批准。國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會上對此回應稱，民進黨當局對於損台害台的關稅霸凌，無底線卑躬屈膝；對於互惠互利的兩岸經濟合作卻頻施惡招，甚至配合美國打壓大陸企業，種種卑劣行徑令人不齒。陸方將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，維護兩岸同胞利益福祉。

7. 國防部昨晚宣布，6月25日至26日，上海合作組織成員國國防部長會議將在青島舉行，中國國防部長董軍主持會議並發言。由於中東局勢緊張，外界關注伊朗防務部門負責人是否與會。印度國防部長辛格、俄羅斯國防部長別洛烏索夫則已確認出席，董軍將分別與他們舉行會談。印度國防部的聲明表示，辛格將呼籲聯手持續努力，以消除區域內的恐怖及極端主義。

8. 財政部公布，5月全國共銷售彩票570.36億元，同比增長19.8%，主要原因是5月份體育賽事較多帶動競猜型彩票銷量增長，以及去年同期即開型彩票銷量基數較低等。其中，福利彩票機構銷售185.29億元，同比增長8.6%；體育彩票機構銷售385.07億元，同比增長26%。1-5月累計，全國共銷售彩票2633.72億元，同比增長4.3%。其中，福利彩票機構銷售889.79億元，同比增2.3%；體育彩票機構銷售1743.93億元，同比增5.4%。

撰文：經濟通中國組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情