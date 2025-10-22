神州經脈 | 中美元首會面存變數，青年失業率下降，北京市消費挫

中美貿易關係幾經波折，投資者漸漸消化地緣局勢消息，有關兩國元首會面仍存變數，目前入市態度較為觀望。滬綜指今日（22日）收市微跌0.07%，報3913.76點，止步兩連升；深成指全日跌0.62%，創業板指軟0.79%。四中全會明日結束，市場觀望情緒濃，滬深兩市成交進一步萎縮，全日交易額1.67萬億元（人民幣．下同），為兩個半月低，較上一個交易日減少2061億元或11%。

9月內地青年失業率為17.7%，較8月回落1.2個百分點，為6月以來新低。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1245，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，止兩連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0954，較上個交易日跌24點子，暫時脫離逾一年高點，較市場預測偏強約270點。本周以來美元保持偏強，監管層則延續對中間價偏穩的引導思路。

今日新聞精選

1. 美國總統特朗普21日表示，預期他下周出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，會與中國國家主席習近平達成「良好」的貿易協議，但同時指出會晤有可能取消。對於與習近平的會晤，特朗普多次改變說法：9月19日宣布會與習近平會晤，但10月10日北京加強稀土出口限制後，他威脅要取消會談，之後又改口。本周一（20日）特朗普又說峰會將舉行，並指他明年初訪華的計劃已「基本確定」。對於中美元首是否會晤，中國外交部發言人郭嘉昆今日表示，「目前沒有可以提供的信息」。

2. 中國商務部部長王文濤周二（21日）應約與荷蘭經濟大臣卡雷曼斯通電話，雙方圍繞安世半導體等問題交換意見。王文濤表示，中方高度重視中荷經貿合作，荷方針對安世半導體採取的有關措施，嚴重影響全球產供鏈穩定，中方敦促荷方從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，秉持契約精神和市場化、法治化原則，盡快妥善解決問題，保護中國投資者合法權益，營造公平、透明、可預期的營商環境。

3. 中國商務部部長王文濤周二應約與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）舉行視頻會談，就出口管制、歐盟對華電動汽車反補貼案等中歐經貿重點議題深入交換意見。謝夫喬維奇表示，他已邀請王文濤在未來幾天內訪問布魯塞爾，就稀土出口限制尋找「緊急解決方案」。中國官方通稿稱，王文濤此次會談中表示，中方願與歐方共同努力，積極落實中歐領導人經貿共識，推動中歐經貿關係健康穩定發展。

4. 國家統計局發布9月份分年齡組失業率數據。9月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為17.7%，較8月回落1.2個百分點，為6月以來新低。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.2%，與8月持平，繼續是今年3月以來新高。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，連續第三個月維持在該水平。

5. 據《彭博》報道，印尼計劃發行以離岸人民幣計價的主權債券，是該國首次進入點心債市場。報道引述知情人士稱，預計發行期限包括5年期和10年期；印尼方面已委託中國銀行、滙豐銀行和渣打銀行擔任擬議票據發行的聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人。澳新銀行集團高級中國策略師邢兆鵬認為，印尼正在積極推動人民幣國際化，雙邊依賴程度加深，將有助吸引更多中國資金投資印尼，並推升印尼對人民幣的需求。

6. 華為今日下午正式發布鴻蒙操作系統6。華為常務董事、終端BG董事長余承東在發布會上宣布「HarmonyOS 6來了」，並透露鴻蒙5（HarmonyOS 5）終端設備數已突破2300萬，是智能終端發展史上最快的操作系統。發布會並宣布，HarmonyOS 6將支持與蘋果iOS／iPadOS／macOS互傳體驗。

7. 北京市統計局公布，前三季度，北京市實現地區生產總值38415.9億元，按不變價格計算，同比增長5.6%，高於全國水平的增長5.2%。同期，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長6.5%；固定資產投資同比增長9%，其中，房地產開發投資下降13.7%。前三季度，全市實現社會消費品零售總額9803.1億元，下降5.1%，遠遜全國的增長4.5%。其中，商品零售下降5.3%，餐飲收入下降3.7%；汽車類、通訊器材類商品零售額分別下降18.3%和24.2%。該局稱，燃油車市場需求不足、企業經營模式變化，對社會消費品零售總額產生較大下拉作用。

8. 企查查顯示，近日，杭州宇樹科技股份有限公司「一種基於動捕設備的機器人關節控制方法和系統」專利獲授權。摘要指出，該發明通過構建運動捕捉模塊、數據處理模塊、坐標系變換模塊、解算優化模塊，可以高效、準確地將人類動作映射至機器人，使得機器人靈活性好，能夠有效處理突發動作或複雜協同操作，因而可以自然地表達操作者的意圖，實現人機協作以及自然交互。

撰文：經濟通中國組

