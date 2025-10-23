神州經脈 | 中美經貿磋商大馬舉行，人民幣國際支付份額重返第五

滬深股市低開低走、近收盤前止跌倒升，滬綜指收升0.22%報3922.41點，深成指及創業板指揚0.22%及0.09%。滬深兩市全天成交1.64萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減239億元或1.4%。中共二十屆四中全會今日閉幕，市場等待增量信息引導。分析師認為，中美貿易關係近期反復拉扯，在有實質性進展之前，由於市場逐步轉向觀望、量能收縮，股指走勢對其敏感度逐步弱化。

國務院副總理何立峰將於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1221，較上個交易日4時30分收盤價升24點子。人民幣兌一美元中間價今報7.0918，較上個交易日升36點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，較市場預測偏強約290點。

今日新聞精選

1. 中國商務部公布，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。據悉，亞細安峰會將於10月26日至28日在馬來西亞首都吉隆坡舉行，中美在此次峰會期間的會晤將是雙方的第五輪貿易談判。美國財長貝森特18日與何立峰視像通話後稱，預計接下來的一周美中代表團將在馬來西亞會面，為特朗普總統和習近平主席的會晤做準備。

2. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，9月人民幣國際支付佔比從8月的2.93%升至3.17%，重返全球第五大最活躍貨幣位置。美元全球支付佔比續排第一，由8月的46.94%增至47.79%。第二位歐元佔比則由25.61%降至22.77%。英鎊續排第三，全球支付佔比由6.76%增至7.38%。第四位日圓則由3.37%增至3.69%。加元9月全球支付佔比從2.96%增至3.12%，排名從8月的第五位降至第六位。

3. 據《路透》引述兩位知情人士透露，聞泰科技荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）的中國業務部門，已恢復向本地分銷商供應半導體產品。此前，由於圍繞公司所有權的爭議，北京方面禁止出口，該公司一度暫停所有出貨。知情人士表示，此次恢復供貨僅限於中國國內貿易，所有銷售必須以人民幣結算，而此前交易通常使用美元等外幣。此舉似乎旨在穩定中國市場供應，並在運營上進一步擺脫對荷蘭母公司的依賴。

4. 在榮耀AI終端生態大會上，榮耀終端股份有限公司董事長吳暉表示，智能體將成為新的「超級入口」，推動人機交互向自然語言驅動演進。當前，榮耀已累計投入超100億元用於AI研發，已正式從智能手機製造商轉型為AI終端生態公司，其核心戰略為「阿爾法戰略」，旨在通過構建以AI為核心的終端生態，打造智慧手機、智慧生態和智慧世界「三步走」路徑。

5. 據內媒報道，拼多多在迎來十周年慶之際向員工大派黃金。不少拼多多員工在社交平台分享公司送贈的「十周年禮」照片。拼多多根據員工的入職時長來派金，其中，入職滿3年的員工，獲贈一枚刻有本人姓名的金戒指，重量約4克；入職滿5年的員工，金戒指重量提升至11克；入職滿10年的資深員工，拼多多更是贈送一塊重達100克的足金金磚。按今日金價計算，100克的黃金至少值約10萬元。

6. 阿里巴巴集團宣布，將於周四午夜起開啟搭載其人工智能軟件的智能眼鏡預售。這款名為夸克AI眼鏡的售價為4699元，將在京東、抖音和天貓平台上預售，計劃於12月開始交付。夸克AI眼鏡支持免提通話、音樂流媒體、實時翻譯和會議轉錄。

7. 字節跳動Seed團隊宣布推出3D生成大模型--Seed3D 1.0，實現從單張圖像到高質量仿真級3D模型的端到端生成。Seed團隊表示，Seed3D 1.0紋理與材質生成性能超過此前的開源及閉源模型，幾何生成性能超過業界更大參數規模的模型，綜合能力達到行業領先水平。

8. 京東在「京東汽車」公眾號宣布，與廣汽和寧德時代聯手打造的「國民好車」，車型名稱定為「埃安UT super」。該車搭載寧德時代巧克力換電塊，同價位頂配500公里長續航，支持99秒極速換電。另一邊廂，京東「國民好車」001號特別版22日下午2時在京東拍賣平台以底價1元開拍，經過2萬多口叫價，昨晚6時拍賣結束，以7819.34萬元天價成交。

撰文：經濟通中國組

