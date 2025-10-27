  • 會員
神州經脈 | 工業企業利潤近兩年高，滬指逼近四千關，人幣走高

27/10/2025

　　過去周末中美在吉隆坡舉行第五輪面對面磋商。美國財長貝森特直稱，對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」，他預計中國將大量進口美國大豆，並推遲實施稀土出口管制一年。滬深股市今日繼續走高，滬綜指收升1.18%，報3996.94點，未能突破4000點大關，最高見3999.07點；深成指升1.51%，創業板指升1.98%。兩市全天成交2.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3659億元或16%。

 

9月規模以上工業企業利潤同比增長21.6%，創2023年11月以來新高。（資料圖片

9月規模以上工業企業利潤同比增長21.6%，創2023年11月以來新高。（資料圖片

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1109，較上個交易日4時30分收盤價升121點子，創9月18日以來逾一個月新高。人民幣兌一美元中間價今報7.0881，較上個交易日升47點子，創2024年10月15日以來新高，時隔逾一年再度升破7.09關口，較市場預測則仍偏強約270點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，9月規模以上工業企業利潤同比增長21.6%，增速較8月加快1.2個百分點，創2023年11月以來新高。1-9月，全國規模以上工業企業實現利潤總額53732.0億元，同比增長3.2%，為去年8月以來各月累計最高增速；較1-8月加快2.3個百分點，呈現加快恢復態勢。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，1-9月，高技術製造業、裝備製造業等新質生產力較快增長，疊加低基數效應影響，規模以上工業企業利潤增速繼續回升。

 

2. 中美經貿磋商當地時間10月25日至26日在馬來西亞吉隆坡舉行。根據中方發布，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。美方表示，對中國商品加徵100%關稅的威脅「實際上已不復存在」，又預料中方會推遲1年收緊稀土出口管制，並在未來幾年持續大量採購美國大豆。

 

3. 國務院總理李強當地時間27日在馬來西亞吉隆坡分別與澳洲總理阿爾巴尼斯、歐洲理事會主席科斯塔會面，並出席第28次東盟與中日韓領導人會議。李強在會議上表示，中方願同各方加強發展戰略對接，堅持開放合作，持續釋放經濟潛力，開拓更廣闊發展空間；中方願同各方共同落實好會議發表的關於加強區域經濟金融合作的聲明，推進財金、經貿、糧安全等務實合作，打造更多合作亮點和增長點。

 

4. 國際權威諮詢機構沙利文發布《中國全棧AI雲服務（公有雲）市場報告2025H1》報告。數據顯示，2025年上半年，中國全棧AI雲服務市場規模達259億元人民幣，其中阿里雲以30.2%市場份額位居第一，百度智能雲以22.5%的市場份額位居第二。兩家合計份額佔比超50%，中國AI雲雙雄格局日漸成型。

 

5. 德國外交部長瓦德富爾原定於26日訪問北京，惟德國外交部發言人上周五（24日）宣布訪問不會成行。這原本將是德國總理默茨政府的部長對中國的首次訪問。中國外交部發言人郭嘉昆在今日的例行記者會上表示，中德作為大國和世界主要經濟體，雙方合作互惠互利，特別是在當前形勢下，中德雙方更應該堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展。

 

6. 中國外交部發言人毛寧25日在社交平台X以英語分享中國「人造太陽」的最新進展，指中國正在安徽合肥建造的「人造太陽」--緊湊型聚變能實驗裝置（Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak, BEST）預計將於2027年竣工，有望成為人類歷史上首個實現核聚變發電的裝置。據了解，BEST將首次國際上驗證演示核聚變發電，有望在2030年通過核聚變發電點亮第一盞燈。

 

7. 美團LongCat團隊今日發布並開源LongCat-Video視頻生成模型，旨在以視頻生成路徑探索「世界模型」，為自動駕駛、具身智能等場景夯實技術基礎。該模型原生支持文生、圖生視頻及視頻續寫，形成任務閉環，可生成720p/30fps高清內容；原生支持5分鐘級長視頻輸出，通過多重技術規避時序與物理合理性問題。其136億參數基座模型在文生、圖生視頻任務中達開源SOTA（最先進水平），VBench等測試表現優異

 

8. 騰訊旗下王牌遊戲《王者榮耀》在「2025王者榮耀共創之夜」上公布，今年王者榮耀國服日活躍用戶數（DAU）突破1.39億，較去年同期的1億增長39%，同時全球月活躍用戶數（MAU）超過2.6億，刷新全球遊戲產品月活最高紀錄。上述兩項數據不僅超過去年公布的1億日活躍用戶數，也創下了全球遊戲產品月活躍用戶的最高紀錄。

 

撰文：經濟通中國組

 

A股

滬深300指數

4,716.02

最大成交額股票

深300502

新易盛 #

403.950

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.518

