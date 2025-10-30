  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

神州經脈 | 習特會降溫關稅戰，神舟二十一號明晚發射，翰森鍾慧娟膺女首富

30/10/2025

　　國家主席習近平今日（30日）上午在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。習近平表示，中美經貿團隊就重要經貿問題深入交換意見，形成了解決問題的共識，並指雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作。滬深股市今日走低，滬綜指收跌0.73%，報3986.9點失守四千大關，深成指跌1.16%，創業板指跌1.84%。兩市全天成交2.42萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1657億元或7%。

 

神州經脈 | 習特會降溫關稅戰，神舟二十一號明晚發射，翰森鍾慧娟膺女首富

今日上午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1107，較上個交易日4時30分收盤價跌116點子，止三連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0864，較上個交易日跌21點子，止三連升，自逾一年高點回落，較市場預測仍偏強逾190點。

 

今日新聞精選

 

1. 今日上午，國家主席習近平在韓國釜山同美國總統特朗普舉行會晤，歷時約1小時40分鐘。這是兩人在2019年6月後的首次面對面會談。特朗普表示，中國將立即採購美國大豆，並已完全解決稀土問題，美國對華關稅將下調10個百分點。他還稱，將於明年4月到訪中國，習近平之後亦會回訪美國，雙方亦會共同解決烏克蘭問題。習近平指出，雙方團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好，以實實在在的成果，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」。

 

2. 商務部新聞發言人今日就上周末中美吉隆坡經貿磋商聯合安排答記者問。其中指出，美方將取消針對中國商品（包括香港和澳門商品）加徵的10%「芬太尼關稅」，其對中國商品（包括香港和澳門）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年，中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施，雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。同時，美方9月29日公布的出口管制50%穿透性規則、中方10月9日公布的相關出口管制等措施，均暫停實施一年。美方並將暫停實施對華海事、物流和造船業301調查措施一年，中方的反制措施亦將相應暫停實施一年。

 

3. 神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會今日上午在酒泉衛星發射中心召開。載人航天工程新聞發言人張靜波宣布，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。執行神舟二十一號載人飛行任務的航天員乘組由張陸、武飛、張洪章組成，張陸擔任指令長。神舟二十一號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。據悉，還有4隻小鼠首次「隨行」做實驗。

 

4. 胡潤研究院今日發布《2025胡潤女企業家榜》，中國創新藥頭部企業翰森製藥創辦人鍾慧娟、孫遠母女，以1410億元財富首次成為中國女首富，財富大增640億元，同時是榜單上財富增長最多的女富豪。藍思科技創辦人周群飛以1100億元身家位列第二，排名躍升3位。前中國女首富娃哈哈宗馥莉以875億元身家位列第三，胡潤形容，在父親宗慶后去世後，宗馥莉在傳承過程中面臨一定挑戰，近期已辭去在娃哈哈集團的全部職務。

 

5. 財政部、商務部等五部門今日發布《關於完善免稅店政策支持提振消費的通知》稱，為引導海外消費回流，吸引外籍人員入境消費等，將完善免稅店政策並自11月1日起實施。通知明確，優化國內商品退（免）稅政策管理，有關企業採購國內商品，進入口岸出境免稅店和市內免稅店銷售，視同出口，退（免）增值稅、消費稅。積極支持口岸出境免稅店和市內免稅店銷售國產品，鼓勵免稅店引入更多能夠體現中華優秀傳統文化的特色優質產品，增加國產品在免稅店的銷售。

 

6. 中國證券投資基金業協會發布數據，截至2025年9月底，中國境內公募基金管理機構共165家，其中基金管理公司150家，取得公募資格的資產管理機構15家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計36.74萬億元，這也是繼8月底公募基金規模首次突破36萬億元後再創新高。與8月底相比，9月公募基金規模增長近5000億元，其中股票型基金規模增長超4000億元。

 

7. 作為落實《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》的具體舉措，淘寶天貓今日正式上線雙11「國家貼息」商品專區，當消費者購買帶有「國家貼息」標識的商品，選擇花唄分期付款時可以享受國家貼息；同時，均可分期免息，分期期次有3期、6期、12期，甚至24期。數據顯示，今年雙11，淘寶天貓平台支持花唄分期免息的商品數量達到了千萬級，其中，支持花唄分期免息的高期次商品覆蓋率提升了60%。

 

8. 國家金融監督管理總局辦公廳發布《關於促進養老理財業務持續健康發展的通知》。其中提出，穩步擴大養老理財產品試點。自本通知印發之日起，養老理財產品試點地區擴大至全國，試點期限三年。同時，鼓勵試點理財公司發行10年期以上，或者最短持有期5年以上等長期限養老理財產品。對10年期以上養老理財產品規模佔比較高的試點理財公司，在監管評級中予以適當加分。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,661.77

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

479.990

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.558

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02563 華昊中天醫藥－Ｂ
  • 3.160
  • 01858 春立醫療
  • 19.780
  • 00968 信義光能
  • 3.600
  • 08622 華康生物醫學
  • 0.600
  • 01347 華虹半導體
  • 80.600
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.530
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 33.200
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 83.900
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.000
  • 目標︰$45.00
  • 03750 寧德時代
  • 571.000
  • 目標︰$614.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 167.500
  • 00981 中芯國際
  • 75.600
  • 00700 騰訊控股
  • 639.500
  • 00005 滙豐控股
  • 108.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.620
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.420
  • 目標︰$9.00
  • 00772 閱文集團
  • 43.180
  • 目標︰$47.00
  • 00300 美的集團
  • 83.900
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/10/2025 09:26  恒指低開19點報26263，科指跌39點報6012，阿里跌1.3%，比亞迪跌3.5%

31/10/2025 09:34  《異動股》國航挫8%，第三季純利跌11%至37億人幣，收入僅升1%

31/10/2025 08:44  《盤前攻略》美股突籠罩利淡氣氛，港股低開宜守20天線

31/10/2025 08:43  【開市Ｇｏ】中國今日公布PMI，蘋果展望樂觀指引，比亞迪純利挫逾三成

31/10/2025 07:52  《國金頭條》AI投資成本激增，科技巨企預警，Meta大跌超過11.3%

31/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３６億元，買盈富基金沽中興

30/10/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙控、中銀績後獲大行升目標，摩通升平保目標逾…

30/10/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８３，一周拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果第四季iPhone銷售收入未及市場預期，但服務收入創新高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股突籠罩利淡氣氛 港股低開宜守20天線新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
人氣文章

Foodie What’s On

KFC推出全新「日式雞白湯」早餐：雞絲/燒雞扒扭扭粉 配香滑奶茶$33起
人氣文章

影視娛樂

女藝人鄧月平出戰亞洲跆拳道賽，代表香港摘銅牌，曾上武當山習武盼做「打女」
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

遲桂為誰開：記潘迪華《白孃孃》軼聞
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球首宗豬肝移植人體，中國科學家延命末期肝癌男子延命171日創醫學突破
人氣文章
中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議
人氣文章
名人離世│40歲韓國導演申聖勳驚傳離世5個月，遺體無人認領，生前發文透露困擾
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 11:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 11:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2025 11:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態31/10/2025
習特會 | 中美貿易休戰，貝森特：「一年後再與中國談判」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

習特會 | 習近平：中國的發展與「讓美國再次偉大」願景相輔相...

30/10/2025 11:37

關稅戰

以黎停火協議一周年假象

30/10/2025 10:24

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處