神州經脈 | 星巴克中國業務六成售博裕資本，阿里千問AI投資賽奪冠

滬深股市今日（4日）縮量下跌，滬指收低0.41%，報3960.19點，深成指跌1.71%，創業板指更挫1.96%；兩市成交僅1.9萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1914億元或9%。策略師分析，考慮到「十五五」建議稿聚焦高質量發展與科技自立自強，中美元首會晤有望開啟中美關係的階段性緩和期，或對市場風偏形成積極支撐，指數有望在震盪中延續慢牛行情。

星巴克同意以40億美元將其中國業務的多數權益，出售給私募公司博裕資本。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1233，較上個交易日4時30分收盤價跌8點子，創10月22日以來近兩周新低。人民幣兌一美元中間價今報7.0885，較上個交易日跌18點子，創10月24日以來逾一周新低，較市場預測偏強約340點。

今日新聞精選

1. 今日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。習近平指，維護好、鞏固好、發展好中俄關係，是雙方的戰略抉擇。雙方要保持密切協調，把中俄合作的蛋糕做好。米舒斯京表示，俄方願同中方一道，落實兩國元首達成的重要共識，深化經貿、科技、能源、農業、數字經濟等領域合作，密切人文交流，加強多邊協調配合，推動兩國合作取得更多成果。

2. 據《彭博》報道，中國正在尋求購買美國小麥，此為一年來首見；知情人士透露，中國一家主要糧食進口商周末詢問了12月至2月的船期。根據美國農業部的數據，中國自去年10月初以來就未購買任何美國小麥。目前尚無任何成交得到確認，而美國政府停擺導致農業出口銷售數據暫時無法發布。國家主席習近平與美國總統特朗普先前達成協議為貿易戰降溫。白宮說明書顯示，中國已承諾向美國農產品出口開放市場，並將取消於3月對美國小麥加徵的關稅。

3. 連鎖咖啡店星巴克同意以40億美元（約312億港元）將其中國業務的多數權益，出售給私募公司博裕資本。星巴克稱，博裕資本將通過與星巴克成立新合資公司持有其在華零售業務不超過60%的權益；星巴克將保留剩餘40%的權益，並繼續向合資公司授權其品牌和知識產權的使用。與此同時，《彭博》引述知情人士透露，博裕資本正與銀行洽談約14億美元的等值貸款，以支持其收購星巴克中國業務多數股權，而中資銀行可能主導此次融資。

4. 據內媒報道，備受關注的AI大模型實時投資比賽「Alpha Arena」今日落下帷幕，阿里千問Qwen奪下最終的冠軍。該競賽由三方機構Nof1於10月18日發起，歷時17天，阿里千問Qwen以22.32%的收益率奪得最後的冠軍，Qwen和DeepSeek兩款中國模型也是唯二盈利的模型，而四大美國頂尖模型GPT-5、Gemini 2.5 Pro、Claude Sonnet 4.5、Grok 4全部虧損，其中GPT-5虧損超62%墊底。

5. Sensor Tower發布《2025年購物季電商應用市場洞察》，其中顯示，2025年1月至10月，拼多多旗下國際電商平台Temu再度蟬聯全球電商應用下載榜與月活躍用戶增長榜雙料冠軍。2023年至2025年間，Temu連續三年穩居全球購物應用下載榜首，並在北美、拉美、中東、非洲、日韓等多個地區蟬聯同類應用榜單冠軍。截至2025年10月，Temu全球累計下載量突破12億次，2025年8月全球月活躍用戶規模達5.3億，創歷史新高。

6. 據內媒《藍鯨新聞》報道，字節跳動內部正在試點推進一項「豆包長期激勵計劃」。該計劃為豆包相關大模型業務建立了一套「虛擬股」機制，通過授予豆包股及類似字節期權的回購機制，加強對大模型人才的長期吸引和激勵。知情人士透露，「豆包股」現階段的估值僅參考了業務投入成本，會以很優惠的價格授予參與該計劃的員工，和字節期權一樣有回購機制。

7. 內媒消息，美國軟件公司SAS Institute在北京的一名員工透露，該公司在華運營25年之後，已經完全撤出中國市場，同時解僱了全部400名員工。員工必須在11月14日前簽署離職協議。根據補償方案，每名員工都將獲得N+2的賠償，另外還有年終獎金以及截至2025年底的工資。公司發言人表示，將繼續通過第三方合作夥伴，在中國開展業務。目前，SAS簡體中文官網已經下線，招聘崗位也不再包含中國區。

8. 餓了麼App最新的內測版本已更名為「淘寶閃購」。據《南財快訊》記者致電餓了麼客服中心，接線工作人員表示，此次調整僅為名稱變更，用戶消費權益、數據隱私政策均保持不變，配送運力也正常運轉，商家數量以實際體驗為準。此次更名核心在於戰略定位調整：餓了麼從獨立外賣平台轉型為「即時零售」履約基礎設施，與淘寶流量入口深度協同，完成「30分鐘送萬物」目標。

撰文：經濟通中國組

