神州經脈 | 中國調整對美關稅，RD服務業PMI創三個月低，進博會開幕

05/11/2025

　　滬深股市今日（5日）低開高走、集體收升，滬綜指揚0.23%，收報3969.25點，深成指升0.37%，創業板指漲1.03%。成交續萎縮，兩市全天交易額1.87萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少434億元或2.3%。

 

神州經脈 | 中國調整對美關稅，RD服務業PMI創三個月低，進博會開幕

中國宣布續暫停對美加徵24%關稅一年，保留10%的關稅稅率。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1246，較上個交易日4時30分收盤價收跌13點子，五連跌，創10月17日以來近三周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0901，較上個交易日跌16點子，兩連跌，創10月24日以來近兩周新低，較市場預測偏強約430點。

 

今日新聞精選

 

1. 「習特會」後美中貿易戰暫時緩和。中國國務院關稅稅則委員會今日宣布，為落實中美經貿磋商達成的成果共識，自2025年11月10日13時01分起，在一年內繼續暫停實施對美加徵24%關稅，但保留10%的關稅稅率。同時中國停止對美國雞肉、大豆、小麥等農產品加徵的關稅。美國當地時間周二（4日），總統特朗普發布行政命令，正式把因芬太尼問題對中國進口商品徵收的關稅降至10%，本月10日生效。

 

2. RatingDog/標普全球聯合公布，10月經季節性調整的中國服務業採購經理指數（PMI）進一步回落至52.6，較上月下跌0.3個百分點，為三個月最低水平。10月綜合PMI降至51.8，自上月創下的15個月高點52.5回落，同樣亦創三個月低點。周一公布的RatingDog中國10月製造業PMI降至50.6，弱於市場預期的50.9。

 

3. 第八屆中國國際進口博覽會今起至下周一在上海舉辦，國務院總理李強出席開幕式並發表講話。李強表示，五年以後中國的經濟規模有望超過170萬億元，又指今年「關稅」成為熱詞，嚴重破壞了國際經貿規則，打亂各國企業正常經營，更加體現了完善規則體系的必要和迫切性。中方願意同各方一道，積極推動全球治理倡議，推動多邊貿易體制健全發展。他歡迎各國企業到訪本次進博會進行交流合作，共同打造「投資中國」的金字招牌。

 

4. 2025小鵬科技日今日在小鵬廣州新總部舉行，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬宣布，高德成為小鵬Robotaxi首個全球生態合作夥伴，未來小鵬Robotaxi將接入高德平台，並將一起走向海外市場。高德同日宣布，正式與小鵬汽車展開全球生態合作--小鵬Robotaxi將接入高德平台，為用戶提供L4級自動駕駛出行服務。

 

5. 據《彭博》報道，中國商務部在進行這十年以來規模最大的公務員招錄活動，儘管與美國貿易戰休戰暫停了一系列反制措施，但負責稀土管制的部門仍繼續擴充。根據商務部網站的公務員招錄公告，商務部總體計劃招錄60名公務員，產業安全與進出口管制局至少招錄5名公務員。據《彭博》統計，這是自商務部2022年開始公布崗位錄用明細以來，該部門招錄人數最多的一次。

 

6. 京東第一輛「國民好車」埃安UT super今日在湖南長沙工廠正式下線。《科創板日報》引述工廠車間現場人士透露，為保證第一批客戶按時交付，工廠流水線滿負荷運營生產，工人每天加班3個小時。京東聯合廣汽、寧德時代打造的「國民好車」埃安UT super，將於今年「雙11」期間發布，並在東京獨家銷售。該車的001號特別版10月22日在京東拍賣，拍出7819萬元天價。

 

7. 保時捷中國研發中心今日正式啟用。大眾汽車集團及保時捷全球CEO奧博穆表示，作為保時捷在德國本土以外的首個戰略級海外研發機構，保時捷中國研發中心集研發、採購和質量控制於一體，擁有獨立決策權。此舉將使開發周期從數年縮短至數月，能夠極大提升響應速度。保時捷中國總裁及首席執行官潘勵馳則表示，保時捷將以中國速度，回應中國期待。

 

8. 小馬智行今日宣布，第七代Robotaxi今起上線運營。11月起，第七代極狐阿爾法T5及埃安霸王龍Robotaxi正式在廣州、深圳等地投入運營，用戶只需打開「小馬智行」同名App或小程序，點擊「呼叫小馬」就能體驗。小馬智行第七代Robotaxi今年4月全球首發、6月開啟路測，計劃2025年底實現千輛車隊規模。

 

撰文：經濟通中國組

 

