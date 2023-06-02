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《神州經脈》人民幣止跌　滬指全周升0.55%　外資大回流

02/06/2023

　　美國本月加息預期降溫，人民幣中間價止跌回升，即期及離岸價亦大幅反彈，帶動滬綜指今早高開後升幅明顯加大，盤中曾漲近1%，全日收升0.79%，報3230.07點，全周累升0.55%。深成指走勢較好，全日漲1.5%，創業板指升1.2%。外資今日通過陸股通大幅回流逾85億元（人民幣．下同），單日淨流入額創4個月高，惟兩市成交較上日（1日）縮減近5%至9406億元。

 

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）早盤高開後持續反彈，午後匯價一度大漲近500點並升破7.07關口，全日收報7.0750，較上個交易日4時30分收盤價大升429點子，結束四連貶，並創5月26日一周新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0939，較上個交易日升26點子，止三連貶，脫離半年低位，上個交易日報7.0965。

 

今日新聞精選

 

1. 《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）2日對菲律賓正式生效，標誌著RCEP對15個簽署國全面生效。商務部表示，RCEP區域的總人口、GDP總值、貨物貿易金額，佔全球約30%，以RCEP對所有簽署國全面生效為契機，引導地方、行業和企業深入對接RCEP機遇，充分享受協定政策紅利，進一步發揮協定在促進產業鏈供應鏈合作等方面的積極作用，並將深入推進RCEP機制建設與合作。

 

2. 中國證監會副主席方星海1日在深交所主辦的2023全球投資者大會上致辭時表示，中證監會持續擴大商品和金融期貨國際化品種，為境外投資者提供更多避險產品和配置工具，支持開展期貨產品結算價授權合作，實現期貨市場開放路徑多元化。並會拓展優化互聯互通存托憑證業務，支持更多上市公司互聯互通存托憑證在歐洲市場發行上市（GDR）。

 

3. 近日多地多家村鎮銀行下調部分長期限定期存款利率，下調幅度為5-24基點不等。業內人士指，存款利率下調，一方面是銀行降成本的結果，另一方面是受市場利率自律機制約束。另5月中旬以來，內地商業銀行紛紛調整通知存款與協定存款利率，並下架利率較高的智能通知存款。據民生證券固收團隊對包括6家國有大行在內的19家商業銀行統計的數據，其中14家的1天期及7天期通知存款執行利率均低於基準利率，13家的協定存款執行利率低於基準利率。當中也有個別中小銀行的兩類存款利率高於基準利率，並與市場利率定價自律機制規定的上限持平。

 

4. 美國總統拜登表示，美國不尋求與中國衝突或對抗，並認為雙方可以合作，解決例如氣候變化等全球挑戰。另美台1日晚在華盛頓簽署「21世紀貿易倡議」第一階段協議。中國外交部發言人毛寧回應稱，中方對此強烈不滿，已向美方提出嚴正交涉，促美方立即改弦更張，停止與台開展任何形式的官方往來，停止推進並立即撤銷所謂「倡議」和協議，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，否則由此造成的後果必須完全由美方承擔。

 

5. 中國國產大飛機C919日前啟動商業運營，意味美國飛機製造商波音和歐洲飛機製造巨頭空客在中國市場的雙頭壟斷地位遭到挑戰。不過，波音行政總裁卡爾霍恩表示，中國國產C919是一架很好的飛機，但中國商飛需要很長時間，才能建立起滿足中國航空公司需求的生產能力。他又稱，在規模如此大且不斷增長的全球市場上，有三家供應商不應該是最令人生畏的事情，對此過度焦慮是一種愚蠢的想法。

 

6. 青島推出一系列樓市新政，將放鬆新建商品房及二手房限購，調低非限購區域的首付比例，以及再鼓勵帶押過戶，試點推行棚改房票以支持剛需、改善需求。另5月全國樓市行情回落，杭州二手房市場下滑趨勢明顯，據我愛我家杭州數據，繼4月成交下滑至7268套之後，5月杭州二手房成交再度「滑坡」至6885套，環比下跌5.27%。此外，福州市房地產中介行業協會昨印發意見書提出要合理下調中介企業的佣金收費標準，惟引發爭議後，協會2日凌晨發文宣布撤銷意見書。

 

7. 據《上海證券報》報道，英偉達CEO黃仁勳或於6日到訪上海。不過黃仁勳1日在台北出席一場電腦展後表示，仍未決定是否前往中國。另《彭博》引述知情人士透露，LVMH主席兼行政總裁阿爾諾計劃6月出訪中國，將是阿爾諾自疫情以來首次訪華。近日訪華的特斯拉CEO馬斯克1日旋風訪問上海十多小時後乘私人飛機返美。上海政府1日晚公布，上海市委書記陳吉寧曾會見馬斯克一行。此外，國家副主席韓正1日在北京會見英國怡和控股執行主席班哲明．凱瑟克。凱瑟克稱看好中國市場前景，願繼續致力在華長期發展。

 

8. 內地電商618購物節活動陸續展開，家電板塊銷情理想，蘇寧易購618首輪全國門店客流同比提升147%，家電「一站式消費」訂單量同比增長132%，萬元以上家電銷售同比增長103%。京東618的各產品類型中，家電及家居產品同受追捧，前10分鍾家電家居成交額超過50億，家電家居以舊換新成交額同比增長120%。另蘋果天貓官方旗艦店5月31日晚7時於淘寶直播，是其全球首次官方直播，惟「直播」實際是由多段錄播講解影片組成。據淘寶數據，蘋果直播有近130萬人觀看，多款產品被搶空。有第三方人士估計直播引導銷售額或超過1億元。

 

撰文：經濟通中國組

 

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