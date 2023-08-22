《神州經脈》數字經濟要發力，滬指觸底反彈，人幣即期收復7.3

外圍回升中概股反彈，A股今日（22日）早段仍無長進，滬綜指一度收復三千一但沒有企穩，在醫藥、消費、半導體等板塊集體跌拖累下，滬綜指倒跌至3074.53點，距離今年最低位3073.05只差1點，此時金融板塊突然拉漲，滬綜指即變臉轉勢上揚，順便收復三千一，全日收升0.88%，報3120.33點，結束兩連跌。

（資料圖片）

深成指曾創2022年4月以來新低，創業板指更創超過3年新低，不過兩指數亦跟隨滬指尾盤回升，前者收升0.53%，後者小揚0.09%。

交投有增長跡象，兩市全日成交8183億元，按日大增兩成。陸股通今日淨流出63.78億元（人民幣．下同），是連續第12個交易日淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄，累計淨流出675.05億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤創一周新高後漲幅收窄，收報7.2935，較上個交易日4時30分收盤價升204點子，全日在7.2615至7.2939之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1992，較上個交易日小跌5點子，止兩連升，較市場預測值強1105點，監管延續強力過濾措施。

今日新聞精選

1. 國務院總理李強主持國務院第三次專題學習，李強表示，要促進數字技術和實體經濟深度融合，不斷做強做優做大數字經濟，更好助力經濟總體回升向好；統籌發展和安全，著力打好關鍵核心技術攻堅戰。李強說，中國具有超大規模市場、海量數據資源、豐富應用場景等多重優勢，數字經濟發展具有廣闊空間，要統籌發展和安全，發揮優勢、乘勢而上，協同推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟發展不斷取得新突破。要大力發展數字經濟核心產業，利用數字技術對傳統產業進行全方位、全鏈條改造，繼續適度超前推進數字基礎設施建設等。

2. 國家主席習近平抵達南非約翰內斯堡進行國事訪問，並出席今日起一連三日在約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人峰會。南非總統拉馬福薩熱烈歡迎習近平到訪。習近平表示，期待同拉馬福薩就深化中南關係及共同關心的問題深入交換意見。習近平又指，相信這次金磚國家領導人會晤將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑，把發展中國家團結合作提升到更高水平。

3. 網絡近日出現多則針對華為公司言論，包括「華為3.2萬名科學家正式移籍」、「孟晚舟談淘汰制度，要求員工必須做到4零5帶7抓」、「孟晚舟正式宣布23萬億/2.3萬億元人民幣投資，停止進口516億芯片」、「孟晚舟身份突變，晉升全球總裁」、「任正非直言卡中國芯片脖子的都是自己人」等。《上觀新聞》證實，該系列言論均為謠言，華為方面表示，造謠者毫無根據、無中生有。

4. 中國財政部公布2023年7月財政收支狀況，《彭博》根據數據測算，得出今年1-7月份中國廣義預算赤字約3.3萬億元，比2022年同期下降37%。報道指，中國今年首七個月收入總額增長6%，總支出卻下降4.8%，赤字有所縮減，反映中國當局在經濟放緩的情況下仍然維持審慎的財政政策。報道指出，許多省份的財政在2022年受到嚴重衝擊，如果中央政府不提供更多支持，這些省份可能就沒有財政能力來大幅增加支出。

5. 內地續對「滬港通」、「深港通」等轉讓差價所得免徵個人所得稅。財政部、稅務總局、中國證監會公告，對內地個人投資者通過「滬港通」、「深港通」投資香港聯交所上市股票取得的轉讓差價所得和通過基金互認買賣香港基金份額取得的轉讓差價所得，繼續暫免徵收個人所得稅。執行至2027年12月底。另外，財政部、稅務總局、中國證監會繼續實施創新企業境內發行存托憑證試點階段有關稅收政策，自2023年9月21日至2025年12月31日，對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得，暫免徵收個人所得稅。在上海證券交易所、深圳證券交易所轉讓創新企業CDR，按照實際成交金額，由出讓方按0.1%的稅率繳納證券交易印花稅。

6. 美國商務部周一（21日）發布聲明，將33個實體從「未經驗證清單」剔除，其中27個實體位於中國，據報包括北京普科測控技術有限公司、廣東光華科技股份有限公司、蘇州超微精納光電有限公司等。另據《華爾街日報》報道，北京市統計局上月初對美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）處以約1070萬元罰款，指該公司從事未經批准的統計工作。美思明智的北京辦公室今年3月被內地有關部門突擊搜查，5名中國籍職員被拘留。

7. 美國《福布斯》（Forbes）雜誌報道，短片平台TikTok母公司字節跳動花數年時間與美國政府磋商一項國家安全協議，以避免TikTok在美國被禁。根據該份長近100頁的協議草案，字節跳動可能會給美國政府幾乎不受限制地訪問TikTok的內部信息，並對基本功能擁有前所未有的控制權，而這是美國政府對其他任何主要言論自由平台都不具備的權力。

8. 2023年中國國際服務貿易交易會9月2日-6日在國家會議中心和首鋼園區舉辦，9個專題展將重點展示芯片技術、量子測控、衛星遙感、人工智能、數字醫療等專精特新成果。本屆服貿會主賓國是英國，組建了參展以來最大規模展團；有51個國家、24個國際組織將以國家政府或總部名義線下設展辦會。

撰文：經濟通中國組

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