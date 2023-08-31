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《神州經脈》官方PMI勝預期，8月外資流出創紀錄，定存利率降

31/08/2023

　　中國8月官方製造業採購經理指數（PMI）回升至49.7%，優於市場預期的49.4%，為近五個月高位。不過外資流出趨勢不改，加上內房股意外急挫，拖累滬綜指全日（31日）維持約0.5%跌幅，收市則跌0.55%，報3119.88點，深成指同跌0.61%，創業板指跌0.69%。交投氣氛急速轉下，兩市全日成交8292億元（人民幣．下同），按日同大減15.8%，陸股通全日淨流出42.97億元。

 

（資料圖片）

 

　　總結本月，經濟數據一面倒走弱，多家外資大行認為中國無法完成今年經濟增長目標，加上碧桂園債務風險爆發、中融信託產品逾期兌付等消息影響下，外資通過陸股通持續流出A股市場，23個交易日中總共有19個交易日屬淨流出，淨流出金額高達896.83億元，創下歷史記錄。本月內，中國當局連番出招提振資本市場，包括政策降息、下調證券交易印花稅、公募基金入市、收緊IPO、規範股份減持等等，但是市場依然沒見回升。累計全月滬綜指下跌5.2%，是2022年9月以來最大單月跌幅，期間滬指低見3053.04點，創下今年新低；深成指全月挫6.85%，曾見2022年4月以來新低；創業板指全月跌6%，曾創2020年5月以來新低。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2904，較上個交易日4時30分收盤價升21點子。全日在7.2798至7.2923之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1811，較上個交易日升5點子，七連升，續創8月15日以來新高，上個交易日報7.1816。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，8月製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比上月升0.4個百分點，優於市場預期的49.4%，連升三個月，且是近五個月高位，反映製造業景氣水平進一步改善，惟也是連續第五個月處於收縮區間。新訂單指數為50.2%，比上月升0.7個百分點，是4月以來首次升至擴張區間。非製造業商務活動指數為51%，比上月跌0.5個百分點，為連續第五個月下降，惟仍高於臨界點。綜合PMI產出指數為51.3%，比上月升0.2個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指出，8月中國經濟景氣水平總體保持穩定，製造業生產需求同步回升至近五個月高位。建築業新訂單指數52.6%，升至擴張區間，基礎設施項目建設施工進度加快。

 

2. 據《證券時報》引述多個信源指，多家全國性商業銀行將於9月1日起再度下調存款掛牌利率，一年期存款下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點，下調幅度較外媒此前報道的下調5至20基點為高。另據《上證報》報道，郵儲銀行　今日已下調了定存利率。價格表顯示，整存整取，一年期存款年利率降10基點至1.58%，二年期年利率降20基點至1.85%，三年期年利率降25基點至2.2%，五年期年利率亦降25基點至2.25%。

 

3. 繼廣州後，深圳昨日也宣布，自今日起執行「認房不認貸」。廣東中山市也跟隨兩大一線城市步伐，今日宣布即日實施「認房不認貸」，是首個表態落實此項政策的二線城市。隨後湖北省會武漢、廣東惠州也「官宣」明起施行認房不認貸。福建廈門則正就落實認房不認貸等房地產政策公開徵求意見。

 

4. 美國商務部長雷蒙多周三（30日）結束為期四天的訪華行程，離開前重申美國並不希望與中國脫勾，美國企業都強烈希望繼續在中國開展業務，並形容她是持樂觀的態度離開中國，強調美中不能夠發生更大的衝突，這樣對美國、中國甚至世界都不利。商務部發言人束珏婷在例行記者會上，就美國商務部長雷蒙多訪華表示，中美雙方同意在兩國商務部間建立多層級溝通渠道，加強經貿領域溝通，且雙方討論並同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務信息保護問題進行技術磋商。束珏婷又指出，今年1-7月，中國實際利用美資金額同比增長25.5%，顯示外資企業對中國營商環境的信心。

 

5. 惠譽發表報告，維持中國的評級為「A+」，展望穩定，但同時將中國2023年GDP增速預期從5.6%下調至4.8%。報告指，中國的信用評級受到其強大的外部財務狀況和經濟規模支撐，然而，高度負債的非政府及準政府部門為中國經濟帶來財政和金融穩定風險，以及人均收入和治理評分低於其他A級市場主體，評級受到制約。值得留意的是，惠譽高層此前曾表示，如果中國擴大資產負債表來支持經濟，惠譽可能會重新考慮中國的A+主權信用評級，因為中國債務相對於GDP的比例相對偏高。

 

6. 恒大集團創辦人、董事局主席許家印與丁玉梅已經離婚的傳聞甚囂塵上，騰訊新聞《潛望》今日指出，早在去年，丁玉梅已經與許家印辦理了離婚事宜，而目前許家印常駐廣州，不可隨意見外人。報道引述接近恒大的相關人士表示，目前許家印在廣州正常參與公司運營，每天都會到公司處理公司事務，又指不清楚有關丁玉梅的信息。

 

7. 由央企控股、中植系管理的中融信託此前爆發流動性風險，多筆理財產品逾期兌付，據《彭博》報道，中國已安排中信信託和建信信託對中融信託進行債務摸底，上述兩家金融機構已經成立工作組，以穩定中融信託的經營。中信信託和建信信託分別是中信集團及建設銀行旗下的非銀行金融機構，兩家機構的資產規模都達到萬億級別，大於中融信託。此前有傳中國金監總局於7月成立了工作組排查中融信託的風險，最新報道分析，安排較穩健的金融機構協助化解中融困局，反映決策者對中國金融體系穩定性和整體經濟風險的日益擔憂。

 

8. 超強颱風「蘇拉」逐漸逼近華南沿岸，中央氣象台今早將颱風預警提升至最高級別的紅色，並發布暴雨黃色預警，預計蘇拉將於明日下午至夜間在廣東惠來至香港一帶登陸，也有可能在廣東東部近岸海面向西偏南方向移動。今午起廣東、福建和台灣等地部分地區將有大雨至暴雨和短時強降水，局部地區有雷暴大風等強對流天氣。中央氣象台氣象專家提醒，無論蘇拉是否登陸，其帶來的風雨都會嚴重影響廣東、福建和台灣等地。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/08/2023 18:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/08/2023 16:40
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