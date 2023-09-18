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【上海特寫】全球第500萬輛特斯拉，在滬下線

18/09/2023

　　特斯拉9月17日宣布，全球第500萬輛整車在上海超級工廠下線，這是一台珍珠白色的Model 3 煥新版。

 

　　在全球工廠的努力之下，特斯拉的生產速度正在加快。數據顯示，特斯拉全球第1個100萬輛整車下線，花了整整12年的時間；第2個100萬輛整車下線用時18個月；第3個100萬輛整車下線用了11個月；第4個100萬輛整車下線用了7個月；第5個100萬輛整車下線僅用了6個月。

 

TESLA上海

Tesla全球第500萬輛整車9月17日在上海超級工廠下線。(特斯拉微博)

 

　　特斯拉中國有關人士表示，特斯拉將持續投入精力研發核心技術，關注生產製造效率提升、技術創新、行業人才培養等，推動行業創新發展。可以預見，下一個100萬輛將更快速達成，以高效著稱的上海超級工廠，也正在將「中國智造」的高品質和高性價比車輛輸送到海內外，為全球消費者帶來更加出色的出行體驗，共同促進行業的向上發展。



上海超級工廠撐起「特斯拉速度」



　　在「特斯拉速度」的背後，離不開的是「中國速度」的加持。2019年1月，特斯拉上海超級工廠破土動工，同年11月，該工廠試點投產，同年12月30日，首批Model 3完成交付。這種「當年開工、當年投產、當年交付」的速度，至今都是汽車行業內的傳奇。


　　而就在11天前的9月6日，特斯拉上海超級工廠第200萬輛整車下線，意味著，從開始造第一輛車起，該工廠在不到4年的時間內造到了第200萬輛車，成為了特斯拉有史以來造車效率最高的超級工廠。

 

tesla上海2

Tesla上海超級工廠第200萬輛新車9月6日下線。(特斯拉微博)

 

　　特斯拉方面早前透露，目前上海超級工廠的自動化率已達到了95%，在自動化產線的助力下，此前數千人才能完成的傳統生產線工作現在只需要幾十人就能完成。如今，特斯拉上海超級工廠不到40秒就可以下線一台整車，效率之高全球罕見。得益於造車的高效，上海超級工廠已成為特斯拉全球出口的「C位」，撐起了特斯拉產量的半壁江山。

特斯拉銷售依然強勁

　　銷售方面，特斯拉在海外市場的銷量依舊強勁，繼拿下2023歐洲上半年最暢銷純電動車後，特斯拉8月斬獲細分市場份額24.9%，成為歐洲14國綠色出行首選。特斯拉方面稱，上海工廠也已經成為特斯拉全球出口中心的「C位」。

 

tesla上海3

Tesla創辦人兼CEO馬斯克2019年1月出席上海超級工廠動土儀式。(AP圖片)

 

　　就國內來說，雖然8月多地出現針對特斯拉的限制措施，如一些機場、高速公路等禁止特斯拉駛入，但特斯拉銷量仍然稱冠。
　　乘聯會最新發布的數據顯示，特斯拉上海超級工廠8月份的交付量達到8.42萬輛，環比增長31%，同比增長9%，穩居豪華品牌交付冠軍。截至8月底，特斯拉上海超級工廠今年累計交付量已超過了62.4萬輛車，繼續保持著特斯拉全球產量最高的工廠地位。

 

撰文：經濟通駐滬記者林雯婕

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