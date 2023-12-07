《神州經脈》11月出口轉升進口意外跌，外儲回升，習近平將訪越

國際評級機構穆迪下調中國政府信用評級展望至「負面」後，再一口氣將包括8家中資銀行在內的大批中資企業展望由穩定降至負面，與此同時穆迪還將香港和澳門的展望由穩定降至負面。滬深股市今日（7日）早段下跌，滬綜指低見2949.13點，再創超過一個月新低，午後AI概念異軍突起，股市一度翻紅，外資轉流入，不過市況持續偏弱，滬指全日仍跌0.09%，報2966.21點，連續第四個交易日下跌，深成指則軟0.14%，創業板指跌0.25%。

（資料圖片）

兩市全日成交8202億元（人民幣．下同），和上日同時段成交相差不大，陸股通半日曾流出近50億元，尾盤轉淨流入3.7億元。注意人民銀行連續五個交易日收水共16820億元，關注資金池狀況。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日小幅高開後曾下探半個月低位，尾盤突抽升上日內高位7.1500，收盤稍有回落報7.1513，較上個交易日4時30分收盤價升58點子，止兩連跌，全日在7.1500至7.1675之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1176，較上個交易日跌36點子，三連跌，創11月23日以來兩周新低，與市場預測偏離擴至近450點，上個交易日報7.1140。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人華春瑩宣布，應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問。習近平對上一次訪越是2017年。外交部發言人汪文斌在例行記者會上介紹，習近平將在越分別同阮富仲、武文賞會談，以及會見越南總理范明政，國會主席王庭惠，雙方將探討提升中越關係新定位，聚焦政治、安全、務實合作、民意基礎、多邊、海上問題等六大領域，推動兩國全面戰略合作走深走實。

2. 國家主席習近平今日在釣魚台國賓館會見來華舉行第二十四次中國-歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。習近平強調，中歐應該相互尊重，相互支持。中國願將歐盟作為經貿合作的關鍵夥伴、科技合作的優先夥伴、產業鏈供應鏈合作的可信夥伴。米歇爾和馮德萊恩表示，高度重視同中國的關係，不希望同中國脫勾，希望雙方繼續加強經貿、綠色、數字等領域對話與合作，並就氣候變化、人工智能等加強對話，尋求合作。

3. 中國海關總署公布，按美元計價，11月中國出口2919.3億美元，同比增長0.5%，結束連跌六個月趨勢，優於預期的下跌1.1%，達七個月高位；不過進口額只有2235.4億美元，意外同比下降0.6%，大遜預期的增長3.3%，且是由10月的升3%轉跌；貿易順差683.9億美元，擴大4%，市場預期為580億美元。機構分析認為，中國出口量水平高企是因為出口商降價支撐，未來出口強勢不太可能持續，預計出口商降價情況將在明年繼續。進口仍要靠大宗商品支撐，惟關鍵的燃料進口料未來不會增加太多，不過基礎設施支出的增加應該會支撐需求。

4. 人民銀行數據顯示，中國11月外匯儲備31718.07億美元，高於預期的31395億美元，較10月增加705.83億美元，增幅約2.28%，結束連續三個月的下降。10月外匯儲備為31012.24億美元。11月末，黃金儲備報7158萬盎司，10月末為7120萬盎司，為連續第13個月增加。

5. 據外電引述意大利政府消息人士報道，意大利已正式通知中國退出「一帶一路」倡議。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上強調，中方堅決反對抹黑、破壞共建「一帶一路」合作，反對陣營對抗、製造割裂。他重申，「一帶一路」是當今世界最受歡迎的國際公共產品和最大規模的國際合作平台，得到了國際社會的普遍支持和歡迎。

6. 國際評級機構穆迪下調中國政府信用評級展望至「負面」後，再一口氣將8家中資銀行、18家中資非金融企業、18家國有基建企業及其附屬公司，以及22個城投公司（LGFV）的展望由「穩定」降至「負面」，另將26家內地城投公司及4家地方國企列入負面觀察。與此同時穆迪還將香港和澳門的展望由「穩定」降至「負面」。花旗則發表研究報告，將中國發行人的投資級債券展望從低配上調為市場配置，表示仍看好中國投資級債券，預計將跑贏美國的同類債券。

7. 湖北武漢政府指導汽車行業協會、車企等共同舉行一系列汽車促消費活動，其中武漢政府將自12月12日發放1000萬元「燃油+新能源」購車消費券；恒信汽車等線下車企將在活動期間對多款車型推出年度最大讓利，部分熱銷車型優惠超過10萬元。另外，國家信息中心正高級經濟師徐長明今日在2023中國汽車金融產業峰會上表示，如果今個月車企價格戰打得比較厲害，今年國內乘用車的全年零售量有望達到2400萬輛，同比增長4%左右。據內媒不完全統計，近期有超過15個汽車品牌推出各項優惠政策衝銷量，包括直減1萬至3萬元等。

8. 據新加坡媒體報道，正在訪華的新加坡副總理兼財政部長黃循財在中新雙邊合作聯合委員會（JCBC）會上透露，在新中航班不斷增加的基礎上，雙方將通過30天互免簽證安排，加強兩國人員往來。新加坡外交部消息指，兩國將商討落實細則，並在2024年初落實。攜程數據顯示，消息公布後，截至今日下午1時，新加坡搜索量較公布前一小時增長八成，機票搜索量增長八成，酒店搜索量增長五成。

撰文：經濟通中國組

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