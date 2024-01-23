彭博：中國考慮設2萬億平準基金救市，最快本周獲批

據《彭博》引述知情人士表示，中國政府正在考慮多項支持工具，穩定資本市場運行。考慮的方案包括設立規模2萬億元（人民幣．下同）左右的股市平準基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股，當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投資至少3000億元的本地資金。

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報道指，這些政策選項尚未最終確定，仍有變數，如獲最高領導層批准，或將最早於本周獲批並宣布。

撰文：經濟通中國組

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