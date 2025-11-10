  • 會員
神州經脈 | 中美互停特別港務費，對美出口芬太尼前體列管制，乘用車零售降

10/11/2025

　　美國特朗普政府暫停對中國造船業301調查，中國交通運輸部隨後採取對等措施，宣布暫停實施對美船舶收取特別港務費。中美陸續落實元首會談協議，地緣政治緊張局勢緩和，滬綜指今日（10日）放量收升0.53%，報4018點，深成指也升0.18%，創業板則跌0.92%。兩市全日成交2.17萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增1754億元或9%。

 

神州經脈 | 中美互停特別港務費，對美出口芬太尼前體列管制，乘用車零售降

中美互相暫停對彼此船舶收取特別港務費。（資料圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1175，較上個交易日4時30分收盤價升50點子，創10月31日以來逾一周新高，全日在7.1171至7.1211之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0856，較上個交易日跌20點子，止兩連升，較市場預測偏強約320點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局昨公布，10月居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.2%，由9月的下降0.3%轉升，且高於市場預期的持平；1-10月平均，CPI比上年同期下降0.1%。10月CPI環比上漲0.2%。國家統計局首席統計師董莉娟表示，上月擴內需等政策措施持續顯效，加上國慶、中秋長假帶動，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.2%；扣除食品和能源價格的核心CPI，按年升1.2%，升幅連續第6個月擴大，是去年3月以來最高。

 

2. 中國商務部、公安部等五部門今日發布公告，為進一步做好易製毒化學品出口管理工作，決定將美國、墨西哥、加拿大增列入《特定國家（地區）目錄》，並單獨增列針對上述三個國家的13種易製毒化學品。根據公告附件《向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄》，該13種易製毒化學品主要是芬太尼前體。

 

3. 中美互相暫停對彼此船舶收取特別港務費。中國交通運輸部宣布，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施，為期1年。另外，中方決定自北京時間2025年11月10日起，暫停商務部令二零二五年第6號（《關於對韓華海洋株式會社5家美國相關子公司採取反制措施的決定》）相關措施一年。

 

4. 據中國黃金協會最新統計數據顯示：2025年前三季度，國內黃金ETF增倉量為79.015噸，較2024年前三季度增倉量29.927噸，同比增長164.03%。至9月底，國內黃金ETF持倉量為193.749噸。另外，從2024年11月至2025年9月止，中國已連續11個月增持黃金。2025年前三季度，中國增持黃金23.95噸，截至9月底，中國黃金儲備為2303.52噸。

 

5. 乘聯分會數據顯示，10月全國乘用車市場零售224.2萬輛，同比下降0.8%，環比下降0.1%。今年以來累計零售1925.0萬輛，同比增長7.9%。今年國內車市零售累計增速從1-2月增長1.2%，3-6月增長15%，7-9月增速徘徊在6%左右，10月回落到持平狀態，呈現下半年高基數的減速特徵，基本符合年初判斷的「前低中高後平」的走勢。

 

6. 一連6天舉行的第八屆中國國際進口博覽會今閉幕，據《新華社》報道，本屆進博會按年計意向成交達834.9億美元，比上屆增長4.4%，創歷史新高。另據《證券時報》引述第八屆進博會閉幕新聞通氣會消息，第九屆進博會的籌備工作目前已經全面鋪開，企業展簽約展覽面積超8萬平方米。

 

7. 據《第一財經》今日報道，從北京、上海、杭州等地的多位人士處了解到，他們近期收到來自稅務部門的通知，要求對境外投資收益進行補稅。7月官媒《證券時報》曾報道指，今年以來，部分港美股投資者陸續接到地方稅務局的補稅通知，要求就其境外投資收益按20%稅率補繳稅款。報道並指，收到通知的主要是「大戶」，而從此前各地稅務部門公布的案例看，需補繳的稅款及滯納金為十多萬元至上百萬元不等。

 

8. 今日，百度旗下小度AI眼鏡Pro正式開售，售價2299元，疊加雙十一優惠價格為2199元，京東頁面顯示小度AI眼鏡Pro第二天用戶即可收貨。產品以時尚外觀、拍攝能力為主要賣點，同時集成了AI翻譯、AI識物、AI備忘、AI錄音等多項智能功能。從基本能力來看，小度AI眼鏡Pro是一款AI拍攝眼鏡，與小米AI眼鏡類型相同，並非當下更為「完全體」版本的AI+AR眼鏡。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？

異動股

異動股

00966

中國太平

19.070

異動股

06862

海底撈

13.700

異動股

01931

華檢醫療

8.520

00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升647.921
變動率︰+2.295%
較港股︰-0.24%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.438
變動率︰+1.970%
較港股︰-0.19%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.845
變動率︰+1.679%
較港股︰-0.60%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.262
變動率︰+1.613%
較港股︰-0.34%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.145
變動率︰+3.567%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.205
變動率︰+3.037%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升129.375
變動率︰+2.711%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.479
變動率︰+1.944%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升246.026
變動率︰+5.347%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升158.730
變動率︰+4.147%
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升290.000
變動率︰+3.682%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升194.940
變動率︰+3.609%
