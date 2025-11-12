  • 會員
錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

12/11/2025

　　全球最大規模加密貨幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏的判決出爐。當地時間11日下午3時，英國倫敦南華克刑事法庭以持有犯罪財產(加密貨幣)、轉移犯罪財產(加密貨幣)兩項罪名，判處錢志敏11年8個月監禁。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

逍遙法外多年的錢志敏，終被判囚逾11年。（網絡圖片）

 

　　法官判刑時指，「錢志敏，你自始至終是本案犯罪的設計與主導者。你所涉洗錢之規模前所未有。你的動機純係貪婪。你攜被竊投資款出逃中國，並在一段時期內窮奢極欲。你謊言連連、機關算盡，處處以自利為圖。你收買忠誠、招募幫兇，並成功規避司法逾七年」。

 

　　法官指，由於錢志敏在案件9月29日開庭時認罪，因此將13年的總刑期減至11年8個月。在英國，洗錢犯罪最高可判處14年監禁。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

錢志敏逃至英國後所住的豪宅。（網絡圖片）

 

　　47歲的錢志敏自2024年4月23日起被羈押，至今已有約18個月，這段羈押期將從其總刑期中扣除；加上英國有「過半自動釋放」規則，即普通確定刑期罪犯服刑過半後，可轉入社區監管。據此推算，錢志敏預計將於2030年2月下旬獲釋，轉入社區監管期間如違反相關規定可重新收監。同時，錢志敏還將被處以一項為期5年的嚴重犯罪預防令(SCPO)，自出獄後生效。該預防令目的在於「預防、限制或擾亂」被告再度參與嚴重犯罪。

 

據報有受害者冀直接取回比特幣

 

　　雖然案件的刑事部分隨著錢志敏被判刑而告一段落，但真正複雜的是其被英國政府扣押的6.1萬枚比特幣如何處置。現時該筆比特幣約值450億元（人民幣．下同），近13萬名受害者能否獲得全額賠償甚至還能有所收益，尚需多方溝通討論。天津警方上月底曾發通報指，公安機關仍在繼續與英國執法機關開展跨境追逃追贓合作，盡全力挽回受害者的損失。

 

　　據外媒最新報道，英國皇家檢察署(CPS)目前正對扣押的比特幣展開民事訴訟，預計將啟動受害者賠償機制。由於比特幣價格持續波動，這批資產的最終處置結果仍需法庭裁定。一些中國受害者表示，他們希望能直接取回被查封的比特幣，而不僅是其英鎊等值金額。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

錢志敏透過格銳斂財，口號為「格銳給你三世富貴」。（網絡圖片）

 

　　化名「花花」、「花姐」的錢志敏在2014年4月-2017年8月期間透過開設藍天格銳電子科技有限公司，推出多款聲稱「零風險、高回報」的理財產品，以傳銷手法累計非法集資超過430億元，受害者接近13萬人，遍及全國31個省、直轄市、自治區。據報其中11.4億多元贓款被錢志敏用來買了比特幣。她與辯護律師溝通時形容自己是「成功的加密貨幣商人」，因此被政府打壓，被迫秘密逃離中國。

 

經緬甸、泰國等東南亞國家輾轉逃至英國

 

　　不過，實際上錢志敏在藍天格銳「爆雷」前已準備潛逃，有多人協助且路線輾轉。她在2017年7月底攜帶存有大量比特幣的手提電腦從中國偷渡至緬甸，藏匿約一個月後成功獲取一本姓名為「Nan Ying」的緬甸護照，並在同年8月底使用該本護照飛往泰國，次月再以姓名為「Zhang Yadi」的聖基茨和尼維斯護照飛往老撾，數日後飛至馬來西亞吉隆坡轉機往英國。最終，錢志敏於2017年9月16日成功入境英國。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

錢志敏利用多本假護照輾轉潛逃到英國。（網絡圖片）

 

　　在英國期間，錢志敏透過於當地聘用的助手溫儉（註：已被判刑80個月）來兌換比特幣並將資金「洗白」--購買奢侈品、物業等，至2018年9月擬用2350萬英鎊購買豪宅時引發反洗錢審查。警方2018年10月突擊搜查錢志敏月租1.73萬英鎊的豪宅，查獲其手提電腦及其他數碼設備；及後隨著調查的深入，凍結了裏面存著的6.1萬枚比特幣。

 

　　由於錢志敏當時使用假名，英國警方不知曉她已名列中國透過國際刑警組織發出的紅色通緝令，因此未有在突擊搜查時將其逮捕。錢志敏隨即再次「潛逃」，直至2024年4月在英國北部城市約克落網。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

2018年，錢志敏面對突擊搜查的警員，聲稱有腳傷無法移動。（網絡圖片）

 

聘用馬來西亞「黑工」，禁用中國電子設備
 

　　據控方披露，錢志敏「消失」期間並未離開英國，且一直與溫儉保持聯絡，指示溫儉繼續為其處理資金，供其奢華生活。錢志敏還找到新助理--馬來西亞華裔男子Seng Hok Ling（林成福）（註：已被判刑4年11個月），協助她處理資金及安排逃亡時的住宿--租住豪宅。林成福曾試圖為錢志敏偽造馬來西亞或香港護照，但照片竟使用已故港星沈殿霞。

 

　　林成福甚至特地從馬來西亞招來4名「黑工」，負責照顧錢志敏日常起居生活。這些黑工被要求簽署保密協議，並禁止拍照，不得使用任何中國的電子設備或App、不得使用WiFi、不得向外人透露任何關於「家庭」的信息等。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

林成福 （左）成為錢志敏（右）在英國逃亡期間的新助理。（網絡圖片）

 

除被英方凍結6.1萬枚比特幣外還有其他虛幣資產

 

　　追查多年後，警方上門逮捕錢志敏時，在其褲子暗袋搜出一個數碼儲存設備。直到今年9月，錢志敏在羈留期間決定認罪時，才向控方提供了相關存取碼和虛擬貨幣錢包密碼，原來裏面藏著價值6700萬英鎊的比特幣和Ripple幣。

 

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注

2024年4月，英國警方追查到錢志敏藏身之處上門拉人時，錢志敏驚惶失措。（網絡圖片）

 

　　警方還從錢志敏住所中搜出的日記發現，錢志敏希望藉鉅額財產躋身上流社會，目標包括成為一個名為「利伯蘭」(Liberland)的微型國家的「女王」，在國土上興建最大佛寺等。利伯蘭是一個位於克羅地亞與塞爾維亞邊界的微型私人國家，不獲任何國家承認。

 

撰文：經濟通中國組

