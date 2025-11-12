  • 會員
神州經脈 | 國際投資者大會開幕，銀行谷新增貸求客戶借錢，滬指兩連跌

12/11/2025

　　滬綜指今天（12日）4000關爭持，收市微跌0.07%，連跌兩日，收報4000.14點，4000點失而復得，深成指跌0.36%，創業板指跌0.39%；滬深兩市全天成交額1.94萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減485億元或2.4%。

 

神州經脈 | 國際投資者大會開幕，銀行谷新增貸求客戶借錢，滬指兩連跌

內地部分銀行據報正以一種「快借快還」的手法去達成新增貸款任務指標。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1172，較上個交易日4時30分收盤價升32點子，創10月31日以來近兩周新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0833，較上個交易日升33點子，止兩連跌，創2024年10月15日以來近13個月新高，較市場預測偏強約310點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》報道，內地部分銀行正以一種「快借快還」的手法去達成新增貸款任務指標，甚至向客戶承諾利息由銀行承擔。在浙江經營生產汽車零部件公司的Jerry Hu上月接到某大行信貸經理的請求——申請貸款500萬元，下月還款，利息支出由銀行負責，「他們的經理一直給我打電話……我其實並不需要借錢，但還是同意幫忙」。個人客戶也收到類似申請消費貸款的請求。報道指出，與近20位內地銀行人士的訪談顯示，銀行面臨前所未有的完成監管考核指標壓力，均被要求新增貸款不得低於去年水平。

 

2. 據《路透》報道，中糧集團（COFCO）油籽部門近日表示，該公司已簽署協議採購巴西黃大豆、大豆油、棕櫚油等農產品，總採購量接近2000萬噸，價值超過100億美元。中糧油脂（COFCO Oils & Oilseeds）發表聲明稱，上周在上海舉行進博會上與包括ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚等國際糧商簽署了協議。聲明中沒提及美國農產品。

 

3. 全球最大規模加密貨幣洗錢案、中國天津藍天格銳特大非法集資案主犯錢志敏的判決出爐。當地時間11日下午3時，英國倫敦南華克刑事法庭以持有犯罪財產（加密貨幣）、轉移犯罪財產（加密貨幣）兩項罪名，判處錢志敏11年8個月監禁。法官指，由於錢志敏在案件9月29日開庭時認罪，因此將13年的總刑期減至11年8個月。在英國，洗錢犯罪最高可判處14年監禁。

 

4. 一年一度的上海證券交易所國際投資者大會今日正式啟幕。上交所理事長邱勇致辭表示，上交所將通過優化發行上市、再融資、併購重組等關鍵制度，引導資本投向前沿技術、先進製造和未來產業，推動科技創新和產業創新深度融合。中證監副主席李明表示，將提升資本市場內在穩定性，堅決防止市場大起大落、急漲急跌。

 

5. 中國光伏行業協會官微今日發布聲明稱，網絡流傳的小道消息均為不實信息，望請各位注意甄別，慎重決策。今日盤中，突然有消息在互聯網上傳播：晶澳科技某位高管在參加光伏月度例會時稱「（收儲）平台黃了。」隨後晶澳科技對媒體表示，公司真誠期待並支持收儲平台能夠順利建立並發揮作用。同時，平台的具體落地實施過程中，仍需各方協同，共同克服一系列現實挑戰，推動行業健康發展。

 

6. 2025世界動力電池大會今日在四川宜賓開幕。工信部副部長辛國斌在開幕式上表示，目前已有50餘家中國企業在海外實現本地化生產供應。針對下一步動力電池產業發展，工信部將明確發展目標和重點任務，為產業發展提供指引；擴大應用場景，支持換電模式轉型和車網互動試點；完善動力電池綜合利用暫行辦法，研究建立動力電池碳管理政策體系；堅持開放功能，加快規則補貼標準協同。

 

7. 據《路透》引述知情人士報道，美國通用汽車（GM）已指示數千家供應商清除其供應鏈中來自中國的零部件，反映出汽車製造商對於地緣政治對營運造成的干擾感到擔憂。消息人士稱，GM高層一直告訴供應商，他們應該尋找中國以外的原材料和零部件來源，最終目標是將供應鏈完全遷出中國。部分消息人士稱，GM已為部分供應商設定最後期限，要求在2027年前終止與中國的採購關係。

 

8. 夸克今日宣布，其AI眼鏡發布會正式定檔11月27日。官方數據顯示，目前已經開啟預售的夸克AI眼鏡S1在「雙11」預售期間，位列天貓智能眼鏡品牌、智能眼鏡店鋪、XR品類榜銷量第一。作為阿里巴巴首款自研旗艦級雙顯AI眼鏡，夸克AI眼鏡S1融合阿里巴巴Qwen閉源大模型與夸克的AI能力，與支付寶、高德、淘寶等核心生態應用深度適配，已覆蓋支付、導航等高頻應用場景。

 

撰文：經濟通中國組

 

