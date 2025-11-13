  • 會員
ＡＩ｜百度世界2025大會，發布文心大模型5.0，實時互動型數字人亮相

13/11/2025

　　百度世界2025大會今日在北京舉行，展示百度(09888)在AI應用、大模型、AI生態及出海等方面的最新成果。百度創始人李彥宏在主論壇發表演講，並發布實時互動型數字人、新一代崑崙芯、文心大模型5.0等。

 

　　李彥宏宣布，「羅永浩」同款慧播星高說服力數字人技術全面向全球開放，先在巴西生根落地；同時發布一項數字人全新能力--實時互動型數字人，它不僅能深度理解真實世界，基於真實世界信息做出即時反饋，還能在互動中流露自然情緒，實現全模態精準匹配，將數字人互動性提升至新高度。

 

ＡＩ｜百度世界2025大會發布實時互動型數字人、文心大模型5.0等

百度發布實時互動型數字人。（黃燕明攝）

 

　　數據顯示，今年「雙11」，慧播星數字人帶貨GMV同比提升91%，開播直播間數同比增長119%，83%的開播主播使用過數字人。李彥宏表示，數字人是AI時代的通用交互界面。現在大約20%數字人主播每分鐘的訂單生成能力已經超過了真人主播。海外電商直播發展核心瓶頸是本地化的優質主播非常稀缺，百度的數字人技術已經在跨文化商業場景中產生了實實在在的效果。接下來還將發力東南亞、美國等國家和地區，積極拓展Shopee、Lazada等平台。隨著技術突破，數字人將成為企業的數字分身和夥伴。

 

發布新一代崑崙芯、天池超節點，未來五年按年出新打造最硬AI雲

 

　　百度在現場發布新一代崑崙芯M100和M300，將分別於2026年、2027年初上市。崑崙芯M100針對大規模推理場景優化設計，提供極致性價比；崑崙芯M300面向超大規模多模態模型的訓練和推理需求提供極致性能。百度並宣布，計劃未來五年按年推出新產品，持續打造最硬AI雲，助力企業內化AI能力。

 

ＡＩ｜百度世界2025大會發布實時互動型數字人、文心大模型5.0等

李彥宏表示，健康的AI產業是「倒金字塔」結構。（AP圖片）

 

　　同時，百度發布天池256超節點、512超節點，均將於2026年上市。天池256超節點最高支持256卡極速互聯，卡間互聯總帶寬提升4倍，主流大模型推理任務單卡tokens吞吐提升3.5倍。天池512超節點最高支持512卡極速互聯，卡間互聯總帶寬提升1倍，單節點即可完成萬億參數模型訓練。超級節點是P2P網絡架構中的關鍵技術組件，主要存在於半分布式或混合式網絡模型中。

 

　　與百度世界2025同步舉辦的「百度世界展區」內，百度崑崙芯超節點首次公開亮相，集中展示百度「核芯科技」。據《新浪》引述百度內部人士透露，今年4月，崑崙芯超節點已在百度百舸5.0中全面啟用，目前已實現大規模部署。借助該節點，目前業界最大規模的1萬億參數開源模型可在幾分鐘內、通過單一雲實例完成運行。

 

　　此外，通過將多張崑崙芯AI加速卡整合為統一的超節點架構，在DeepSeek V3/R1 PD分離推理架構的優化下實現了單卡性能提升95%，單實例推理性能大幅提升高達8倍。

 

李彥宏：蘿蔔快跑覆蓋全球22城市，無人駕駛技術已越臨界點

 

　　大會上，李彥宏表示，無人駕駛技術已經越過臨界點。2025年是蘿蔔快跑高速發展的一年，這主要得益於蘿蔔快跑行業領先的無人駕駛技術、豐富的運營經驗和卓越的安全記錄。

 

ＡＩ｜百度世界2025大會發布實時互動型數字人、文心大模型5.0等

李彥宏表示，無人駕駛正給城市生活帶來顛覆性改變。（AP圖片）

 

　　他表示，蘿蔔快跑全球出行服務次數超1700萬次，每周全無人訂單25萬，成為全球第一。蘿蔔快跑覆蓋了全球22座城市，自動駕駛里程超過2.4億公里，其中全無人駕駛里程已突破1.4億公里。在安全性方面，蘿蔔快跑全無人駕駛平均行駛1014萬公里才會出現一次氣囊彈出事故。這一數據不僅遠超人類駕駛員的平均水平，也超過了谷歌Waymo安全水平。

 

　　他認為，無人駕駛正給城市生活帶來顛覆性改變，「無人車會成為人們一個全新的、移動的生活空間，帶來非常多的新可能」。

 

文心大模型5.0發布，李彥宏：持續投入、推高智能天花板

 

　　大會還正式會布百度文心大模型5.0。李彥宏介紹，文心大模型5.0是統一的原生全模態模型，尤其在全模態理解、創意寫作、智能體規劃、指令遵循等方面表現出色，處於全球領先水平。文心大模型5.0已上線百度千帆平台，用戶登錄即可調用。

 

　　文心大模型5.0參數量達2.4萬億，採用原生全模態統一建模技術，具備全模態理解與生成能力，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息的輸入與輸出。

 

ＡＩ｜百度世界2025大會發布實時互動型數字人、文心大模型5.0等

百度世界2025大會展示百度在AI應用、大模型、AI生態及出海等方面的最新成果。（黃燕明攝）

 

　　李彥宏表示，大模型技術在快速迭代，其智能水平不斷突破極限，模型思考時間變長；原生多模態統一，將自我學習和迭代，具備創新能力。「智能本身是最大的應用，而技術迭代速度是唯一護城河。百度會持續投入、研發更前沿的模型，推高智能天花板。」

 

可商用「自我演化」超級智能體百度伐謀發布

 

　　大會並發布全球首個可商用的「自我演化」超級智能體百度伐謀。李彥宏表示，百度伐謀最主要的應用場景是在真實的產業場景中尋找「全局最優解」，可被應用於交通、能源、金融、物流，甚至新藥研發、科學理論等各種領域。

 

　　百度伐謀由百度智能雲打造，目前已經正式對外開放，並通過邀請碼的形式提供服務。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

