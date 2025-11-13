  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 雙11全網銷售增14%，百度文心大模型5.0上線，股匯漲

13/11/2025

　　A股市場今日震盪反彈，滬綜指刷新逾十年高，盤中見4030.40點，收市報4029.50點，升幅0.73%，結束兩連跌；深成指亦升1.78%，創業板指漲2.55%。滬深兩市成交額2.04萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升969億元或5%。

 

雙11全網銷售增14%，百度文心大模型5.0上線，股匯漲

「星圖數據」公布，「雙11」全網電商銷售總額約1.7萬億元，按年增長14.2%。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0959，較上個交易日4時30分收盤價大升213點子，創2024年10月14日以來逾一年新高。人民幣兌一美元中間價今報7.0865，較上個交易日跌32點子，較市場預測偏強約290點。

 

今日新聞精選

 

1. 美國白宮早前表示中國同意在11月和12月購買大約1200萬噸美豆，並在接下來三年每年至少買2500萬噸美豆，不過據《彭博》引述交易商透露，在上月底集中採購本季首批大豆後，中國自美大豆進口似乎已陷入停滯。商務部新聞發言人何亞東今日在例行記者會上回應稱，中國是全球農產品貿易的重要參與者，將繼續秉持開放合作的態度，與全球貿易夥伴持續深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

 

2. 據《彭博》引述消息人士報道，中國稅務部門首次要求包括亞馬遜公司在內的電商巨頭交出銷售數據，以打擊利用跨境電商平台逃稅的商家。報道形容，此舉在中國極為罕見。根據Marketplace Pulse9月的報告，中國賣家如今已佔亞馬遜全球活躍賣家數量的一半以上，這是他們首次在所有國際市場中突破50%大關。

 

3. 據《中國市場監管報》報道，國家市場監督管理總局黨組書記、局長羅文接受訪談表示，針對部分領域出現的「內捲式」競爭問題，市監部門將加強反壟斷和反不正當競爭執法，堅決糾治利用市場優勢地位擠壓其他經營主體發展空間等行為，優化經營者集中反壟斷審查規則，更好引導和規範投資併購行為；加強對企業過度低價競爭的合規引導和監管規範，深入治理假冒偽劣、虛假宣傳、低價傾銷、違法廣告等突出問題，推動形成優質優價、良性競爭的良好格局。

 

4. 據《界面新聞》報道，花旗集團大中華區首席經濟學家余向榮今日在2025年花旗中國峰會媒體圓桌會上表示，在前三季度已實現5.2%的基礎上，今年全年中國5%的增速目標可以實現。明年是「十五五」開局之年且中美達成階段性貿易協議，預計明年增長目標還是維持在「5%左右」。余向榮預計，貨幣政策方面，預計2026年將降息20個基點、降準50個基點。

 

5. 百度世界2025大會今日在北京舉行，展示百度在AI應用、大模型、AI生態及出海等方面的最新成果。百度創始人李彥宏在主論壇發表演講，並發布實時互動型數字人、新一代崑崙芯、文心大模型5.0等。文心大模型5.0已上線百度千帆平台，用戶登錄即可調用。新一代昆侖芯M100和M300將分別於2026年、2027年初上市。

 

6. 線上零售數據分析平台「星圖數據」公布，2025年「雙11」購物節期間，綜合電商、即時零售及社區團購的全網電商銷售總額約1.7萬億元，按年增長14.2%。其中，「雙11」綜合電商銷售總額約1.62萬億元，年增12.3%，阿里巴巴天貓、京東和抖音分列前三。今年淘寶和京東的「雙11」活動均持續至11月14日才結束，是17年來啟動最早、周期最長的「雙11」購物節。

 

7. 抖音電商發布數據報告，今年「雙11」期間，平台上有6.7萬品牌銷售額按年翻倍，超過10萬商家直播銷售額同比翻倍，銷售額破億元單品數按年增長1.29倍，銷售額破千萬元的店鋪直播間數同比增長53%。小紅書電商「雙11」收官數據顯示，全平台成交額突破1000萬元的商家數量同比增長140%，成交額突破100萬元的商品數量同比增長145%。

 

8. 宇樹科技在官網上線了一套人形機器人數採訓練全棧解決方案。該方案基於一款輪式機器人G1-D，由高性能人形機器人本體、系統化的數據採集工具和全面的模型訓練及推理工具組成。G1-D機器人有通用版和旗艦版，分別有17和19個整機自由度（不含末端），單臂自由度（不含末端）為7個，單臂最大負載約為3kg，可選二指夾爪／三指靈巧手（無觸覺）／三指靈巧手（有觸覺）／五指靈巧手，配套英偉達Jetson Orin NX 16GB（100TOPS 算力）模組。

 

撰文：經濟通中國組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,666.68

最大成交額股票

深159600

科創債ETF嘉實

99.974

最大成交額股票

滬551900

科創債ETF招商

99.635

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02618 京東物流
  • 12.480
  • 00022 茂盛控股
  • 0.102
  • 02418 德銀天下
  • 11.150
  • 00303 偉易達
  • 59.800
  • 03633 中裕能源
  • 3.190
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 5.940
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.940
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.950
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 222.000
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.550
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 53.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.000
  • 00700 騰訊控股
  • 649.500
  • 00981 中芯國際
  • 75.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.600
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.440
  • 目標︰$10.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 220.600
  • 目標︰$248.60
  • 09985 衛龍美味
  • 12.000
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2025 09:24  美股匯債三殺拖累環球股市，恒指低開412點報26660，僅三藍籌高開

14/11/2025 09:12  《盤前攻略》減息預期大減重創美股，騰訊京東績後受挫港股支持下移

14/11/2025 09:05  【關稅戰】歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊

14/11/2025 08:35  《駐京專電》中證監吳清訪問法國、巴西，與監管部門及機構投資者座談

14/11/2025 08:05  【比特幣】比特幣第三度失守10萬美元心理關口，引發近7億美元斬倉

14/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

14/11/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上７５０元，京東績後遭大和…

13/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

放榜焦點股集體隨市低開，京東、騰訊季績勝預期仍捱沽新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 美股匯債三殺拖累環球股市，恒指低開412點報26660，僅三藍籌高開新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 比特幣第三度失守10萬美元心理關口，引發近7億美元斬倉新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！
人氣文章
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌
人氣文章
名人保養 │ 54歲袁詠儀素顏探班張智霖，真實狀態曝光網民讚：依然十分漂亮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 11:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 11:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 11:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2025 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/11/2025
放榜焦點股集體隨市低開，京東、騰訊季績勝預期仍捱沽
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區