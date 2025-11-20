京城近觀｜從被捧到被罵，「人民咖啡館」熱度降溫

熟悉的毛體字、老式的搪瓷缸、黃色五角星手提袋、充滿紅色正能量的醒目標語……一家名為「人民咖啡館」的連鎖咖啡店近年迅速走紅，無產階級的老一輩風格，吸引不少年輕人打卡拍照，同時卻也陷入了消費「人民」的爭議。官媒直指「人民」兩字具公共屬性「不妥」，法律合規性也受質疑，記者來到「要潮人民咖啡館」前門分店實地走訪，受歡迎程度明顯降溫。

人民咖啡館被批消費「人民」後，在招牌前加上「要潮」兩字。（黃燕明攝）

作為「網紅店」，記者日前到訪時，未見網絡描述的「排隊一小時以上」。小小的店內客滿，但是人流不多。記者下單了一杯推薦單品奶咖，落單時前面僅有2杯咖啡正在製作。奶咖的上面裝飾著「正義必勝」、「和平必勝」、「人民必勝」，正是今年九三閱兵空中梯隊後面3個旗幟上的標語。店內以紅色為主調，飾有「人民」、「紅星」等元素，屏幕上滾動播放「人民城市人民建，人民城市為人民」的標語；面向軍人、教師等群體的提供優惠，仿如汽車總站或博物館等公共機構的公告，甚至讓部分消費者誤以為其有官方背景。

熱推奶咖上面有「正義必勝、和平必勝、人民必勝」的標語。（黃燕明攝）

以紅色文化為裝潢和產品特色走紅

以紅色文化為裝潢和產品特色的「人民咖啡館」由要潮（上海）文化傳播有限公司創立，2021年首店開業後，迅速在社交平台走紅，從上海的四行倉庫到北京的前門大街，再到哈爾濱的中央大街和重慶的十八梯，吸引了眾多消費者慕名打卡，從口2021年的1家店，迅速發展成目前近30家的規模並在持續擴張中，還有不少山寨仿版店舖，規模數量也不在少數。「要潮人民咖啡館」第一家店開在上海的四行倉庫。2020年，愛國主題電影《八佰》大火，登頂當年票房冠軍，講述的便是八百勇士固守蘇州河畔的四行倉庫、阻擊日軍的故事。首店選址這裏，可見咖啡店的主題清晰明確，走的是愛國路線。

店內告示，現役軍人出示證件，可以免費喝咖啡。（黃燕明攝）

「用咖啡講述中國故事」，這是句頗具噱頭的口號，咖啡在1892年經一位法國傳教士傳到中國，一個來自西方的物種，帶著中西文化結合的天然屬性。一開始，有網友說「人民咖啡館」不僅僅是一個咖啡店，它更像是一個文化傳播的窗口。在這裏，每一口咖啡，都仿佛在講述一個關於中國的故事，讓人在享受美味的同時，也能感受到文化的韻味。

人民咖啡館近年迅速走紅，吸引年輕人拍照打卡。（黃燕明攝）

消費者買咖啡感覺被道德綁架，官媒點名批評

隨著人民咖啡館在社交平台出圈，買咖啡需要排隊至少一小時。咖啡館愈來愈受歡迎，喝咖啡的味道卻好像變了，網友分享，人民咖啡館打著「人民」的名義，道德綁架消費者，僅是評價了一句「不好喝」，沒想到咖啡館強硬回應：「我就問你是不是中國人？」喝咖啡還要被道德綁架。後來，人民咖啡館澄清那是河北的山寨店，並非自家經營。

店內裝潢主打紅色，飾有「人民」、「紅星」等元素。（黃燕明攝）

人民咖啡館的營銷風格仍陷入爭議，被質疑以「人民」的名義道德綁架消費者，還惹來了官媒《人民日報》的點名批評：「消費公共情感。」店面招牌被整改，「人民咖啡館」前面加了「要潮」兩字，「要潮」兩字是獨立的印章拓印風格，印章大小也一改再改，從小印章改成大一點的印章。一夜之間消費者從信任到崩塌，企業利用情懷宣傳時，邊界到底在哪裏？願品牌能真正反思並找到可持續的發展方向。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

