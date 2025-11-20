  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

神州經脈 | 撐內房或推房貸貼息，人幣全球支付佔比跌，LPR續持穩

20/11/2025

　　滬深股市今日高開低收，滬指收跌0.4%，報3931.05點，深成指跌0.76%，創業板也挫1.12%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少178億元或1%。銀行股逆市上揚，惟未能支撐大市企穩，板塊全日升0.86%，中國銀行盤中創歷史新高，收漲4%。

 

神州經脈 | 撐內房或推房貸貼息，人幣全球支付佔比跌，LPR續持穩

10月人民幣國際支付佔比從9月的3.17%大幅下滑至2.47%。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1167，較上個交易日4時30分收盤價跌71點子，創11月12日以來逾一周新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0905，較上個交易日跌33點子，三連跌，創10月24日以來近一個月新低。

 

今日新聞精選

 

1. 環球銀行金融電信協會（SWIFT）最新數據顯示，10月人民幣國際支付佔比從9月的3.17%大幅下滑至2.47%，全球最活躍貨幣排名下跌一位至第六位。前四位排名繼續不變。美元全球支付佔比續排第一，不過由9月的47.79%降至46.71%。第二位歐元佔比從22.77%升至23.98%。英鎊續排第三，全球支付佔比由7.38%增至7.82%。第四位日圓亦由3.69%增至3.83%。加元重返第五位，支付佔比由3.12%增至3.33%。

 

2. 人民銀行公告，11月貸款市場報價利率（LPR）報價繼續維持不變，1年期和5年期以上分別為3%和3.5%，連續六個月持穩。人行今年5月對兩個期限LPR均下調了10個基點，是去年10月以來首次下調。

 

3. 日媒昨引述消息指，中國已停止受理日本水產品的進口申請，原因是有需要進一步監測福島核廢水排放情況。日本官房長官木原稔昨表示沒有收到停止進口通知，今日再回應稱，「正與中方持續進行技術性溝通」。中國外交部發言人毛寧今日再強調，關於日本水產品輸華，中方將進行科學評估，並依法依規進行嚴格審核，確保相關水產品符合中方規準。

 

4. 據《彭博》引述知情人士報道，中國住房和城鄉建設部等多部門正在考慮新一輪支持政策，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定。知情人士透露，正在衡量的一系列選項，包括首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息；其他正在醞釀的措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除，以及進一步降低住房交易契稅等。

 

5. 據《彭博》報道，10月中國對美國出口稀土磁鐵量達到1月以來的最高水平。中國海關總署今日公布，10月中國對美國的稀土磁鐵出口量攀升至約656噸；5月時曾暴跌至不足50噸。另外，對於外媒指中美雙方仍在協商有關稀土出口通用許可的關鍵細節，美國財政部長貝森特稱希望在感恩節前完成相關談判，商務部新聞發言人何咏前今日在例行記者會上表示，中方正嚴格按照中美吉隆坡經貿磋商共識做好相關落實工作。

 

6. 小米汽車宣布，小米汽車第50萬輛整車今日正式下產線。《新浪科技》報道，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在北京小米汽車超級工廠舉行的下線儀式上透露，預計本周將提前完成35萬輛的交付目標，而2025年全年小米汽車預計將交付超過40萬輛。雷軍並稱，小米汽車將堅持不懈抓安全、抓交付，在保證安全和品質的基礎上全力以赴加快生產，「我們會用實際行動向大家交出更好的答卷」。

 

7. 萬科今日舉行2025年第一次臨時股東會。針對投資者關注的股價和資本運作相關問題，萬科管理層表示，當前公司在各方支持下，正在全力以赴做好經營、改善管理，後續會進一步通過資本運作，剝離部分與公司戰略關聯度不高的業務和資產，改善現金流和資債結構。

 

8. 華為鴻蒙智行今日發布新款享界S9。新車依舊定位為「全景智慧旗艦轎車」，以「安全是最大的豪華」為核心理念，採用六橫八縱車身結構，標配9個安全氣囊；搭載華為巨鯨電池平台，採用15層硬核安全保護，全面提升電池抗撞擊、抗擠壓、抗熱失控能力。此外，新車進階至全維防碰撞4.0，並新增創新開門守衛功能，可有效降低開門殺風險。新款享界S9共推出4個版本，售30.98萬元起。

 

撰文：經濟通中國組

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,453.61

最大成交額股票

滬511880

銀華日利

101.105

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,452.91
    +700.65 (+1.531%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,624.04
    +85.28 (+1.304%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,349.47
    +271.43 (+1.229%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.022
變動率︰+9.586%
較港股︰-2.20%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升107.000
變動率︰+1.717%
較港股︰+1.81%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.438
變動率︰+1.538%
較港股︰-0.02%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌37.657
變動率︰-1.296%
較港股︰-0.22%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.720
變動率︰+2.318%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.270
變動率︰+1.900%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.600
變動率︰+1.680%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.140
變動率︰-2.269%
精選美股 More
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰升20.190
變動率︰+5.929%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升23.680
變動率︰+5.903%
MRK
默沙東
按盤價(USD)︰升99.750
變動率︰+5.033%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升6.505
變動率︰+4.582%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/11/2025 12:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/11/2025 12:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.430
  • 08178 中國信息科技
  • 0.285
  • 00016 新鴻基地產
  • 96.950
  • 01530 三生製藥
  • 29.340
  • 02465 龍蟠科技
  • 12.220
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.930
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.680
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.000
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 11.970
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 62.150
  • 目標︰$78.00
人氣股
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.540
  • 00981 中芯國際
  • 68.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.000
  • 02013 微盟集團
  • 1.950
  • 01347 華虹半導體
  • 73.250
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 6.170
  • 目標︰$8.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 02517 鍋圈
  • 3.840
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2025 17:00  《盤後部署》股市黑色星期五恒指跌穿百天線，中移動防守性強成淡市之選

21/11/2025 18:12  【恒指季檢】信達生物製藥(01801)染藍，成分股增至89隻

21/11/2025 18:17  【恒指季檢】恒生科指成份股納入零跑汽車(09863)，剔除ASMPT(00522)

21/11/2025 18:15  【恒指季檢】信達生物、中國宏橋及百勝中國加入國企指數成分股，剔出新奧能源、新東方及海底撈

21/11/2025 14:28  【新股上市】長和據報擬將屈臣氏在香港及英國上市，集資最高20億美元

21/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒０５億元，買騰訊沽盈富基金

21/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】聯想績後遭摩通降評級至中性，領展同被摩通看淡

21/11/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８６５５，隔夜拆息較上日微升至１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 信達生物被納入恒指及國指，恒指成分股數目增至89隻新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

英偉達績後獲女股神Cathie Wood方舟基金買入，三個月以來首度增持新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 廣州車展開幕，華為發布AI新技術，滬指連跌兩周新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 42歲前港姐胡家惠歷前夫出軌，患躁鬱症三度自殺，再婚3年宣布離婚新文章
人氣文章
猝死危機 │ 溫度每降10°C心肌梗塞風險升7%，重症醫生警告：天冷遇1情況最易猝死新文章
人氣文章
保鮮紙健康風險｜加熱釋出有毒物質恐致癌、兒童性早熟，3招安全使用法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2025 01:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2025 17:11
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/11/2025
恒指季檢 | 信達生物被納入恒指及國指，恒指成分股數目增至89隻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區