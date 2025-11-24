  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬

24/11/2025

　　MSCI中國指數今日（24日）換馬，成交不增反減，A股縮量收升。滬綜指全日微升0.05%，報3836.77點，深成指揚0.37%，創業板指升0.31%。滬深兩市全天成交額1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減2379億元或12%。

 

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬

外交部發言人毛寧表示，中日韓三方沒有就中日韓領導人會議的會期達成共識。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1056，較上個交易日4時30分收盤價升47點子，兩連升，創11月17日以來一周新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0847，較上個交易日升28點子，兩連升，創11月17日以來一周新高，較市場預測偏強約320點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《共同社》引述外交消息人士指，中方已拒絕輪值主席國日本提出的明年1月實施日中韓首腦會談一事。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，中日韓三方並沒有就第十次中日韓領導人會議的會期達成共識，且當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。另外，對於日本防衛大臣小泉進次郎23日在日本最西端的沖繩縣與那國島視察陸上自衛隊基地時表示，日本將如期在該基地部署中程防空導彈，毛寧批評，日方在與中國台灣鄰近的西南諸島部署進攻性武器，刻意製造地區緊張，挑動軍事對立。

 

2. 中日關係惡化，中國多家航空公司取消赴日航班。據航班管家DAST數據，截至今日上午10時，已有12條中日航線取消所有航班。監測數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率將在12月27日達到21.6%，為一個月以來最高值。取消率靠前的航線有天津濱海-關西國際（65.0%）、南京祿口-關西國際（59.4%）、廣州白雲-關西國際（31.3%）、上海浦東-關西國際（30.1%）。此外，中國豪華郵輪鼓浪嶼號取消明年1月前所有日本航線。

 

3. 標普全球評級在2026年第一季亞太經濟展望報告表示，預期中國明年國內需求仍然低迷，出口增速亦將放緩，但鑑於美國降低對華關稅，因此將明年中國經濟增長預測從4%上調至4.4%。至於除中國以外的亞太其他地區，標普預期明年經濟增長將放緩，主要受美國關稅和全球經濟增長放緩所影響，但科技出口前景改善及中美談判取得相對有利的結果，標普對亞太地區（不含中國）今年的GDP增長預測上調0.2個百分點至4.4%，同時將明年預測調高0.2個百分點至4.2%。

 

4. 香港金管局公告顯示，中國人民銀行今日在香港招標發行的300億元三個月期央票，中標利率1.60%，與上次同期限央票持平；同時發行的150億元一年期央票中標利率1.54%，較上次（8月25日）的1.62%則低8個基點。此次三個月期品種跨過明年春節，與一年期品種利率再次出現倒掛。《路透》統計顯示，2023年8月起人行明顯增加三個月期央票發行量，至今共進行了九次三個月和一年期央票同時招標，其中有七次出現利率倒掛現象。

 

5. 據千問微博今日消息，阿里巴巴旗下的AI助手千問App公測一周，下載量已突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上增長最快的AI應用。11月17日，阿里巴巴突然啟動千問APP公測，迅速引爆大眾用戶市場。千問APP上線後僅三天就沖入蘋果App Store免費總榜前三，一周便突破1000萬下載量。

 

6. 靈光App官方微博發布信息，靈光App在上線6天總下載量突破200萬：在首次破百萬下載用時4天刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到了2天。目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，App Store中國區免費工具榜維持第一。靈光App是螞蟻集團發布的全模態通用AI助手，首批上線三大功能：「靈光對話」、「靈光閃應用」、「靈光開眼」。

 

7. 瑞銀集團的中國房地產研究主管John Lam正改變先前的樂觀預期，加入華爾街同行預測中國樓市已持續四年的低迷勢頭遠未結束。Lam在採訪中表示，他預計房地產市場至少還要再跌兩年，才能出現復甦。他在本月早些時候的報告中指出，其中一個原因是，在房價下跌的情況下，潛在購房者愈來愈多地選擇租房。「過去十年買房的人可能都賠了錢，從根本上改變了人們對房價的預期」。

 

8. 據《每日經濟新聞》報道，盒馬旗下平價社區超市「超盒算NB」官網今日上線了加盟通道，是其首次正式對外開放加盟。官網介紹，超盒算NB第一批開放加盟的城市為上海、杭州、嘉興和湖州，品牌加盟費為5萬元每年。「超盒算NB」原名為「盒馬NB」，今年8月底正式更名，9月接入淘寶閃購，從純線下業務轉為即時零售化。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,490.35

最大成交額股票

深302132

中航成飛 #

--

最大成交額股票

滬689009

九號公司

--

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 625.000
  • 02330 中國上城
  • 0.550
  • 01949 佰達國際控股
  • 0.180
  • 00670 中國東方航空股份
  • 4.310
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.940
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 39.820
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.220
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.990
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.770
  • 目標︰$11.40
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.340
  • 01347 華虹半導體
  • 71.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 02013 微盟集團
  • 2.000
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 70.650
  • 目標︰$75.00
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 13.820
  • 目標︰$16.50
  • 02400 心動公司
  • 69.550
  • 目標︰$75.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/11/2025 08:32  【開市Ｇｏ】鴿派料掌儲局，英偉達遭後來者挑戰，阿里季盈利銳減美股跌

26/11/2025 08:27  【外圍經濟】iPhone 17需求強勁，蘋果重奪全球手機製造商龍頭寶座

26/11/2025 07:51  《國金頭條》鴿派哈塞特任聯儲局主席呼聲高，降息預期提振道指飆660點

26/11/2025 08:09  小米集團(01810)昨斥1億元回購250萬股，每股最高價40.34元

26/11/2025 08:07  阿里巴巴(09988)第二財季經調整盈利跌72%遜預期，雲智能收入增34%

26/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１２億元，買阿里沽中海油

26/11/2025 08:37  【大行炒Ｄ乜】阿里績後遭多間大行削目標，花旗微升周大福目標

25/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７７６９，一周拆息較上日升至２﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 太興盤數靚到震，第二代接棒繼續「慳」字行頭？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美元首再通話，星洲AI計劃採用阿里千問，股匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

留意日圓和日債
人氣文章

娛樂

第62屆金馬獎｜張震二封影帝爆冷贏柯煒林 范冰冰強勢回歸奪影后，香港電影人威風奪5獎
人氣文章

快樂退休．曾智華

蔡瀾倪匡式大拜拜新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

當奢侈品成為藝術品：12.1億美元的金廁所，是藝術還是荒誕？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界50最佳餐廳上榜中菜聯乘杭州米芝蓮二星！龍井蝦仁紙皮湯包、東坡婆參春卷，跨越城市的味覺之旅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發
人氣文章
認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」新文章
人氣文章
抑鬱症｜疑分手觸發病情曾3度想自毀　39歲星二代抑鬱症復發：10年來最嚴重一次【附2招自救】新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 09:11
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 09:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/11/2025 09:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/11/2025 08:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話25/11/2025
維他奶 | 本港面對「北上」亦有「北落」，有信心香港業務下半財年保持強勁業績，內地市場暫無再減價計劃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

25/11/2025 17:37

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區