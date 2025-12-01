  • 會員
穩定幣 | 人行等13部委：穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，繼續堅持打擊虛幣交易炒作

01/12/2025

穩定幣 | 人行等13部委：穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，繼續堅持打擊虛幣交易炒作

 

 

　　中國相關監管部門再次表態打擊虛擬貨幣交易，並認定穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。

 

　　11月28日，中國人民銀行召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議。公安部、中央網信辦、中央金融辦、最高人民法院、最高人民檢察院、國家發改委、工信部、司法部、人民銀行、國家市場監管總局、國家金融監管總局、中國證監會、國家外匯局有關負責人出席會議。這是監管部門首次披露召開由十四部委共同出席的相關「協調機制會議」。


　　
　　會議要求，各單位要把防控風險作為金融工作的永恒主題，繼續堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。要加強信息共享，進一步提升監測能力，嚴厲打擊違法犯罪活動，保護人民群眾財產安全，維護經濟金融秩序穩定。

 

　　會議指出，按照2021年人民銀行等十部門聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》要求，堅決打擊虛擬貨幣交易炒作，整頓虛擬貨幣亂象，取得明顯成效。近期，受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關違法犯罪活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰。

撰文：經濟通中國組

