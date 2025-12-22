  • 會員
神州經脈 | 滬指重返三千九，LPR連續七個月不變，托育服務法等首次提請審議

22/12/2025

　　滬深三大指數集體走強，滬綜指連升四日，今日（22日）重新站上3900點，最終收升0.69%，報3917.36點；深成指升1.47%，創業板指升2.23%。滬深兩市成交額1.86萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量1361億元或7%。

 

神州經脈 | 滬指重返三千九，LPR連續七個月不變，托育服務法等首次提請審議

滬指連升四日，今日重新站上3900點，最終收升0.69%。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日升破7.04關口，收報7.0382，較上個交易日4時30分收盤價小升28點子，三連升，創2024年9月30日以來近15個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0572，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱165點。

 

今日新聞精選

 

1. 商務部宣布，自12月23日起，採取臨時反補貼稅保證金的形式對原產于歐盟的進口相關乳製品實施臨時反補貼措施。歐盟各公司從價補貼率在21.9%-42.7%之間。商務部公告稱，初步裁定認為，原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

 

2. 有報道稱有日本官員訪問台灣，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，日本有關議員竄訪台灣，違背「一個中國原則」，中方堅決反對，並已向日本提出了嚴正交涉。另外就日本高官談及擁有核武器，林劍表示，中方對此感到震驚，強烈敦促日本恪守國際法和自身憲法，停止在擁核問題上的試探挑釁，不要妄圖挑戰戰後國際秩序。

 

3. 人行公布的12月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期和五年期以上利率均持穩在3.00%和3.50%不變，連續第七個月持穩，符合市場預期。《路透》調查，部分受訪人士認為，明年一季度LPR降息的可能性較高，時點或放在全國人大和政協「兩會」前，以釋放穩增長信號並支持房地產市場。

 

4. 十四屆全國人大常委會第十九次會議12月22日至27日在北京舉行，會議將審議托育服務法草案等。其中，托育服務法草案共8章76條，包括托育機構、托育人員、服務提供、保障措施等；國有資產法草案共7章62條，包括國有資產所有權人職責、國有資產管理、國有資產報告等；商標法修訂草案共9章84條，完善商標註冊、管理和保護制度，加強對商標侵權行為的查處；民用航空法修訂草案對加強旅客權益保障增加規定。

 

5. 人行宣布，自2026年1月1日起實施一次性信用修復政策，符合條件的逾期信息將不允展示。人行副行長鄒瀾今日在「一次性信用修復政策有關情況新聞發布會」上表示，人行將進一步推動證券、保險等金融領域信用信息的歸集共享應用，同時將進一步優化徵信市場布局，發揮市場化徵信機構機制靈活、創新高效的特點，有效歸集共享個人和企業的多維信用信息。

 

6. 工信部發布數據，前11個月，電信業務收入累計完成16096億元，同比增長0.9%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長9.1%。截至11月末，5G基站總數達483萬個，比上年末淨增57.9萬個，佔移動基站總數的37.4%，佔比較前10個月提高0.4個百分點。截至11月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達12.5億個，比上年末淨增4811萬個。

 

7. 據《財聯社》報道，中國ETF總規模達5.84萬億元再創新高，較年初3.73萬億元增長56%，年內規模淨增2.11萬億元。其中，新發迎來爆發式增長，年內全市場共計發行ETF產品351隻，發行份額高達2554.55億份。該數據不僅創下歷史新高，更一舉超越此前兩年的發行總和。

 

8. 據《第一財經》報道，保時捷中國今日確認：該公司自建充電網絡將於2026年3月1日起逐步停止運營，總計約200家充電站。《停止保時捷尊享充電的用戶通知》顯示，保時捷尊享充電服務(含所有保時捷自建高功率直流充電站)將停止提供，並逐步從保時捷App及保時捷微信小程序的充電地圖中移除。此後，保時捷將轉向與行業頭部充電運營商進行深度合作。

 

撰文：經濟通中國組

 

撰文：經濟通中國組

