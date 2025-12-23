  • 會員
神州經脈 | 滬指五連升，人幣破7.03，字節跳動明年擬斥1600億發展AI

23/12/2025

　　滬深股市今日（23日）小幅收升，五連漲。分析人士稱，臨近年末市場將以震盪行情為主，需關注外圍風險。滬綜指收升0.07%報3919.98點，深成指揚0.27%，創業板指升0.41%。兩市全天成交1.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增量379億元或2%。

 

神州經脈 | 滬指五連升，人幣破7.03，字節跳動明年擬斥1600億發展AI

人民幣兌一美元即期匯率今日升破7.03關口，四連升收報7.0287。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日升破7.03關口，收報7.0287，較上個交易日4時30分收盤價升95點子，四連升，續創2024年9月30日以來近15個月新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0523，較上個交易日升49點子，創2024年9月30日以來近15個月新高，較市場預測偏弱約260點，偏弱水平為2022年2月初以來最大。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平近日對中央企業工作作出重要指示。他指出，要聚焦主責主業，持續優化國有經濟布局，切實增強核心功能、提升核心競爭力。要立足實體經濟，強化關鍵核心技術攻關，推動科技創新和產業創新深度融合。要進一步深化改革，完善中國特色現代企業制度，健全公司治理結構，著力解決制約企業發展的深層次問題，努力建設世界一流企業。

 

2. 美國聯邦通信委員會在當地時間22日表示，已將大疆以及所有外國製造的無人機及其零部件列入「受管制清單」，並將禁止批准新的無人機型號對美國進口或銷售。對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平公正、非歧視的環境。

 

3. 全國住房城鄉建設工作會議12月22日至23日在北京召開。會議提出，著力穩定房地產市場，重點是因城施策控增量、去庫存、優供給，結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地，推動收購存量商品房用作保障性住房、安置房、宿舍、人才房等。優化和精準實施保障性住房供應，實施房屋品質提升工程，有序推進「好房子」建設；進一步發揮房地產項目「白名單」制度作用，支持房地產企業合理融資需求。

 

4. 北京市首批L3級高速公路自動駕駛車輛專用號牌由北京市公安局交通管理局正式發放給北京出行汽車服務有限公司名下的三輛北汽極狐智能網聯汽車，這也是國內首批發放的L3級高速公路自動駕駛車輛專用號牌。工信部15日公布了中國首批L3級有條件自動駕駛車型准入許可，分別是長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車、極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車。

 

5. 據英國《金融時報》報道，字節跳動計劃明年斥資約1600億元，發展人工智能（AI）業務，較今年約1500億元，多約6.67%，其中約一半用於採購先進芯片，以開發人工智能模型及應用。雖然字節跳動暫未知能否獲批准購買英偉達的H200晶片，據報道該公司已將明年用於AI處理器預算增至850億元。

 

6. 據《財新》引述多個業內信源報道，中信銀行黨委副書記、行長蘆葦擬調任中國郵政集團有限公司，預計出任該集團黨組成員，晉升中管幹部序列，同時按慣例還應在郵儲銀行擔任職務。現年54歲的蘆葦今年2月從中信信託回歸中信銀行出任黨委副書記、行長，距今十個月。在任職信託公司前，他曾在中信銀行工作25年，有總分行多部門工作經驗。

 

7. 杭州今日出讓2025年的最後一宗涉宅地，由浙江龍大地產有限公司競得，成交總價2.92億元，成交樓面價6201元／平方米，溢價1.74%。中指研究院華東大區常務副總高院生表示，隨著本次土拍結束，2025年杭州十區共成交92宗涉宅地，成交總金額1420.8億元，在出讓數量、成交額上均遠超2024年，暫時成交金額位居全國第一。

 

8. 阿里巴巴旗下的企業級智能移動辦公平台--釘釘今日發布為AI打造的工作智能操作系統Agent OS，開啟「人與AI協同」的新工作方式。釘釘創始人、CEO陳航表示，「未來釘釘上所有AI Agent都基於Agent OS搭建和運行，讓AI直連物理世界。」

 

撰文：經濟通中國組

 

