神州經脈 | 滬指止九連升，人幣即期破7，韓國總統李在明將訪華

30/12/2025

　　滬深股市周二（30日）窄幅震盪，滬綜指平收，報3965.12點，較周一（29日）收市3965.28點，跌0.16點，止步九連升。深市表現強勢，深成指收升0.49%，創業板指漲0.63%。滬深兩市全日成交額2.14萬億（人民幣．下同），較上一個交易日（21601億元）縮量175億元或不足1%。周三（31日）為2025年A股最後交易日，元旦假期休市後，2026年首個交易日為1月5日。

 

神州經脈 | 滬指止九連升，人幣即期破7，韓國總統李在明將訪華

在岸人民幣周二升破7元關口，收報6.9901，創逾兩年半新高。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二升破7元關口，收報6.9901，較上個交易日4時30分收盤價升197點子，止兩連跌，創2023年5月16日以來逾兩年半新高。離岸人民幣兌美元（CNH）升破6.99元。周二人民幣兌一美元中間價報7.0348，較上個交易日跌17點子，止五連升，較市場預測偏弱236點。

 

今日新聞精選

 

1. 中國外交部發言人宣布，應國家主席習近平邀請，韓國總統李在明將於2026年1月4日至7日對中國進行國事訪問。韓國青瓦台方面同時宣布李在明訪華計劃，稱他將在北京與習近平會面，討論供應鏈、投資、數字經濟和打擊跨國犯罪等議題；1月6日至7日轉往上海，李在明將在上海舉行會議，促進在創投和新創企業領域的商業合作。

 

2. 中央農村工作會議29日至30日在北京召開，部署2026年「三農」工作。國家主席習近平作出重要指示指出，2026年是「十五五」開局之年，做好「三農」工作至關重要。扎實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合發展。要毫不放鬆抓好糧食生產，促進良田良種良機良法集成增效，提升農業綜合生產能力和質量效益。

 

3. 中國外交部網站發文指，中共中央政治局委員、外交部長王毅周二在2025年國際形勢與中國外交研討會上發表主旨發言時指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美兩國的戰略選擇，影響世界歷史的演進方向。中美必須在平等、尊重、互惠基礎上尋找解決各自關切的辦法，探索出兩個大國的正確相處之道。

 

4. 解放軍東部戰區周一起展開「正義使命-2025」環台軍演。此次環台軍演的重頭戲是周二的實彈射擊。據東部戰區微博，東部戰區陸軍部隊周二上午9時在台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊；下午1時陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊。兩輪實彈射擊均取得了預期效果。

 

5. 據日媒《日經新聞》報道，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居首位，二十多年來一直位居首位的日本汽車降至第二位。報道通過統計2025年1-11月各企業發布的資料和標普全球汽車（S&P Global Mobility）的數據發現，中國汽車的全球銷量預計同比增長17%至約2700萬輛，而日本車企合計銷量約為2500萬輛，與上年持平。

 

6. 由中國航空工業集團中國特種飛行器研究所自主研製的「祥雲」AS700載人飛艇，已成功獲得由中國民用航空局頒發的全國首張國產載人飛艇生產許可證（PC證），標誌著中國首款按照適航標準自主研製的載人飛艇正式進入批量生產階段，為國產載人飛艇的規模化交付和商業化運營奠定堅實基礎。

 

7. Meta宣布收購總部位於新加坡的中國人工智能（AI）初創企業Manus（蝴蝶效應），中國外交部發言人林劍周二在例行記者會上被問及此事時回應稱，「這個問題建議向中方的主管部門詢問」。今年6月，Manus被爆已將公司總部從中國搬至新加坡，同時約數十名非核心員工被裁。Manus方面隨後確認了消息，並透露在當地高薪招聘AI工程師。

 

8. 教育部科學技術與信息化司司長周大旺周二在新聞發布會上透露，下一步，教育部將繼續深入推進人工智能賦能教育行動，計劃在明年出台相關政策文件，系統部署推進人工智能教育和應用，構建面向未來的教育體系。按照不同教育階段特點，分類推動人工智能通識教育，培養勝任智能時代的高素質人才。

 

撰文：經濟通中國組

 

撰文：經濟通中國組

A股

滬深300指數

4,629.94

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 14:43 EST
即時重點新聞

31/12/2025 13:17  《盤後部署》憂慮削派息電訊股撈底仍需吼位，車股轉弱惟比亞迪未至於跌穿90元

31/12/2025 17:45  【回顧展望久旱逢霖】港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關

31/12/2025 16:59  【回顧展望－Ａ股翻身】「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

31/12/2025 17:09  【２０２５大事紀】浮金沫影

31/12/2025 17:10  【２０２５大事紀】水窮雲起

31/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

31/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行維持紫金系目標，中信建投首予京東工業買入

31/12/2025 16:43  《財資快訊》美電升報７﹒７８３７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - 久旱逢霖 | 港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張新文章
