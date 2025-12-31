神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張

A股迎來今年最後一個交易日，滬深股市全日（31日）震盪，三大指數漲跌互現。滬綜指今日收升0.09%，報3968.84點；全年升幅見18.4%，並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。深成指今日收跌0.58%，全年仍漲29.87%；創業板指收跌1.23%，全年飆49.57%。三大指數均連升兩年，滬深300指數按年漲幅達17.66%。今年A股全年總成交額突破400萬億元（人民幣．下同）大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。

滬指全年升18.4%，連升兩年；人民幣即期匯率全年漲逾4%，創五年最高升幅。（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9890，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，兩連升，續創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9866至7.0000之間波動。全年累計，人民幣即期匯率大升4.43%，不但結束此前三年連跌，還創五年來最大年度升幅。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0288，較上個交易日升60點子，創2024年9月30日以來15個月新高。全年計，人民幣中間價升2.27%，終結2022年至2024年連續3年的貶值。

今日新聞精選

1. 中國人民政治協商會議全國委員會今日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會，國家主席習近平發表講話時指出，2025年是很不平凡的一年，中國迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標。中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，總量預計達到140萬億元左右。

2. 國家主席習近平和俄羅斯總統普京今日互致新年賀電。習近平表示，今年兩人在北京和莫斯科兩度會晤，就雙方共同關心的重大問題深入交換意見。中俄兩國互免簽證政策落地實施，能源通道建設穩步推進，新興領域合作方興未艾。兩國在聯合國等多邊框架內相互支持，為改革完善全球治理貢獻智慧和力量。願同普京繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

3. 國家統計局公布，12月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，優於預期的49.2%，比11月上升0.9個百分點，時隔八個月重回擴張區間。12月非製造業商務活動指數為50.2%，比11月上升0.7個百分點，重返擴張區間，創四個月高點。12月綜合PMI產出指數為50.7%，比11月上升1.0個百分點，創半年高點。RatingDog中國12月通用製造業PMI錄50.1，較11月回升0.2，重回擴張區間，顯示製造業恢復景氣擴張，但幅度尚微。

4. 中國商務部公告，根據調查結果，決定自2026年1月1日起以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式，對進口牛肉採取保障措施，即是對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅，實施期限3年，至2028年12月31日。保障措施在實施期間內按固定時間間隔逐步放寬。商務部表示，此保障措施目的在於幫助國內產業渡過當前困境，而非限制正常貿易。

5. 數字人民幣即將計息。建設銀行、農業銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲銀行等今日發布關於數字人民幣計付利息的公告顯示，自2026年1月1日起，將為開立在該行的數字人民幣實名錢包餘額按照該行活期存款掛牌利率計付利息，計結息規則與活期存款一致。

6. 社交平台不時可見生成式AI「魔改」《甄嬛傳》、《紅樓夢》等經典電視劇的片段，部份內容還涉及暴力、色情等，引起官方關注。國家廣播電視總局今日宣布，為整治「AI魔改」視頻傳播亂象，將自2026年1月1日起，在全國開展為期一個月的專項治理。廣電總局表示，專項治理重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行「AI魔改」的視頻。

7. 國家外匯局數據顯示，2025年三季度，中國經常帳戶順差1987億美元，其中，貨物貿易順差2695億美元，服務貿易逆差493億美元，初次收入逆差296億美元，二次收入順差81億美元。資本和金融帳戶逆差2405億美元，其中，資本帳戶順差1億美元，金融帳戶逆差2405億美元。

8. 據國家衛生健康委消息，截至目前，全國31個省（自治區、直轄市）均已發放育兒補貼，發放人數超過2400萬人，2025年度育兒補貼發放率達80%左右。根據工作安排，2026年育兒補貼即將開放申領。2026年1月1日至4日將對育兒補貼信息管理系統進行升級和測試，1月5日起全面開放申領。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好