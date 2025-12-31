  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張

31/12/2025

　　A股迎來今年最後一個交易日，滬深股市全日（31日）震盪，三大指數漲跌互現。滬綜指今日收升0.09%，報3968.84點；全年升幅見18.4%，並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。深成指今日收跌0.58%，全年仍漲29.87%；創業板指收跌1.23%，全年飆49.57%。三大指數均連升兩年，滬深300指數按年漲幅達17.66%。今年A股全年總成交額突破400萬億元（人民幣．下同）大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。

 

神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張

滬指全年升18.4%，連升兩年；人民幣即期匯率全年漲逾4%，創五年最高升幅。（資料圖片）

　　　　

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9890，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，兩連升，續創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9866至7.0000之間波動。全年累計，人民幣即期匯率大升4.43%，不但結束此前三年連跌，還創五年來最大年度升幅。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0288，較上個交易日升60點子，創2024年9月30日以來15個月新高。全年計，人民幣中間價升2.27%，終結2022年至2024年連續3年的貶值。

 

今日新聞精選

 

1. 中國人民政治協商會議全國委員會今日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會，國家主席習近平發表講話時指出，2025年是很不平凡的一年，中國迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標。中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5%左右、繼續位居世界主要經濟體前列，總量預計達到140萬億元左右。

 

2. 國家主席習近平和俄羅斯總統普京今日互致新年賀電。習近平表示，今年兩人在北京和莫斯科兩度會晤，就雙方共同關心的重大問題深入交換意見。中俄兩國互免簽證政策落地實施，能源通道建設穩步推進，新興領域合作方興未艾。兩國在聯合國等多邊框架內相互支持，為改革完善全球治理貢獻智慧和力量。願同普京繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。

 

3. 國家統計局公布，12月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，優於預期的49.2%，比11月上升0.9個百分點，時隔八個月重回擴張區間。12月非製造業商務活動指數為50.2%，比11月上升0.7個百分點，重返擴張區間，創四個月高點。12月綜合PMI產出指數為50.7%，比11月上升1.0個百分點，創半年高點。RatingDog中國12月通用製造業PMI錄50.1，較11月回升0.2，重回擴張區間，顯示製造業恢復景氣擴張，但幅度尚微。

 

4. 中國商務部公告，根據調查結果，決定自2026年1月1日起以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式，對進口牛肉採取保障措施，即是對規定數量之外的進口牛肉在現行適用關稅稅率的基礎上加徵55%關稅，實施期限3年，至2028年12月31日。保障措施在實施期間內按固定時間間隔逐步放寬。商務部表示，此保障措施目的在於幫助國內產業渡過當前困境，而非限制正常貿易。

 

5. 數字人民幣即將計息。建設銀行、農業銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲銀行等今日發布關於數字人民幣計付利息的公告顯示，自2026年1月1日起，將為開立在該行的數字人民幣實名錢包餘額按照該行活期存款掛牌利率計付利息，計結息規則與活期存款一致。

 

6. 社交平台不時可見生成式AI「魔改」《甄嬛傳》、《紅樓夢》等經典電視劇的片段，部份內容還涉及暴力、色情等，引起官方關注。國家廣播電視總局今日宣布，為整治「AI魔改」視頻傳播亂象，將自2026年1月1日起，在全國開展為期一個月的專項治理。廣電總局表示，專項治理重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英模人物等電視劇作品進行「AI魔改」的視頻。

 

7. 國家外匯局數據顯示，2025年三季度，中國經常帳戶順差1987億美元，其中，貨物貿易順差2695億美元，服務貿易逆差493億美元，初次收入逆差296億美元，二次收入順差81億美元。資本和金融帳戶逆差2405億美元，其中，資本帳戶順差1億美元，金融帳戶逆差2405億美元。

 

8. 據國家衛生健康委消息，截至目前，全國31個省（自治區、直轄市）均已發放育兒補貼，發放人數超過2400萬人，2025年度育兒補貼發放率達80%左右。根據工作安排，2026年育兒補貼即將開放申領。2026年1月1日至4日將對育兒補貼信息管理系統進行升級和測試，1月5日起全面開放申領。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,629.94

最大成交額股票

滬511360

短融ETF

112.835

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,246.77
    -120.29 (-0.249%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,880.12
    -16.12 (-0.234%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,367.40
    -51.68 (-0.221%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.305
變動率︰+1.149%
較港股︰-10.06%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.213
變動率︰-1.568%
較港股︰-0.30%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌65.393
變動率︰-1.570%
較港股︰+0.37%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌79.921
變動率︰-2.655%
較港股︰+0.03%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.970
變動率︰+1.069%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.925
變動率︰-0.876%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌131.075
變動率︰-0.986%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌138.010
變動率︰-1.737%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升63.845
變動率︰+4.339%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升305.730
變動率︰+2.053%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.570
變動率︰-2.484%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌29.555
變動率︰-2.812%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 14:44 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 14:44 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01475 日清食品
  • 7.350
  • 02422 潤歌互動
  • 1.150
  • 08198 加幂科技
  • 2.620
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 24.300
  • 06616 環球新材國際
  • 10.340
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 35.660
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 10.880
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 188.800
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.430
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 409.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.800
  • 00388 香港交易所
  • 407.600
  • 00700 騰訊控股
  • 599.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 187.700
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.380
  • 目標︰$9.50
  • 02318 中國平安
  • 65.150
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.320
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/12/2025 13:17  《盤後部署》憂慮削派息電訊股撈底仍需吼位，車股轉弱惟比亞迪未至於跌穿90元

31/12/2025 17:45  【回顧展望久旱逢霖】港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關

31/12/2025 16:59  【回顧展望－Ａ股翻身】「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

31/12/2025 17:09  【２０２５大事紀】浮金沫影

31/12/2025 17:10  【２０２５大事紀】水窮雲起

31/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

31/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行維持紫金系目標，中信建投首予京東工業買入

31/12/2025 16:43  《財資快訊》美電升報７﹒７８３７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - 久旱逢霖 | 港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

等拐點新文章
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股期結日表現反覆｜金屬相關股趁低吸？｜新股「AI六小虎」智譜抽唔抽？
人氣文章

女子愛財．唐德玲

家居保險三大保障怎樣買？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

水墨遊戲與信箋餘溫——油畫與版畫以外的趙無極
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《人之怒》：看佳烈治在類型片中的成熟演繹
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
害蟲出沒｜打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
人氣文章
胃癌警示｜29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習慣曝光 新文章
人氣文章
心肌梗塞警示｜天冷沖涼後切勿做1動作，醫生提醒恐誘發心肌梗塞猝死
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/12/2025
回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭陰霾籠罩下的新一年

31/12/2025 16:47

大國博弈

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區