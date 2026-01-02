  • 會員
京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

02/01/2026

　　2025年的最後一天，趕在元旦假期前夕，在北京雙井的京東MALL，宇樹科技的全球首家線下門店正式開業，這家店宇樹科技的第一家線下門店，也是京東和宇樹合作的首個實體零售空間。

 

京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

宇樹科技元旦前在北京雙井的京東MALL開出線下首店。（黃燕明攝）

 

　　在開業儀式上，身穿閃片Rapper服裝與王力宏同跳「火力全開」出圈的機器人驚艷亮相，大秀舞蹈功力。一進店內，店內的氛圍讓人感覺科技酷炫得很「未來」：店內展示了「鋼鐵俠」般的全新配色版的人形機器人R1。身披新年喜慶的舞獅裝束的機器狗表演完後空翻，與用戶完成握手、作揖等互動動作。人形機器人在霍霍打拳，感到滿滿是新奇的家長帶著小朋友佇足觀看，所有人都圍著拍照，小孩興奮大叫。

 

京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

家長帶著小朋友佇足觀看機器人，小朋友興奮大叫。（黃燕明攝）

 

店內陳列宇樹的3款明星產品，採取「線下體驗+全渠道購買」模式

 

　　不過，跟預想中店內放滿了數十個不同型號的機器人不同，店內主要陳列了宇樹科技的3款明星產品：門口C位的宇樹G1機器人，售價85000元(人民幣．下同)，往店內走可以看到2款四足機器狗，包括Go2 Pro和Go2 Air，售價分別是19999元和10497元。

 

　　宇樹門店採取「線下體驗+全渠道購買」的模式，既可在門店內深度體驗後，現場直接下單，工作人員同步提供產品講解與配置諮詢；也可以線上自助購買，掃描商品二維碼跳轉官方小程序，自主完成下單，靈活選擇門店自提或京東配送到家。京東自營旗艦店同步發售全系列產品，享受同等價格與服務。配套京東專業服務，涵蓋開箱指導、技術調試、全程售後保障，部分產品可加購意外險降低使用風險。

 

京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

該店是宇樹與京東合作，提供機器人的體驗服務。（黃燕明攝）

 

　　宇樹CMO王其鑫在開業當天表示，「希望門店帶來銷量，但更重線下與消費者的交流和聯繫。宇樹還會有線下開店計劃，將會陸續公布」。早在11月中，宇樹機器人就曾現身王府井銀泰in88四層開展過沉浸式AI互動體驗活動，推測後續該門店開業或許也會側重機器人互動展示等核心特色。

 

具身智能服務空間「智魔方」已率先落地北京朝陽公園

 

　　除了宇樹科技正式開啟線下布局，智能機器人企業「智平方」最近也宣布，全球首個模塊化具身智能服務空間「智魔方」在北京、深圳同步發布，已率先落地北京朝陽公園與深圳萬象城。

 

京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

新年臨近，G1機器人穿上財神爺的衣服與消費者互動。（黃燕明攝）

 

　　智魔方是一個全新的智能服務空間形態，智平方自研的愛寶機器人將在「魔方空間」之中，面對面的服務顧客。目前，智魔方已推出咖啡、冰淇淋、娛樂、零售四大獨立功能模塊。智平方還有著清晰的推廣計劃，未來三年擬在全國落地1000個「智魔方」，覆蓋景區、商業街區、文博場館等多個文商旅場景。

 

具身智能機器人4S店及「陶朱新造局」等密集開業

 

　　從去年年中開始，北京的線下機器人體人店密集布局，包括北京亦莊RobotMall（全球首家具身智能機器人4S店）國際科技創新中心這家店於2025年8月8日正式開放，面積達4000平方米，匯集全國40多家廠商的50多款機器人，涵蓋醫療、工業、陪伴等7大類，運營首月C端消費額就超過50萬元，市場關注度極高。機器人焰究所是北京亦莊於2025年8月8日隨「機器人大世界2.0」一同啟幕的機器人主題餐廳，就在機器人4S店隔壁，主打「舌尖+文化+科技」的沉浸式消費場景，開業後日均接待約300-400人，單日最高人流量曾突破千人。

 

京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

店內展示機器狗售價低至10497元起。（黃燕明攝）

 

　　首程控股旗下的機器人科技體驗店品牌「陶朱新造局」去年10月1日在北京首鋼園開業，是首程控股機器人生態的核心陣地，也是全國首個常態化運營的機器人消費體驗品牌。開業後人氣格外火爆，日均客流量約1萬人。品牌集合了人形機器人、四足機器人等200多款智能產品，展出包括宇樹科技、松延動力、銀河通用等企業的機器人產品。在北京首鋼園後，「陶朱新造局」又迅速在北京首都機場T3航站樓店和成都春熙路開設分店。2026年，「陶朱新造局」將開放二期體驗中心，內設與加速進化聯合打造的機器人維修保養車間，形成「前店後廠」模式。

 

京城近觀｜宇樹北京開首店，機器人線下店密集布局

店內銷售3款機器人產品，包括G1機器人和2款機器狗。（黃燕明攝）

 

　　通過線上線下互補，能擊碎科技消費的信息壁壘，把抽象的技術參數轉化為可感知的體驗，是高科技產品從「小眾潮玩」變「大眾消費品」的關鍵。解決科技產品，尤其是高價的科技產品線上購買「看不見、摸不著」的痛點，讓消費者的決策更從容，也更容易被高科技產品種草。你會為酷炫科技的高價埋單嗎？

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

