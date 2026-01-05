  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口

05/01/2026

　　滬深股市開門紅，2026年首個交易日（5日）高開高走，滬綜指全日收漲1.38%，報4023.42點，企穩四千點；深成指彈2.24%，創業板指升2.85%。成交大增，滬深兩市全日交易額達2.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日（2025年12月31日）放量5011億元或24.5%。

 

神州經脈 | 滬指企穩四千，RD服務業PMI半年低，銀行傳上報委內瑞拉風險敞口

2026年首個交易日，滬指全日收漲1.38%，企穩四千點。（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9806，較上個交易日4時30分收盤價升84點子，三連升，再創2023年5月16日以來逾兩年半新高，全日在6.9770至7.9849之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0230，較上個交易日升58點子，兩連升，創2024年9月30日以來逾15個月新高，較路透預測偏弱278點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平今日在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁。習近平指出，中歐雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

 

2. 美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，據《路透》報道，中國外交部發言人林劍今日表示，中方呼籲美國確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。就是否繼續進口委內瑞拉石油的問題，林劍回應，無論委內瑞拉的政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作的意願不會改變，中方在委內瑞拉的合法利益也將依法受到保護。

 

3. 國家主席習近平今日下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。另外，今日上午，國務院副總理何立峰在京與李在明共同出席中韓商務論壇並致辭。何立峰指出，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，歡迎包括韓國企業在內的各國企業來華投資興業、共享發展機遇。李在明在致辭時特別提出，人工智能作為未來核心技術，有望成為兩國合作的新引擎，推動製造、服務等多領域合作邁向更深層次。

 

4. RatingDog公布，12月中國通用服務業PMI數錄得52.0，略低於11月的52.1。最新指數值仍高於50.0分界線，顯示中國服務業活動保持擴張，此輪擴張期也因此延續至三年。不過，當月擴張率為最近6個月來最弱，整體偏低。據調查樣本企業反映，推廣促銷活動引來顧客興趣增長，支撐最近銷售上升。不過，由於新出口業務量下降，新訂單整體增速為6個月來最弱。

 

5. 高盛集團的研究報告預測，中國2026年實際GDP增長為4.8%，高於市場共識預期的4.5%，主因中國決策者承諾穩投資。固定資本形成總額增速將從2025年的1.5%反彈至2026年的3.5%；並假設今年政策寬鬆加碼，包括兩次10個基點的減息，以及估計廣義財政赤字擴大1.2個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派。內地房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的佔比已大幅下降，其對GDP的拖累應該會減輕。

 

6. 據《彭博》援引消息人士報道，在美國罷黜委內瑞拉總統馬杜羅後，中國國家金融監督管理總局要求政策性銀行及其他主要銀行上報他們對委內瑞拉的貸款敞口，還敦促銀行加強對所有與委內瑞拉相關貸款的風險監測。長期以來，委內瑞拉一直是中國在能源和基礎設施項目上的重要合作夥伴，過去十年間，中國政策性銀行（如國家開發銀行）已向其提供數十億美元貸款。

 

7. 據內媒《藍鯨科技》報道，從多位供應鏈人士處獲悉，字節跳動旗下「豆包」AI眼鏡即將進入出貨階段。與Ola Friend耳機類似，該產品需配合豆包App使用。上述產品立項不足一年，由字節跳動與龍旗科技聯合研發。研發落地於龍旗惠州工廠，量產則由龍旗南昌工廠承接。雙方分工明確：龍旗負責底層UI開發，字節則主攻上層App研發，以更好地實現產品與手機的互聯。

 

8. 據《日經新聞》報道，本田將再次推遲中國汽車工廠的復工時間約兩周。針對與廣汽集團合資的廣汽本田3座停產工廠，本田目前將復工目標調整為1月19日。此前，公司原計劃在1月5日恢復生產，安世半導體暫停出貨所帶來的影響仍在持續。在日本國內，本田此前也已宣布將在5日和6日停產2天。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,758.92

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,504.07
    +237.96 (+0.483%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,966.28
    +44.82 (+0.648%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,671.35
    +191.33 (+0.815%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.899
變動率︰+3.546%
較港股︰-0.44%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升105.770
變動率︰+1.800%
較港股︰+1.51%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.126
變動率︰+0.838%
較港股︰+0.81%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.805
變動率︰-2.120%
較港股︰-4.15%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.970
變動率︰-1.868%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌139.190
變動率︰-1.889%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.150
變動率︰-1.991%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.960
變動率︰-2.272%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.640
變動率︰+13.103%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.550
變動率︰+10.800%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,273.880
變動率︰+6.662%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌131.390
變動率︰-4.395%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 16:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 16:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2026馬年開工吉日︱初四強差人意、初五黃道吉日、初六有相沖，年尾大掃除、還神及團年好日推介 新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

2026年是2025年的重複平推嗎？新文章
人氣文章

搵食地圖

維他奶送玻璃樽造型可愛攬枕！「暖流號」互動扭蛋機＋打卡照相館新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

冬季羽絨穿搭推薦：上重下輕、同色穿搭、異材質疊搭，展現溫暖與時尚的完美平衡！
人氣文章

Fashion Feature

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色 新文章
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
過敏性肺炎｜每日著羽絨12小時，男子呼吸衰竭，驚患「羽絨肺」
人氣文章
破解「日行一萬步」迷思！ 原來三千步，就足以守護老友記健康
人氣文章
名人健康｜61歲泰國通胡慧冲再度不適入院，曾血管阻塞接受通波仔手術新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區