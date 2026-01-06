  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍

06/01/2026

　　滬綜指延續強勢今日（6日）再度收升1.5%，指數報4086.67點創近10年半收盤新高，值得注意的是，在過去的十三個交易日中，滬指有十二個交易日錄得上漲，僅在去年12月30日近平收，下跌0.16點。今日深成指也彈1.4%，創業板指升0.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達2.8萬億元（人民幣．下同），為三個半月來最多，較上個交易日增加2603億元或10.2%。

 

神州經脈 | 滬指十年高，特斯拉部分車型零息購，騰訊蟬聯手遊商收入冠軍

滬指今日再度收升1.5%，指數報4086.67點，創近10年半收盤新高。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.9813，較上個交易日4時30分收盤價跌7點子，止三連升。今日人民幣兌一美元中間價報7.0173，較上個交易日升57點子，三連升，續創2024年9月30日以來逾15個月新高，較《路透》預測偏弱逾440點至紀錄最大。

 

今日新聞精選

 

1. 全國人大常委會委員長趙樂際今日上午在北京分別會見韓國總統李在明、愛爾蘭總理馬丁。在會見李在明時，趙樂際表示，中方願同韓方一道深化互利合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠；在會見馬丁時則稱，中方願同愛方一道推動中愛互惠戰略夥伴關係取得更大發展。李在明今日下午從北京轉抵上海。外交部發言人毛寧今日對於中國是否歡迎未來有更多韓國文化產品輸華表示，「中韓雙方都同意有序開展健康有益的文化交流」。

 

2. 花旗集團最新報告稱，中國經濟的「K型增長模式」可能已經固化、並正在自我強化，導致宏觀和微觀出現明顯背離，需要政策大力推動才能打破這一循環，但這種情形料不會在2026年出現。花旗首席中國經濟學家余向榮在2026中國經濟展望報告中預計，中國政府2026年繼續將經濟增速目標設在5%左右，實際增速料在4.7%；宏觀政策將溫和擴張、但不激進，包括1萬億元增量財政刺激、降息20個基點和降準50基點。

 

3. 投行摩根大通指出，根據該行股票策略和基本面股票分析，委內瑞拉政權更迭對中國帶來的負面影響，可能主要落在民營領域的「茶壺」煉油廠和政策性銀行。該行首席中國股票策略師劉鳴鏑指出，中國一直在以低於市場價格從伊朗和委內瑞拉進口原油，而委內瑞拉原油主要由中國的「茶壺」煉油廠（即規模較小的私營煉油廠）加工，這些煉油廠可能會面臨更高的成本並轉而使用其他品質的原油。

 

4. 倫敦證券交易所集團（LSEG）Deals Intelligence部門發布《2025年亞太區（不包括日本）投資銀行業務全年回顧報告》顯示，2025年亞太區（不包括日本）一級債券發行總額達5萬億美元，創1980年有紀錄以來最高年度總額，同比上升12.9%；債券發行宗數同比增加9.2%，為有紀錄以來最活躍一年。中國佔亞太區債券集資額81.5%，佔比較2024年微跌0.2個百分點，達4.1萬億美元，同比增長13.5%。

 

5. 中國商務部今日發布2026年第1號公告指，根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。公告自公布之日起正式實施。

 

6. 特斯拉中國官網顯示，2026年1月6日至1月31日期間下單對應版本的Model 3和Model Y車型，並按訂單中條款和條件提車，可申請限時5年免息或7年超低息金融特惠方案。其中，1至5年免息方案適用的金融機構包括招商銀行、平安銀行、微眾銀行、建設銀行、交通銀行和中國銀行。

 

7. Sensor Tower商店情報平台顯示，2025年12月共33個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.5億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入34.6%。當月中國手遊發行商收入TOP30榜單中，騰訊、世紀華通旗下點點互動、檸檬微趣、網易、註冊地為香港的神秘手遊商Florere Game，以及米哈游排名不變，穩居第1至第6位。

 

8. 據《藍鯨科技》報道，從供應鏈處獲悉，字節跳動或將延續在AI硬件上的謹慎投放策略，字節豆包AI第一代眼鏡總規劃數量約10萬台，主要面向豆包資深用戶，並不打算公開對外銷售。字節豆包AI眼鏡第二代已在研發中，目前尚未量產。另外，在核心硬件方案上，字節豆包AI眼鏡採用高通AR1芯片，而非此前市場傳聞的恒玄2800芯片外掛ISP芯片。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,758.92

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,504.07
    +237.96 (+0.483%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,966.28
    +44.82 (+0.648%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,671.35
    +191.33 (+0.815%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升56.900
變動率︰+3.546%
較港股︰-0.44%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升105.771
變動率︰+1.800%
較港股︰+1.51%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.126
變動率︰+0.838%
較港股︰+0.81%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.805
變動率︰-2.120%
較港股︰-4.15%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.970
變動率︰-1.868%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌139.190
變動率︰-1.889%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌22.150
變動率︰-1.991%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.960
變動率︰-2.272%
精選美股 More
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升1.640
變動率︰+13.103%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.550
變動率︰+10.800%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,273.880
變動率︰+6.662%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌131.390
變動率︰-4.395%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 16:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/01/2026 16:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 02228 晶泰控股
  • 12.540
  • 02513 智譜
  • 158.600
  • 06288 迅銷
  • 30.500
  • 01903 JBB BUILDERS
  • 1.070
股份推介
  • 01336 新華保險
  • 61.350
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 7.140
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 21.660
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 63.850
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 29.480
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.820
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 197.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 345.000
報章貼士
  • 02579 中偉新材
  • 36.000
  • 目標︰$37.00
  • 06160 百濟神州
  • 197.300
  • 目標︰$222.00
  • 02722 重慶機電
  • 2.150
  • 目標︰$2.25
熱炒概念股
即時重點新聞

09/01/2026 17:51  港交所(00388)：今年年中實施下調最低上落價位第二階段

09/01/2026 17:14  【反內捲】國務院依據《反壟斷法》對外賣平台競爭狀況開展調查評估

09/01/2026 17:09  舜宇(2382):去年12月手機鏡頭出貨量按年跌8.9%，將不再發布月度出貨量自願性公告

09/01/2026 16:46  《盤後部署》北水恢復淨流入支撐後市，美圖價量齊升有彈勢

09/01/2026 16:14  恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點

09/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里

09/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控私有恒生後獲花旗睇好，大行集體削阿里目標

09/01/2026 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 姚浩然：港股短期上望28000點 板塊可留意金融股、資源股！！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指收升82點報26231北水恢復買入，全周先漲再吐後回穩累計仍跌逾百點新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

搭機實用英語指南（上）｜商務旅客必學5大常見情境英文新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2026馬年開工吉日︱初四強差人意、初五黃道吉日、初六有相沖，年尾大掃除、還神及團年好日推介 新文章
人氣文章

基金債券攻略．凌風

理財比投資更重要？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

新年新髮型！短髮女星圖鑑：《Emily in Paris》Lily Collins意式短髮、孫藝珍減齡層次感、新垣結衣俐落金髮！ 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

新年新戀情！現代媒人解答行業迷思：專業人士傾向找婚配公司係真？身高是致命條件？婚配公司區域總經理：期望管理最重要
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌新療法｜科學家量產「癌細胞殺手」：幹細胞1變1400萬，免疫治療有望「平民化」
人氣文章
腸道健康與皮膚關係 │ 益生菌能改善濕疹、暗瘡與抗老化？營養科學拆解真實效用 新文章
人氣文章
食物中毒｜一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食物 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/01/2026
專訪 | 陶冬：內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國綁架馬杜羅，恐得不償失

09/01/2026 11:41

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區