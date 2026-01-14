聚焦數據｜關稅戰拖累中國外貿增速，去年對美國出口瀉20%創最大年度跌幅

中國海關總署今日公布2025年12月及全年外貿數據。中國12月以美元計價進出口總值6014.2億美元，同比增長6.2%。其中，出口總值3577.8億美元，增長6.6%，增幅較11月擴大0.7個百分點，並大勝預期的3%；進口總值2436.4億美元，增長5.7%，增幅較11月擴大3.8個百分點，遠勝預期的0.9%；貿易順差擴大至1141.4億美元，預期為順差1136億美元。

中國去年美元計出口和進口增速均回落

2025年全年累計，中國以美元計進出口總值63547.7億美元，同比增3.2%。其中，出口總值37718.7億美元，增長5.5%，增速較2024年回落0.4個百分點；進口總值25829.0億美元，同比持平（2024年為增長1.1%）；貿易順差11889.8億美元，刷新2024年錄得的9921.6億美元順差新高。

以人民幣計價，中國12月進出口總值42629.6億元（人民幣．下同），同比增長4.9%。其中，出口總值25358.6億元，增長5.2%，增幅較11月回落0.5個百分點；進口總值17271.0億元，增長4.4%，增幅較11月擴大2.7個百分點；貿易順差8087.7億元，11月為7925.7億元。

中國去年人民幣計外貿總值超45萬億創新高

2025年全年，中國進出口總值454687.3億元，創歷史新高，增長3.8%。其中，出口總值269892.0億元，增長6.1%；進口總值184795.3億元創新高，增長0.5%；貿易順差85096.6億元，2024年為順差70622.8億元。

海關總署表示，中國將繼續保持全球貨物貿易第一大國地位，並將連續17年成為全球第二大進口市場。2025年是「十四五」收官之年，回顧「十四五」時期中國外貿發展，累計進出口規模突破200萬億元，比「十三五」時期增長四成，年均增長7.1%。展望今年，中國外貿基本盤依然穩固。總的來看，全球貿易增長動力不足，多個國際組織均下調了全球貨物貿易增長預期，「同時我們也要看到，中國的制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人才資源優勢更加彰顯，貿易夥伴更加多元、抗風險能力顯著增強」。

海關總署：一些國家限制高技術產品對華出口，否則我們會進口更多

另外，海關總署副署長王軍指出，去年部分大宗商品國際市場價格下行，中國原油、鐵礦砂進口價格下跌一成左右，拉低了整體進口增速1.4個百分點，在此情況下，進口實現增長實屬不易。「需要指出的是，一些國家將經貿問題政治化，以各種理由限制高技術產品對華出口，否則我們會進口更多。」

中國去年對美國出口下滑20%，進口跌14.6%。（資料圖片）

中美貿易戰帶來的影響充分反映在數據上。據《路透》報道，在美國發起的關稅戰衝擊下，中國2025年對美國的出口急轉直下，創下有數據紀錄以來最大年度跌幅，貿易順差規模降至八年最小；而中國對非美地區出口規模卻刷新紀錄高位，增速創四年最快，其中對歐盟貿易順差創紀錄最高。

中國去年對美貿易順差8年最小，對美出口佔比33年最低

海關數據顯示，中國2025年美元計對美國出口下滑20%，為1990年有數據記錄以來最大年度跌幅；進口下跌14.6%，創六年最大跌幅。經《路透》測算，中國對美貿易順差2803.5億美元，為2017年以來最小規模，對美出口在整體出口中的佔比降至11.1%，為1992年以來最低。

海關總署發言人、統計分析司司長呂大良今日在國新辦記者會上表示，根據中美雙方的貨物貿易統計數據，中國是美國第三大出口目的地國、第三大進口來源國，美國是中國第一大貨物出口目的地國、第三大進口來源國。

中國去年對非美地區出口規模創新高，增速9.8%為4年最快

《路透》又指，中國2025全年對非美地區出口規模為3.35萬億美元，創紀錄最高，9.8%的同比增速為2021年以來最快。其中，中國對歐盟出口同比增長8.4%，創三年最高增速，而據《路透》測算，中國對歐貿易順差達到2917.8億美元，創下歷史新高。法國總統馬克龍去年12月訪華時曾表達過擔憂，稱中國商品大量湧入歐洲，對歐中雙方都是「不可持續的」。

12月中國對美出口降三成，自美進口跌28.7%

從去年12月單月數據來看，中國對美國出口繼續下滑，創下四個月最大跌幅；自美國進口跌幅更是創下六年半最大。而中國對歐盟、東盟、非洲等地區的出口仍實現較高增速。

中國12月以美元計對美國出口同比降30%。（資料圖片）

根據《路透》測算，12月以美元計價中國對美國出口額同比下降30%，為去年8月以來最大跌幅；當月自美國進口同比下降28.7%，為2019年6月(-31.4%)以來最大跌幅。

12月對香港出口急增31%，成拉動整體出口增長主因

12月重點出口目的地中，對香港出口同比增長31.3%，拉動整體出口增長2.52個百分點，成為最大的拉動因素；對東盟及歐盟出口同比分別增長11.1%和11.6%，帶來1.98和1.61個百分點的拉動。而對美國的出口仍對整體出口造成最大拖累，下拉4.37個百分點。

